OMIKRON je pod kontrolou, no nemocnice sa plnia: Na test sa už nedostane každý! Aj Slovensko má svoj limit

Aktuálne čísla pozitívnych nie sú ničím prekvapivým. "Sú to veci, ktoré sú predikované v našich prognózach," uviedol Lengvarský. Dnes padol rekord od začiatku pandémie, pribudlo viac ako 20-tisíc prípadov a pozitivita bola 52 %.

Situácia na Slovensku je zatiaľ pod kontrolou

Situácia na Slovensku je však zatiaľ pod kontrolou. Richard Szabó z Inštitútu zdravotníckych analýz v súvislosti epidemiologickou situáciou poznamenal, že vidieť exponenciálny nárast v počte pozitívnych prípadov, pričom priemer je 16 788 prípadov. "Vidíme, že trend je podobný, ako u našich susedov a očakávame, že to bude pokračovať," uviedol.

Hospitalizovaných začína pribúdať

Na Slovensku je priemerne hospitalizovaných takmer 1700 pacientov a na umelej pľúcnej ventilácii je priemerne 138 ľudí. Denné príjmy stúpli na 133. "Hospitalizovaní pacienti nám za posledné dva dni začínajú stúpať," uviedol. Zároveň dodal, že začínajú stúpať aj pacienti na umelej pľúcnej ventilácii, avšak situácia je stabilná.

V porovnaní s minulým týždňom bol zaznamenaný nárast výjazdov záchraniek ku COVID-19 pacientom. Nárast je viditeľný vo všetkých krajoch Slovenska, pričom najvýraznejší je v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji, kde počet výjazdov stúpol takmer na dvojnásobok. Priemerná sedemdňová incidencia sa zdvojnásobila, v niektorých okresoch sa až strojnásobila.

Desať infekčných nakazí 16 ďalších

V rámci pozitivity PCR testov vidieť jej nárast, pričom celoslovenský nárast je z 37 na 47 percent. Viac ako 30 okresov má priemer pozitivity PCR testov nad 50 percent. Reprodukčné číslo sa zvýšilo približne na 1,55 až 1,6. "To znamená, že desať infekčných ľudí nakazí ďalších 16 osôb," priblížil epidemiológ ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka. Zdôraznil, že rast je veľmi rýchly.

Regióny, ktoré sú veľmi dobre zaboostrované, majú najpomalší nárast prípadov. "Tretia booster dávka jednoznačne pomáha bojovať proti variantu omikron," uviedol Pavelka. "COVID nie je len o riziku potenciálneho úmrtia, ale dokáže výrazne zmrzačiť vaše zdravie a dlhodobo znížiť kvalitu vášho života. Tretina pacientov má aj šesť mesiacov po prekonaní aspoň jeden z príznakov," objasnil.

Reprodukčné číslo za posledné tri týždni na okresnej úrovni prudko rástlo. "Vidíme, že ešte v druhom kalendárnom týždni sme boli v prostredí delta variantu prakticky až na výnimku hlavného mesta a niektorých hraničných okresov u nás omikron udomácnený nebol," ozrejmil Pavelka.

Pri prechode z druhého do tretieho kalendárneho týždňa sme prakticky okamžite prešli z prostredia delta variantu do prostredia omikron variantu. "Od minulého týždňa sa prakticky celé Slovensko zdvojnásobuje," opísal.

Nápor na nemocnice i na testovanie sa bude zvyšovať

Nápor na nemocnice sa bude postupne zvyšovať, nemocnice sú však podľa Lengvarského pripravené. "Zatiaľ sme na úrovni okolo 1700 pacientov a kapacity máme na minimálne 5-tisíc pacientov. Pripravujú sa tzv. triážne stany. Predpokladáme, že pacienti budú v nemocnici kratší čas, počet vážnaych stavov bude nižší ako v predchádzajúcej vlne," skonštatoval.

"Zatiaľ, čo sa týka nemocníc, nemáme ohlásené žiadne problémy. Tie môžu nastať až výpadkami zamestnancov, ktorí budú v karanténe," uviedl minister s tým, že výpadky nastanú aj v iných sektoroch.

Kapacita PCR testov sa budú navyšovať, no každá krajina má svoje limity

S nárastom prípadov rastie aj potreba testovania. Nie každý sa však na testovanie dostane, už teraz niektorým termíny na PCR zamietnu, napriek tomu, že boli v úzkom kontakte s pozitívnym. Minister zdravotníctva však uviedol, že aktuálne kapacity testovania sú na úrovni 42-tisíc testov. "Kapacity sa budú postupne zvyšovať v priebehu ďalšieho týždňa. Pripravujeme aj ďalšie spôsoby testovania ako sú slinné testy, LAMP testy atď. Je však pravda, že v istej dobe dosiahneme maximálne kapacity a budeme vypínať tie dôvody na testovanie, ktoré nie sú až tak potrebné," uviedol.

