V kauze bitky v Miloslavove to vrie: Na svete je petícia so státisícami podpisov! Vyjadrenia aktérok?

MILOSLAVOV – Už je to týždeň, čo na Slovensku prepukli informácie o brutálnej bitke 11-ročnej Andrey v areáli bývalého družstva v Miloslavove. Vlna, ktorá sa po prevalení kauzy strhla, je obrovská a okrem bežných ľudí sa k nej vyjadrujú aj politici. Na škole rokovala aj Rada školy, ktorá prijala jasné stanovisko. K celej veci sa už vyjadrili aj dve najznámejšie aktérky bitky – 11-ročná Andrea a Ela, ktorá mala byť hlavnou útočníčkou.

Nedeľa 2. januára bude pre obec Miloslavov čiernym dňom v histórii. V miestnom bývalom družstve sa totiž stal prípad, ktorý nemá obdobu. Partia 16-ročných výrastkov, medzi ktorými boli aj dievčatá, totiž mali opiť a zmlátiť svoju 11-ročné dievča. Podľa výpovedí sa tak malo stať krátko po zotmení, pričom partia mala mať všetko dopredu nachystané.

Podľa medializovaných informácií sa to celé strhlo po tom, ako mladá Andrea, ktorá nemá byť miestna, omylom rozliala jednej tínedžerke z partie vodu s nealkoholickým nápojom. Následne do nej mali začať liať alkohol, konkrétne vodku tak, že ju opili do nemoty. Popri tom ju jedna z tínedžerok – Ela mala zbiť tak, že jej tiekla krv z nosa a následne aj vyzliecť. Ostatní však Andrei nepomohli a všetko si natáčali a fotili.

Až keď išlo do tuhého a niekto z partie zavolal policajtov, Ela sa mala snažiť nechať Andreu vyvracať. Po tom, ako prišli muži zákona, však údajne povedali úplne inú verziu, pričom Ela mala svojich kamarátov ubezpečovať, že im nič nehrozí, pretože má mamu policajtku. Podľa medializovaných informácií mali dokonca Andrei obliať mobil vodkou, aby zničili odtlačky a vyčistiť miesto činu tak, aby na nich nepadlo podozrenie. Dievča skončilo na bratislavských Kramároch v detskej nemocnici.

Donedávna bez polície

Donedávna neboli v obci ani štátni, ani obecní policajti, to sa však po postavení obchodného centra zmenilo a policajti, ktorí mali oddelenie v neďalekej Dunajskej Lužnej, sa následne presťahovali do jedného z priestorov. Tínedžeri, ktorí sa v areáli bývalého družstva stretávali, nemajú byť miestni, až na pár výnimiek. Údajne ide o obyvateľov susedných obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov či Šamorína a Podunajských Biskupíc.

Závery Rady školy

Do miestnej základnej školy smeroval po prázdninách v pondelok 10. januára krízový tím zložený z 11 psychológov a odborníkov, ktorí sa majú rozprávať s deťmi o tejto hroznej udalosti a o šikane ako takej. „Aj keď k činu došlo počas vianočných prázdnin a mimo areálu školy, záleží nám na tom, aby naša obec a škola bola naďalej bezpečným miestom pre život,“ ozrejmila obec na sociálnej sieti. Aj z toho dôvodu obec, ale aj Rada školy, ktorá zasadala v utorok, apeluje na rodičov, aby mali presné a pravdivé informácie, kde sa ich deti nachádzajú a ako trávia voľný čas mimo vyučovania. Rovnako žiadajú rodičov, aby mali prehľad o aktivitách, ktoré vyvíjajú ich deti na sociálnych sieťach.

„Sme názoru, že Základná škola v Miloslavove je aj naďalej bezpečným miestom pre vzdelávanie detí. Všetky doposiaľ známe incidenty sa udiali mimo priestorov základnej školy. Vyzývame médiá, aby nám pomohli v upokojení situácie v našej obci a opakovane nezverejňovali videá a fotografie z incidentu, ktoré veľmi negatívne ovplyvňujú psychiku detí a súčasne podnecujú nenávisť. Rada školy a ani ZŠ nie je oprávnená vylúčiť žiaka zo školy a školská dochádzka je povinná. Rodičia jednej z aktérok požiadali o individuálne štúdium. Rodičom bola ponúknutá aj odborná pomoc,“ upozornila Rada školy.

Aj z toho dôvodu chcú spolu s riaditeľkou základnej školy zabezpečiť preventívne aktivity v spolupráci s ministerstvom vnútra o omamných látkach a predchádzaniu trestnej činnosti či šikane. Rovnako chcú v tejto téme vzdelávať aj pedagógov a zabezpečiť pravidelné triednické hodiny, kde by sa tieto témy riešili. Okrem toho samospráve odporučili, aby umiestnili kamerový systém na doteraz nemonitorovaných miestach v škole a obci ako takej a vytvorili také atraktívne miesto, kde by sa mohli stretávať deti a mládež.

