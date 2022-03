Krajiny uvalili na Rusko tvrdé sankcie: Pod stolom ostalo už len posledné ESO! Jeseň môže byť kritická

Rusko aktuálne čelí tvrdým sankciám a prakticky sa dostáva do izolácie. O vplyvoch sankcií na Rusko, ale aj EÚ pre Topky rozprával analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana.

Ako hodnotíte prijaté sankcie voči Rusku? Spočiatku ich Ukrajina, ale aj naša prezidentka označovali za nedostatočné.

Od hlbokého znepokojenia nad inváziou sa EÚ posunula výrazne ďalej. V priebehu posledných dní bolo vyhlásených mnoho prísnejších sankcií, pod stolom ostalo už len posledné eso, a tým je zastavenie dovozu plynu a ropy z Ruska. Prijaté sankcie budú mať vplyv aj na pokles ekonomickej úrovne v Európe, celková hodnota solidárnej pomoci Ukrajine je teda pomerne vysoká.

Jednou zo sankcií zo strany EÚ a USA je zmrazenie rezerv ruskej centrálnej banky v zahraničných menách. Čo to bude pre svet znamenať? Hovorí sa o veľkom prepade rubľa a hroziacej hyperinflácii.

Rusko v podstate okamžite pocíti dopady týchto sankcií, o čom svedčia obrovské fronty pred bankomatmi v Rusku a sťahovanie zdrojov devíz z podnikov. Narušenie medzinárodného obchodu sa ale prenesie aj do ostatných krajín, čo bude mať dopady na dostupnosť tovarov a životnú úroveň nielen v EÚ, ale aj v iných krajinách sveta. Krajiny EÚ tak vyjadrili veľkú podporu Ukrajine.

Ktoré z opatrení bude najúčinnejšie?

Oslabenie finančného sektora Ruska, nakoľko tieto problémy sa dotknú celej ruskej populácie.

Rusko zároveň vraví, že je pripravené a sankcie nič neznamenajú. Ako to Rusko postihne? A čo by znamenala takáto izolácia z dlhodobého hľadiska?

Prepad rubľa a obmedzené možnosti Ruska získavať zahraničné tovary (napr. čipy, lieky) môže ochromiť tú časť ruskej produkcie, ktorá nie je sebestačná. Z dlhodobého hľadiska ekonomika Ruska bude významne klesať, prejaví sa to stratou kúpnej sily ruských domácností. Môže to vyvrcholiť k obmedzeniu trhu a zavedeniu prídelového systému.

Existuje ešte nejaký druh sankcie, ktorá by bola absolútne zničujúca?

Z krátkodobého pohľadu (1-6 mesiacov) by ani obmedzenie nákupu energetických surovín Ruskú ekonomiku nepoložilo. Tento druh sankcie by ale znamenal aj výrazné problémy pre veľkú časť EU. Znamenalo by to buď prudký rast ceny plynu, palív a ropy, alebo prísnu reguláciu spotreby. Našťastie je zima za nami, skutočne kritické obdobie nastane na jeseň, ak v Európe budú kvôli nedostatku plynu prázdne zásobníky.