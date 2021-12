ROZHOVOR s Kulkovským: Lekár nemôže povedať STOP! Neočkovaným nič nevyčítame, môžu to byť ich posledné chvíle

BRATISLAVA - Tretia vlna udrela silnejšie, než sa očakávalo. V prvej línii opäť stojí aj primár Milan Kulkovský, ktorý o situácii na COVID oddelení píše od začiatku pandémie. Lekári nemôžu povedať, že už nevládzu, pacientov by nemal kto liečiť. O tom, ako lekári zvládajú ďalšiu vlnu, o čom sa rozprávajú s neočkovanými pacientami i o tom, čo by odkázal lekárom, ktorí odrádzajú od očkovania, porozprával primár v rozhovore pre Topky.sk.

Milan Kulkovský je primárom Interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici. COVID pacientom sa venuje od začiatku pandémie a do povedomia sa dostal najmä svojím blogom na sociálnej sieti, kde pravidelne opisoval situáciu na COVID oddeleniach. Stojí za zrodom iniciatívy Spolupráca pre Slovensko, ktorá vyzýva ľudí, aby sa zaočkovali a spustil aj očkovaciu tombolu.

Zatvorenie škôl bolo podľa neho správne, zaviesť by sa malo povinné očkovanie, bez neho dostatočnú zaočkovanosť zrejme nedosiahneme. V rozhovore pre Topky.sk porozprával aj o tom, že na oddelení im umierajú tvrdí antivaxeri, ale aj starí rodičia, ktorí sa nakazili od detí.

Na úvod sa vás spýtam... ako sa máte? Ako zatiaľ zvládate nápor v nemocnici a celkovo tretiu vlnu?

Pocity zdravotníkov vo všeobecnosti by som zhrnul asi tak, že striedavo oblačno. Nápor pacientov zvládame s vypätím všetkých síl. Dá sa povedať, že COVID v nemocniciach dnes ľudí spája, keďže na reprofilizovaných oddeleniach už pracuje alebo pracovala väčšina zdravotníkov. Lekár nemôže povedať stop, už nevládzem. Nie sme vo výrobe, ktorá sa dá jednoducho zastaviť. Keď by sme sa zastavili my, vzdali to, ľudia by zomierali, a to nechceme. Veď už dnes zomiera veľa ľudí zbytočne a hlúpo, len preto, lebo nás nechceli počúvať. Truc a obdobie vzdoru asi k životu patria. Myslel som si ale, že len u detí. Opak je však pravdou, dnes sme svedkami toho, že trucujú aj relatívne rozumní a teoreticky dospelí občania.

Aký je momentálne u vás stav v nemocnici, čo sa týka COVID pacientov? Je to porovnateľné s minulým rokom a druhou vlnou alebo je to horšie?

Počty pacientov sú porovnateľné s minulým rokom a teda druhou vlnou. Ventilátory máme plne obsadené, občas sa nám nejaký uvoľní po úmrtí pacienta, ale hneď napojíme ďalšieho. Takmer plne obsadené sú aj neinvazívne ventilácie, tzv. HFNO. Tu si neodpustím poznámku, že podľa môjho názoru sú to práve tieto prístroje, teda HFNO, ktoré zachraňujú životy a nie umelá pľúcna ventilácia.

Väčšina hospitalizovaných je podľa oficiálnych dát nezaočkovaných? Je to tak aj u vás?

Pravdaže, stále platí, že cez 80 % hospitalizovaných sú neočkovaní a vo veku do 50 rokov takmer všetci. Očkovaný pacient na ventilátore je rarita. A neplatí to len u nás, ale po celom Slovensku.

Rozprávate sa s COVID pacientmi, ktorí sa nedali očkovať?

Rozprávam sa s nimi najmä o tom, čo je pre mňa ako lekára dôležité, teda o ťažkostiach, ktoré majú a ktoré by som chcel odstrániť alebo aspoň zmierniť. Človek už vie vycítiť, kedy je kladenie niektorých otázok zbytočných.

Zvyknú na očkovanie zmeniť názor alebo ho aj naďalej odmietajú? Príbehy lekárov a sestier sú rôzne, aj medzi nezaočkovanými sa stále našli aj takí, ktorí napriek hospitalizácii COVID stále popierali, ale aj takí, ktorí rozhodnutie oľutovali.

Medzi pacientmi sa nájdu tvrdohlaví, ale aj rozumní realisti, ktorí pochopia. Mali sme aj také prípady, že nás obvinili z toho, že sme výsledky sfalšovali, prípadne ich nakazili pri testovaní. Že si umelo navyšujeme počty pacientov. Tí, ktorí pochopia väčšinou mlčia, určite sa cítia trápne. Ak sa pýtame, prečo sa nedali zaočkovať, často odpovedajú, že sa báli, hľadajú sami pre seba nejaké rozumné vysvetlenie. My im ale nič nevyčítame, nemá to zmysel a nechceme ich ešte viac stresovať, keď vieme, že sú to možno ich posledné chvíle na tomto svete. Svoje rozhodnutie už zmeniť nemôžu. A sú medzi nimi pravdaže aj takí, ktorí by vakcínu najradšej prijali hneď, čo však nie je možné. Zomrelo u nás, alebo ešte zomiera, niekoľko tvrdých antivaxerov, ktorí od očkovania dlhodobo odhovárali aj svoje okolie.

