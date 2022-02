HYBRIDNÁ VOJNA Ruská propaganda zneužila päť rokov starý článok Topiek: HOAX má vyvolať hnev proti USA

BRATISLAVA - Vo svetle aktuálneho diania sa téma a diskusia okolo obrannej zmluvy so Spojenými štátmi americkými čoraz viac radikalizuje, niektorí preháňajú, iní spomínajú len to, čo sa im hodí. Niektorí dokonca zachádzajú hlbšie do minulosti a tvrdenia z roku 2017 obracajú vo svoj propagandistický prospech. Práve to posledné spomínané je predmetom dezinformačného webu Sputnik v Českej republike, ktorý s "veľkým odhalením" prišiel s tvrdením o tom, že na Slovensku boli v pláne výstavby amerických bojových základní.

Reč je o portáli Sputnik ČR (Sputnik News), ktorý pôsobí u našich západných susedov. Web prišiel s bombastickým tvrdením, že boli odhalene tajné projekty na americké vojenské centrá po našej krajine. Aby svoje tvrdenia podčiarkli a vydávali za autentické, dokonca použili článok z nášho portálu. Závery, ktoré si však z predmetného článku uzatvára neznámy autor sú vzdialené realite a dokonca faktograficky nepresné.

Galéria fotiek (3) Zdroj: reprofoto Sputnik ČR

Päťročný článok ako zdroj s aktualizačným momentom

Názov príbehu púta svojím veľkým a pompéznym a odhaľovacím naratívom. Autor sa pritom odvolávana aj na tvrdenia z článku, od ktorého však už ubehlo neuveriteľných päť rokov. Celý efekt aktualizačného momentu a bombastickosti navyše berie fakt, že sa v článku objavujú tvrdenia hovorkyne ministerstva obrany Danky Capákovej, ktorá však na spomínanom poste od výmeny vládnej garnitúry dávno nepôsobí.

Článok z portálu Topky však v roku 2017 informoval o tendri pod organizovaním zo strany amerických vojenských síl. Vďaka tendru boli do súťaže prijímané tzv. "architektonické inžinierske služby". Celý článok na portáli Sputnik však v kontexte s vyše 5-ročným článkom pôsobia minimálne úsmevne, že podľa tvrdení Sputnika ČR sa vraj záujemcovia môžu "prihlásiť čoskoro".

Prevratné novinky ... s päťročným oneskorením

Neznámy autor dokonca ani raz nespomína dátum, v ktorom sa o tomto "veľkom odhalení" písalo. Pritom vetami ako "Podľa informácií portálu (Topky, pozn. red.) by už v auguste malo byť jasné, kde bude základňa stáť, koľko to všetko bude stáť a kto to bude stavať," môžu vyvolávať dojem, že ide o niečo aktuálne.

Galéria fotiek (3) Minister Peter Gajdoš navštívil slovenských vojakov na vojenskej základni Butmir v Bosne a Hercegovine.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Autor tiež očividne stavia aj na to, že čitateľ neovláda aktuálne personálne obsadenie na rezorte obrany v tlačovom oddelení a namiesto aktuálnych hovorcov uvádza ešte stanoviská spomínanej Capákovej, ktorá na ministerstve pôsobila ešte za čias nominanta SNS Petra Gajdoša a na rezorte už vyše dvoch rokov nepôsobí. "Slovenská republika má príležitosť modernizovať svoju vojenskú infraštruktúru, v tomto prípade určenú pre Vzdušné sily OS SR. V rámci toho by mohli byť zmodernizované letiská na Sliači a v Kuchyni," povedala v roku 2017 Capáková. V tomto kontexte je prezentované aj jej tvrdenie, že ministerstvo obrany "víta každú investíciu do modernizácie, ktorú sa podarí získať aj v rámci medzivládnych projektov".