Psychologička: Dôležitú úlohu zohrávajú omamné látky

Ako sme už spomínali, do školy smeroval krízový tím zložený z odborníkov, ktorého členkou je aj psychologička Mária Anyalaiová. Tá sa pre sme.sk vyjadrila, kto sú zvyčajne agresormi a iniciátormi šikany. Podľa jej slov zvyčajne ide o deti z rodín, kde bolo násilie medzi partnermi, smerom k deťom, alebo boli emocionálne zanedbávané, nevidené, nerešpektované. „V ďalších rodinách násilie nebolo, ale na konanie detí mohol mať vplyv spôsob, akým sa v rodine hovorilo o tom, ako dosiahnuť nejaký cieľ, ako sa k nim správa šéf v práci,“ uviedla. Následne konštatovala, že dôležitú úlohu zohrávajú omamné látky a alkohol, ktoré môžu všetko naštartovať, lebo znížia vnímavosť a citlivosť voči druhému. Práve aktéri bitky v areáli družstva pili alkohol.

„Podceňovať netreba ani tzv. emocionálnu nákazu v skupine. Jeden z členov skupiny do toho ide a ostatní sa zvezú na vlne jeho emócií, hoci robí niečo zlé, a emócia sa potom prenesie na ostatných členov skupiny. ‚Intelekt davu‘ totiž býva nižší ako intelekt jednotlivca,“ vysvetlila Anyalaiová, podľa ktorej môže byť veľkým faktorom aj túžba po moci či potreba niekoho ovládať. „Dieťa nemá kontrolu nad tým, čo sa mu deje, túžba po vzrušujúcich zážitkoch, ktoré sa môžu vymknúť spod kontroly. Úlohu môže zohrať naozaj veľa faktorov,“ uzatvára psychologička.

Vyjadrenia aktérok

Na sociálnych sieťach sú už však dopátrateľné profily dievčat – hlavných aktérok bitky v Miloslavove. Tým v posledných dňoch raketovo narástli sledovatelia. Obe dievčatá sa už k celej veci vyjadrili. Sprvu celý incident komentovali len ich rodičia. Do povedomia verejnosti sa dostal komentár Elinho otca Miroslava S., ktorý si dcéru bránil a Andreu nazval „kvázi obeťou“, ktorej Ela pomáhala. Po vlne hejtu a kritiky tento komentár, spolu s účtom na sociálnej sieti zmazal. Rovnako sa vyjadril aj profil, ktorý o Andrei hovoril ako o svojej dcére, že chápe otca Ely, že si chce dcéru zastať, ale na druhej strane ho ubezpečili, že „pôjdu cez mŕtvoly, kým všetci aktéri nebudú patrične potrestaní“.

Na sociálnej sieti sa objavilo aj video, kde údajne partia tínedžerov stretla aktérku Elu a na ulici ju napadli. K videu sa evidentne dostala aj Andrea, ktorá na sociálnej sieti vyzvala ľudí, aby aktérov bitky nenapádali. „Chcem sa poďakovať za to, čo pre mňa robíte, ale prosím, nebite tých, čo mi to urobili. Bolí ma srdce keď viem, že to robíte len kvôli mne,“ napísala s tým, že nechce, aby podobnú situáciu musel zažiť niekto ďalší.

Na rovnakej sociálnej sieti má profil vytvorený aj údajná hlavná útočníčka. Tá dovolila ľuďom, aby sa jej pýtali rôzne otázky. Niekto sa jej spýtal, ako sa cítila, počas toho, ako 11-ročnej Andrei ubližovali. Odpovedala na to, že si nepamätá, pretože boli opití, rovnako nevedela odpovedať ani na to, prečo Andreu tak zmlátili.

Státisícová petícia

Na internete sa už objavili aj viaceré petície, ktoré požadujú spravodlivé potrestanie tínedžerov, ktorí brutálne zmlátili a opili iba 11-ročné dievča. Avšak, napriek tomu, že ide predovšetkým o slovenskú kauzu, jedna petícia už vznikla aj u našich českých susedov. A ba čo viac, je tam mimoriadne populárna! Petícia vznikla krátko po prevalení kauzy a do dnešného dňa j podpísalo takmer 150-tisíc ľudí. Naopak, na Slovensku vznikla podobná petícia, ktorá rovnako požaduje adekvátne tresty pre útočníkov z areálu družstva.

"Touto petíciou chceme vyjadriť jasný odpor voči neprijateľnému správaniu aktérov udalosti v Miloslavove. Podobné akty agresie, extrémneho napádania a ubližovania na fyzickom, ako aj psychickom zdraví, musia byť adresované a brané s absolútnou serióznosťou. Je tiež nesmierne dôležité na tieto činy upozorniť a nedovoliť príslušným orgánom ich prehliadať, aby sme v budúcnosti predchádzali podobným prípadom traumatizujúcej šikany a aby si násilníci uvedomovali, že tento druh správania neostane nepovšimnutý. Ako spoločnosť chceme apelovať na nutnosť tento čin riadne potrestať," píšu autori petície. Oproti českej petícii však nie je tak populárna - aktuálne ju podpísalo len niečo cez 3-tisíc ľudí.