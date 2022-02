Odvolávanie Mikulca sa začalo drsne: KONFLIKT medzi Matovičom a Blanárom! Mali by ste držať hubu a krok

Minister financií Igor Matovič sa k rečníckemu pultu postavil po Robertovi Ficovi, ktorý predkladal návrh na odvolanie. Líder hnutia OĽaNO prezentoval stanovisko vlády, podľa ktorej ide zo strany opozície o hysterický pokus. Po oficiálnom stanovisku si vzal ešte slovo, ktoré však prerušil podpredseda parlamentu Juraj Blanár a strhla sa menšia šarvátka.

VIDEO Roztržka medzi Matovičom a Blanárom

Hysterický pokus

Vláda odmietla návrh na odvolanie ministra vnútra. "Za groteskné považujeme vyfabulované odvôvodnenie skupiny poslancov, podľa ktorých minister vnútra koordinoval zadržanie Vladimíra Pčolinského na politický pokyn. Takýto tvrdenia považujeme sa ukážkový prejav šírenia dezinformácií a konšpirácií, ktoré nemajú s reálnym svetom nič spoločné," prečítal zo spoločného stanoviska Matovič.

"Vláda SR nevidí žiadny relevantný dôvod na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, plne ho podporuje v jeho reformných plánoch a zámery predkladateľov považuje za bezcharakterný, podlý a hysterický pokus o opätovné navrátenie sa k systému našich ľudí," dodal. Potom si vzal na chvíľu slovo.

Reakcia na Fica

Pár slovami chcel reagovať na slová Roberta Fica, ktorého označil za strojcu dvanásťročného nešťastia Slovenska. "Je dostatočne zbabelý, aby sa zašil, tak zrejme teraz pije v poslaneckom salóniku, ale je tam dosť veľká obrazovka a je to nahlas pustené, tak ma určite počuje," začal Matovič. V ohnivom prejave spomínal vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a hovoril o tom, že bývalá vláda na čele so Smerom vytvorila systém, kde nevládol zákon, ale pocity a bohorovnosť.ň

VIDEO Fico predkladá návrh na odvolanie Mikulca, ktorý je podľa neho iba panákom a poskokom Matoviča

Fico urobil podľa Matoviča zo Slovenska obrovský nástroj megakorupcie, spomenul napríklad bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú, ktorá mala "za kabelky predávať rozsudky". Líder OĽANO tiež Ficovi vyčítal, že vytvoril systém, v ktorom mohol niekto zabiť novinára za to, že sa mu nepáčia jeho články. "Že sa nehanbíte, vy tu idete moralizovať, vy tu idete niečo hovoriť," vyhlásil s tým, že Fico nemá žiadnu mieru sebareflexie.

Mali by ste držať hubu a krok

Po zhruba piatich minútach jeho prejavu ho prerušil Juraj Blanár, ktorý schôdzu viedol. "Pán minister, prepáčte, chcem vás prerušiť. V zmysle rokovacieho poriadku par. 109, ods. 3 predseda NR SR bezodkladne zašle návrh na odvolanie člena vlády na zaujatie stanoviska v ňom určenom termíne atď.," začal Blanár. "Pán minister, vy ste poverený za vládu, aby ste prezentovali stanovisku vlády, preto sa vás chcem spýtať, to čo hovoríte, je oficiálne stanovisko vlády alebo je to váš návrh, lebo v opačnom prípade vám zoberiem slovo a budete sa môcť prihlásiť do rozpravy, aby na vás poslanci mohli reagovať," povedal.

Matovič uviedol, že to je jeho stanovisko. "Keď bude rozprava, prihlásim sa do rozpravy," povedal. "Toto je stanovisko vlády, ktkré mám prdložiť a bol by som veľmi rád, keby ste mi, pán podpredseda, neskákali do reči, keď sa vám niečo nepáči to, čo hovorím," povedal. "Upozorňujem vás, pán minister, ešte raz, ak to nie je oficiálne stanovisko vlády, tak vás vyzývam, aby ste ukončili svoje vystúpenie, v opačnom prípade prerušujem rozpravu," povedal.

"Ja vás upozorňujem, že ste podpredseda vlády, súčasť megastroja korupcie a prania špinavých peňazí a mali by ste držať hubu a krok a nechať mi priestor na to, aby som predstavil stanovisko vlády," dodal Matovič, na čo sa ozval potlesk. Blanár následne schôdzu musel prerušiť, informovať šéfa parlamentu Borisa Kollára a zvolať poslanecké grémiu. Matovič potom pokračoval v prejave.