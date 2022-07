Mimovládky žiadajú zmenu paragrafu 363: Ostré slová Žilinku! Platí prezumpcia neviny

Galéria fotiek (1) Generálny prokurátor Maroš Žilinka

Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel

BRATISLAVA - Označovať v prípravnom konaní obvinené osoby za "zločincov" je absolútne neprijateľné, neprípustné a odporujúce zásade prezumpcie neviny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie mimovládnych organizácií Nadácia Zastavme korupciu a Via Iuris v súvislosti so spustením podpisovej akcie za zmenu paragrafu 363.