Problémom je kapacita laboratórií. Minister zdravotníctva však pracuje na tom, aby sa kapacity navýšili o zhruba 15-tisíc. "Každý štát však v istom momente narazí na svoj vrchol," uviedol. Podľa Pavelku by bolo ideálne, keby mal každý doma krabičku antigénnych testov a testoval sa dva- alebo trikrát do týždňa. To je však nemožné. "My ako ľudstvo však máme limity," dodal na adresu testovania. Pri omikrone je lepší výter z hrdla ako z nosa.

Opatrenia sa zatiaľ meniť nebudú

Čo sa týka opatrení, tie sú nastavené na vlnu omikron a kým neprejde nebudú sa meniť. "Nevidím priestor, aby sa opatrenia menili," skonštatoval Lengvarský. Premiér Eduard Heger, minister práce Milan Krajniak i ďalší uviedli, že po konci vlny sa budú opatrenia uvoľňovať. Lengvarský zatiaľ neplánuje meniť ani karanténu pre deti.

Karanténa pre deti sa zatiaľ takisto nezmení

Minister školstva k tejto téme uviedol, že je naklonený aj tomu, aby sa po vzore zahraničia aj u nás vzťahovala karanténa len na pozitívne testovaného žiaka, upozorňuje pri tom na to, že karanténa mladších žiakov v súčasnom nastavení spôsobuje veľký výpadok rodičov z práce. "Ja nemôžeme hovoriť za ministerstvo zdravotníctva či hlavného hygienika, oni musia takéto niečo navrhnúť, ale myslím si, že v horizonte dní, prípadne niekoľkých týždňov by sme k tomu aj mohli prísť, lebo tá situácia spôsobuje naozaj vážny problém," priznal.

Registráciu na vakcínu od Novavaxu by mali spustiť 15. februára

Registrácia na očkovanie vakcínou od spoločnosti Novavax by sa mala spustiť 15. februára. Minister zatiaľ nespresnil, či bude možné podať vakcínu ako booster, teda posilňovaciu dávku. Vakcíny by mali byť dodané koncom mesiaca. Minister avizuje tiež celoslovenskú stránku, kde budú jednotlivé kraje informovať o dostupnosti lekárov, stave pacientov a navrhovaných opatreniach.

Galéria fotiek (13) Vakcína od spoločnosti Novavax

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant, File

Testovanie zamestnancov už nebude povinné

Podnikateľom zanikne povinnosť testovať zamestnancov, ktorí nie sú zaočkovaní, ani v posledných 180 dňoch neprekonali ochorenie COVID-19. Informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík. "Bude to na dobrovoľnosti každého, aby sa chránil, aby sa nechal testovať, ale zamestnávateľom sme dnes tú povinnosť zobrali a necháme plne na nich, ako k tomu budú pristupovať," povedal Sulík. I keď oficiálne bude testovanie vo firmách ukončené až po vydaní vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa Sulíka už nikto nebude túto povinnosť kontrolovať.

Vláda na svojom zasadnutí schválila návrh na zrušenie vyhlášky, ktorá dočasne podmieňovala vstup zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o očkovaní, prekonaní COVIDU-19, negatívnym výsledku testu, či vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa.

Vláda schválila nákup piatich miliónov kusov antigénových testov pre školy

Vláda schválila nákup piatich miliónov kusov antigénových testov, ktoré sú určené na testovanie školákov. Minister školstva Branislav Gröhling uviedol, že ministerstvo zdravotníctva im odporučilo nákup desiatich miliónov testov, aby nákup vedeli zrealizovať vo veľkom a boli zásobení na dlhé obdobie dopredu. "Dohodli sme sa na nákupe piatich miliónov testov," povedal šéf rezortu školstva.

Ministerstvo zdravotníctva s epidemiologickým tímom bude prehodnocovať testovaciu politiku a ako sa bude pokračovať ku koncu školského roka, keď sa už bude blížiť leto. "Ak budeme už míňať tieto testy, tak príde ďalšie uznesenie, aby sme testy dokúpili. Momentálne je niekoľko miliónov testov v štátnych hmotných rezervách," povedal. Ako ďalej poukázal, testov je pre školstvo momentálne dosť a pokračuje sa tou testovacou politikou, aká je nastavená. Gröhling poznamenal, že sa nastavuje nový systém distribúcie testov na školy. Verí, že okolo veľkonočných sviatkov by to už mohlo vyť doriešené.