Veľké UVOĽŇOVANIE sa začína už v sobotu! Režimy či karanténa pre žiakov sa zrušia: Čoskoro možno odzvoní aj rúškam

BRATISLAVA - Vláda včera prijala prvé veľké uvoľňovanie opatrení, o ktorom hovorila už minulý týždeň. Režimy budú minulosťou, kapacity na hromadné podujatia sa rapídne zvýšia a do izolácie pôjde už len COVID pozitívny žiak. Od marca možno bude minulosťou aj povinné nosenie rúšok.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje, počet denných pozitívne testovaných prípadov na COVID-19 klesá naprieč celým územím SR. Poklesol tiež počet výjazdov zdravotnej záchrannej služby. Mierne stúpa počet hospitalizovaných pacientov. Prvé veľké uvoľňovanie začne už v sobotu.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje

Situácia sa na Slovensku aj naďalej zlepšuje. V priemere denne pribúda 17 400 pozitívnych prípadov. Aktuálne je hospitalizovaných vyše 2700 pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje menej ako sto osôb. "Je to štvrtina toho vrcholu, ktorý bol počas predošlých dvoch vĺn," spresnil šéf Inštitútu zdravotnáckych analýz Matej Mišík. Dodal, že aj to je ukazovateľ náročnosti liečby, ktorý umožňuje hovoriť o uvoľňovaní opatrení.

Galéria fotiek (16)

Počas omikronu malo COVID viac ako milión osôb

Mišík priblížil, že počas vzostupnej fázy variantu omikron ochorenie COVID-19 prekonalo alebo sa infikovalo niečo viac ako milión osôb. Podľa jeho slov sa dá očakávať, že podobný počet ľudí sa infikuje aj počas poklesovej fázy.

Galéria fotiek (16)

Pokles v počte pozitívnych prípadov možno podľa neho pozorovať naprieč celým Slovenskom. "Je pár okresov, kde oproti predchádzajúcemu týždňu vzrástla denná incidiencia, avšak v 48 okresoch je pokles z týždňa na týždeň," priblížil odborník.

Galéria fotiek (16)

Galéria fotiek (16)

Počet pozitívnych prípadov výrazne klesá vo všetkých vekových kategóriách, okrem starších osôb nad 60 rokov. "Podobne ako pri minulých vlnách vidíme, že do tých vyšších vekových skupín sa infekcia dostáva ku koncu vlny," skonštatoval s tým, že aj v tejto vekovej kategórii sa situácia stabilizuje.

Galéria fotiek (16)

Oproti predchádzajúcim týždňom klesá celkový nárast výjazdov sanitiek ku pacientom. V prvých troch krajoch už možno pozorovať aj ich pokles.

Galéria fotiek (16)

Od soboty začne prvé veľké uvoľňovanie po dlhých COVID mesiacoch

Galéria fotiek (16)

1. fáza uvoľňovania (od 28. februára do 26. marca 2022)

V prvej fáze uvoľnenia opatrení sa zrušia takzvané režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami. Vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 26. februára, pričom prvá fáza má platiť do 25. marca.

Galéria fotiek (16)

Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (napríklad bohoslužby, športové podujatia, kultúrne akcie) má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity. Pri vysoko rizikových podujatiach , ako svadby či kary, bude kapacitné maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.

Galéria fotiek (16)

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie bude mať verejnosť prístup aj do prevádzok fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov, platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb alebo pravidlo jedna osoba na 15 štvorcových metrov krytej plochy.

Režim ZÁKLAD

- sa bude uplatňovať aj pri športových súťažiach a tréningoch s kapacitným obmedzením do 100 športovcov

- bude platiť aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či ubytovacie zariadenia. Využívanie spoločných priestorov sa bude riadiť pravidlami pri hromadnom podujatí

- reštaurácie budú takisto otvorené pre všetkých, povolené bude len sedenie a obsluha pri stoloch vrátane terás. Mimo stolov bude povinný respirátor

- bez obmedzení to bude aj v diaľkovej doprave, v prostriedkoch verejnej dopravy, prímestskej doprave alebo taxi; naďalej tu bude povinný respirátor

Galéria fotiek (16)

Návštevy v nemocniciach alebo v zariadeniach sociálnych služieb budú v režime OTP alebo základ, podľa rozhodnutia zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Respirátor je naďalej povinný v interiéri a exteriéri na hromadných podujatiach, ako aj v exteriéri pri vzdialenosti do dvoch metrov od iných osôb.

Rezort zdravotníctva naďalej odporúča využívanie home office v maximálnej možnej miere inštitútu.

Do izolácie pôjde už len COVID pozitívny žiak: V prípade škôl sa domáca karanténe neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Do individuálnej izolácie pôjde už len pozitívny žiak, ostatní sa budú učiť ďalej. Namiesto karantény bude povinné nosenie respirátora/rúška po dobu desiatich dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácii pozitívnej osoby (izolácia ostáva zachovaná). Zruší sa aj povinnosť nosenia rúšok v triedach, naďalej bude platiť nosenie v spoločných priestoroch.

2. fáza uvoľňovania (od 26. marca 2022)... odzvoní rúškam?

Druhá fáza uvoľňovania sa začne od 26. marca, keď sa zrušia kapacitné obmedzenia a upraví sa povinnosť nosenia respirátora či rúška. V prípade rúšok sa respirátorov by mohlo dôjsť k prechodu na dobrovoľné nosenie respirátorov v niektorých oblastiach.

Galéria fotiek (16)

Dodal, že sa to vyšpecifikuje počas mesiaca. Takisto sa zruší obmedzenie prevádzkových hodín. "Od soboty dôjde k uvoľneniu tak ako bolo avizované. Druhé uvoľnenie je možnosť, že keby sa situácia zdramatizovala, tak by mohli prísť k sprísneniu, ale nedpredpokladá sa to," uviedol.

Galéria fotiek (16)

V materiáli sa dodáva, že prípadná zmena harmonogramu uvoľňovania alebo úprava samotných opatrení môžu byť odôvodnené v prípade zmeny epidemickej situácie na Slovensku v podobe výrazného rastu hospitalizácií (obzvlášť klinicky ťažších priebehov) či nového rizika spôsobeného prípadným novým rizikovým variantom SARS-CoV-2 šíriacim sa v iných európskych krajinách.

Galéria fotiek (16)

Galéria fotiek (16)