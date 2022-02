Šipoš a Blanár si vzájomne vyčítajú situáciu v polícii za ich vlád

"Jediným previnením Romana Mikulca je, že nechal policajtov, vyšetrovateľov v pokoji pracovať," zdôraznil Šipoš s tým, že raz vyjde najavo, kto naozaj ovplyvňoval políciu a súdy. Tvrdí, že súčasná vláda nebude robiť to, čo tá predtým. V súvislosti s odposluchmi vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí čelia obvineniu z marenia vyšetrovania, uviedol, že ich výroky neboli slušné, no ľudia občas vybuchnú. "Nemyslím si, že toto ovplyvnilo vyšetrovanie, keď medzi sebou komunikovali vulgárne," dodal. Ak sa preukáže, že spáchali trestný čin, mali by podľa neho skončiť. Kritiku smeroval aj na prokuratúru. Jej šéf Maroš Žilinka podľa neho nadržiava opozícii.

"Viete veľmi dobre, že Mikulec tam nepatrí. Z tohto pohľadu minimálne politická zodpovednosť tam musí byť okamžite vyvodená," uviedol Blanár. Považuje za neodpustiteľné, že koalícia kryje ministra. Hovorí o mimoriadne vážnej situácii, keď sa zneužívajú orgány činné v trestnom konaní a manipulujú vyšetrovania. "Minister je v tom spoločne s Lipšicom (špeciálny prokurátor Daniel Lipšic)," vyhlásil. Keby sa toto dialo za minulej vlády, tak by podľa neho Igor Matovič (OĽANO) prvý dupal v parlamente. Okrem toho sa pýta, ako vie Šipoš či Mikulec, že výroky vyšetrovateľov sú vytrhávané z kontextu. Vyplýva mu z toho len to, že minister musel mať odposluchy k dispozícii.