PRIESKUM Vidina ľahšieho cestovania, ale aj tlak okolia: Čo Slovákov motivuje k očkovaniu?

BRATISLAVA – Motiváciou Slovákov k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 je aj možnosť jednoduchšieho cestovania do zahraničia. Potvrdzuje to najnovší prieskum travel-tech spoločnosti Kiwi.com, podľa ktorého 47 % Slovákov motivovala k očkovaniu možnosť voľnejšieho pohybu a cestovania.

Očkovaní Slováci boli v minulom roku tiež otvorenejší cestovaniu do zahraničia (58 %) než neočkovaní (32 %). Podľa prieskumu vlani 52 % Slovákov vycestovalo do zahraničia.

Z prieskumu vyplynulo, že okrem cestovania sa 66 % Slovákov očkovalo pre ochranu zdravia, 20 % tak urobilo zo solidarity s ostatnými, 11 % z dôvodu práce alebo školy a 8 % na základe tlaku okolia. "Možnosť chrániť svoje zdravie a cestovať do zahraničia sú najväčšou motiváciou, nielen pre očkovaných cestovateľov, ale aj pre tých, ktorí sa ešte rozhodujú. Možnosť vycestovať za hranice krajiny je pre nich najväčšou motiváciou," skonštatovala Eliška Řezníček Dočkalová z Kiwi.com, podľa ktorej tento rok plánuje vycestovať do zahraničia 77 % Slovákov.

Ak by sa respondenti mohli rozhodnúť, či by sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 mala zaradiť k cestovným vakcínam proti chorobám, ako malária, žltá zimnica alebo týfus, 40 % Slovákov by bolo za, 31 % by bolo kategoricky proti a 29 % by túto možnosť v budúcnosti zvážilo. "Napriek tomu, že slovenskí cestovatelia nie sú jednotní v názore na zaradenie očkovania proti COVID-19 do skupiny preventívnych cestovných vakcín, viac ako polovica z nich sa nebráni štandardným cestovným vakcínam, ktoré sa vyžadujú alebo odporúčajú pri návšteve rizikových oblastí," dodala Řezníček Dočkalová.

Takmer tri štvrtiny respondentov, medzi ktorými dominujú najmä neočkovaní, by preferovali zrušenie aktuálnych obmedzení. Len 8 % neočkovaných a 25 % očkovaných by zachovalo existujúce cestovné obmedzenia. Celkovo však 43 % Slovákov aktuálne považuje cestovanie za bezpečné, opačný názor má tretina účastníkov prieskumu.

Prieskum uskutočnila spoločnosť spolu s výskumnou agentúrou Stem/Mark v januári 2022, počet respondentov predstavoval 1010.