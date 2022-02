Ďalší kňaz mal zneužívať len 13-ročné dievča! Cirkev ho len preradila do inej farnosti

BRATISLAVA - Valí sa to na nich z každej strany! Ozvalo sa ďalšie dievča, ktoré tvrdí, že jej učiteľ náboženstva a kňaz, ju mal sexuáne zneužívať od jej trinástich rokov až do jej šetnástich. Kňaza Cirkev len preradila do inej farnosti.

V poslednej dobe sa čoraz častejšie skloňuje sexuálne obťažovanie a zneužívanie v súvislosti s kňazmi. Televízii Markíza sa ozvalo ďalšie dievča, ktoré tvrdí, že jej učiteľ náboženstva ju mal sexuálne zneužívať od jej trinástich rokov. Trvať to malo celé tri roky. Napriek tomu, že kňaz by už mal byť obvinený a existujú voči nemu vážne podozrenia, Cirkev ho len preradila do inej farnosti.

"Posielal mi jeho nahé fotky, chcel ich aj odo mňa. On mi vravel, že ak sa stretneme, tak to je zlé, ale keď mu pošlem fotku, tak to nie je," opisuje dievčina. "My sme sa stretávali na fare, kde sme prvýkrát mai pohlavný styk," povedala. Dievčina mala vtedy 14 rokov a po akte ju posielal na spoveď. Polícia akutálne prípad vyšetruje. To, že je spomínaný muž stále kňazom, potvrdila aj spišská diecéza. Preradený bol však do inej farnosti a k prípadu sa vyjadriť nechcel.

Zneužil 12-ročné dievča

Koncom októbra sa prevalil aj prípad ďalšieho slovenského kňaza, ktorý mal zneužiť len 12-ročné dievča. Cirkev pritom vtedy o tom vedela, ale neinformovala ani políciu, ani rodičov dieťaťa. Rodičom sa dievčina zverila potom, ako sa u nej objavili posttraumatické stavy. Kaplán si ju všimol na cirkevnej škole, kam chodila.

Začal jej písať a nosiť rôzne darčeky.V prípade už prebehol aj cirkevný proces a kňaz bol z klérického stavu odvolaný. Zarážajúce ale je, že Cirkev neinformovala ani rodičov dieťaťa ani políciu. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara povedal, že na políciu nešli, pretože ak si to obeť výslovne nepraje a podpíše aj písomné stanovisko, takúto povinnosť nemajú.

"Od roku 2020 máme z Vatikánu jednoznačné odporúčanie, aby sme obeť presvedčili, že treba ísť aj na políciu," informoval Kramara. Aktuálne už prípad rieši polícia, čin nahlásilo samotné dievča potom, ako začalo mať vážne psychické problémy.