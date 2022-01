Povinné očkovanie je stále téma! Lekár Sabaka to povedal jasne: V takýchto situáciách by sme ho mali mať k dipozícii

BRATISLAVA – Očkovanie proti koronavírusu u nás povinné nie je. Otázka, či by sa to ale minimálne pre niektoré skupiny ľudí nemalo zmeniť, však bola na stole už niekoľkokrát a nie je vylúčené, že v budúcnosti by sme sa ho mohli dočkať. Lekár Peter Sabaka povinné očkovanie za ideálne riešenie nepovažuje. Upozornil však, že k dispozícii by sme tento nástroj mali mať - ak bude nevyhnutný pre záchranu životov.

Sabaka poukázal na to, že väčšina odborníkov sa dnes domnieva, že sa koronavírus nestratí a ani sa zrejme v nadchádzajúcich rokoch nestane úplne banálnym ochorením, ktoré nebude ľudí zbytočne pripravovať o zdravie a život. "Aj ak by nevznikol žiaden nový variant, ktorý by bol nebezpečenejší a nákazlivejší, aj samotný omikron bude v populácii tlieť a aj bez toho aby vyvolal väčšiu epidémiu, bude dostávať ľudí do nemocníc a bude zbytočne zaťažovať náš zdravotnícky systém," myslí si.

Upozornil tiež na to, že ako bude plynúť čas od vrcholu štvrtej vlny, budú naše imunitné systémy zabúdať na to, ako spoznať nový koronavírus a ako s ním bojovať. "Ďalej to, že dnes dominuje omikron variant neznamená, že nikde nevznikne potomok delta variantu, ktorý bude rovnako smrtiaci a zároveň bude schopný unikať protilátkovej odpovedi po prekonaní infekcie variantom omikron," dodal.

Nadchádzajúca jar a leto budú zrejme z pohľadu pandémie dobré. To, aká bude jeseň a zima, sa však povedať nedá. "Nemôžeme sa sa ale spoliehať na to, že pandémia skončí. Že bude dobre. Na to že bude dobre a že to ustojíme sme sa už v minulosti spoliehali opakovane. Nevyplatilo sa nám to. Nebolo dobre. Vlastne bolo veľmi zle. Preto potrebujeme nástroj, ktorý ak to bude nutné, môžeme použiť na to, aby sme zabránili tomu, aby nám zasa zbytočne zomierali ľudia," myslí si.

Podľa jeho slov je možné, dokonca pravdepodobné, že budeme potrebovať ďalšiu veľkú očkovaciu kampaň. "Nevravím, že sa bude očkovať tými vakcínami, ktorými očkujeme dnes. Zrejme nebude. Nevravím ani, že bude nutné plošne očkovať ešte túto jeseň, možno nebude. Nehovorím ani, že bude nutné očkovať každého. Drvivá väčšina odborníkov sa ale domnieva, že si nemôžeme byť istí tým, že po odznení štvrtej vlny nebudeme potrebovať plošné očkovanie proti novému koronavírusu," uviedol.

Preto podľa neho budeme potrebovať nástroj, ako zaistiť dostatočnú zaočkovanosť vybraných skupín obyvateľstva vtedy, ak nastane takáto potreba. Takýmto nástrojom by malo byť práve povinné očkovani. Sabaka pripomenul, že o tom sa po celom svete hovorí stále hlasnejšie ako o síce nie najlepšom, ale zrejme aspoň najúčinnejším riešení.

Namalo by byť však jediným riešením. "Súčasťou riešenia by mala byť aj otvorená a úprimná informačná kampaň. Odborná, ale zároveň zrozumiteľná. A v prípade povinného očkovania, ešte viac ako v prípade odporúčaného očkovania, musí byť absolútny dôraz kladený na jeho bezpečnosť vo vzťahu k jeho benefitom. Táto podmienka je samozrejme v prípade súčasnej očkovacej kampani dodržaná, je ale dôležité neustále ju zdôrazňovať," povedal Sabaka.

Doplnil, že drvivá väčšina odborníkov sa taktiež domnieva, že povinnosť očkovať sa by sa nemala uplatňovať univerzálne. "Napríklad, ak by sme zavádzali povinné očkovanie v lete 2021 a chystali sa tým na vlnu vyvolanú delta variantom, racionálne by bolo zaviesť povinné očkovanie pre ľudí nad 50 rokov," vysvetlil lekár.

"Myslím si, že je zavedenie povinného očkovania proti novému koronavírusu v súčasnosti ideálnym riešením? Nie, nemyslím si že je to ideálne riešenie. Myslím si, že by sme ho ale mali mať k dispozícii, ako najúčinnejší nástroj k zaisteniu dostatočnej preočkovanosti cieľovej populácie v prípade, že to bude nevyhnutné pre záchranu životov. A dnes rozhodne nikto nemôže povedať, že tá potreba nenastane," uzavrel.

Sabaka okrem iného tiež na margo očkovaných respektíve neočkovaných pacientov uviedol, že ani jeden zo štyroch kriticky chorých pacientov, o ktorých sa počas víkendovej služby staral, nie je očkovaný. "Samozrejme, na našej JIS ležali aj očkovaní pacienti, niektorí dokonca ochoreniu podľahli. Tvorili však výraznú menšinu a na zrátanie očkovaných pacientov ktorých sa nám na JIS nepodarilo zachrániť by mi stačila jedna ruka," povedal s tým, že na vrchole tretej vlny u nás viac ako 80 percent pacientov s Covidom-19 v nemocniciach nebolo očkovaných.