Zdravotníci a lekári to mali ťažké, už minulý rok boli na pokraji síl. Tento rok sa síce spočiatku hovorilo o tom, že by to nemalo byť až také hrozné. Situácia však ukázala, že tretia vlna mala oveľa rýchlejší nástup. Sme už za vrcholom alebo očakávate, že počas Vianoc alebo po novom roku bude situácia ešte horšia?

Prvotné predpoklady nerátali s vysokou infekčnosťou delta mutácie, preto mám obavy aj teraz, keď očakávame omikron. Zásadný rozdiel je v zaočkovanosti, ktorá bude dúfam stúpať a mnoho životov zachráni. Keby dnes Darwin žil, rýchlo by utekal z Kapvérd na Slovensko a s nadšením by sledoval vývoj pandémie ovplyvnenej vierou časti obyvateľstva v konšpirácie a určite by popísal vplyv programovo neúspešných politikov na vývoj úmrtnosti ich voličov. Budem optimista. Vďaka zavretým školám príde vrchol už pred Vianocami. Situáciu ukľudnia aj celozávodné dovolenky. Do Vianoc už nebude veľa detí zo školy nakazených, a tak by aj ich stret so starými rodičmi nemal byť až tak tragický. Sviatočné stretnutia by mali mať len malé množstvo obetí.

Dvojtýždňový lockdown skončil, rezort ho chcel predĺžiť ešte o týždeň, no nakoniec schválili inú podobu. Od 10. decembra sa uvoľnili opatrenia pre očkovaných a prekonaných (otvorené obchody či fitnes) a od 25. decembra sa otvoria aj hotely, ubytovacie zariadenia či wellness. Je to podľa vás dobrý postup? Aktuálne platia opatrenia do 9. januára.

Súhlasím s výrazným zvýhodňovaním očkovaných a prekonaných. Aj to je cesta, ako presvedčiť neočkovaných, že to malé pichnutie do ruky za to stojí. Ja osobne by som pre OP opatrenia uvoľnil v ešte väčšej miere. A ako som už spomenul, za podstatné považujem zatvorenie škôl. Obchody sa ani zatvárať nemali. Zbytočne sme všetkých nákupuchtivých natlačili do pár nákupných centier, kde si okrem pečiva nakúpili aj tak všetko ostatné.

Minister zároveň stanovil novú kritickú hranicu, a to 3800 hospitalizovaných v nemocniciach. Keď sa táto hranica prekročí, opatrenia sa budú sprísňovať. Je to znesiteľná, resp. správne nastavená hranica?

Myslím si, že je, s ministrom v tomto súhlasím.

Okrem iného sa od 13. decembra zavreli školy, pravdepodobne budú zavreté do 10. januára. Minister školstva s tým nesúhlasil. Mali sa školy zatvoriť? Ak sa po 10. januári otvoria, bude to stačiť? Myslím to takmer mesačné uzatvorenie.

Zatvorenie škôl výrazným spôsobom zníži mobilitu a riziko prenosu infekcie z detí na rodičov a starých rodičov. Všetci by sme boli radi, keby boli školy otvorené, no verím tomu, že toto je už posledné obmedzenie v školstve, ktoré musíme vydržať. Zomrelo nám niekoľko starých rodičov, ktorých nakazili deti, ktoré COVID priniesli zo školy. To je fakt, pred ktorým by sme nemali zavárať oči. Tým, ktorí sa o pacientov v na Covid oddeleniach to môže byť jedno, nám, zdravotníkom, sa už na tie zbytočné úmrtia nechce pozerať.

Diskutovanou témou boli aj tzv. rodinné alebo vianočné bubliny. Je podľa vás vytváranie takýchto bublín rizikovejšie ako napríklad otvorenie hotelov, ubytovacích zariadení či wellnesov? Minulý rok boli povolené, aj keď sa u nás ešte neočkovalo, no na druhej strane sme tu nemali deltu ani omikron, ktoré sú nákazlivejšie.

Každý jeden z nás by si mal rozmyslieť, aké riziko chce podstúpiť. Návštevy na Vianoce boli nakoniec povolené a ak nie sú “masové”, nemám proti nim nič. Doporučil by som ale účastníkom rodinných stretnutí, očkovaným aj neočkovaným, urobiť si pred tým aspoň antigénový test. Včera som napríklad vyšetroval pacientku, neočkovanú, ktorá sa nakazila na pohrebe, kde malo byť údajne len 10 ľudí. Otvorenie podnikov v režime OP schvaľujem, vrátane hotelov.

Vláda nakoniec schválila 14. decembra uvoľňujúce opatrenia. Vianočné bubliny sa vyriešili tým, že zákaz vychádzania platí už len večer. Do obchodov, niektorých prevádzok a služieb či ubytovacích zariadení a wellnesu aj naďalej môže ísť len skupina OP, reštaurácie sú zavreté. Inak ale môžu ísť všetci všade. Nie je to odrazu skok? Niekomu sa to tak môže zdať.

Predstavitelia štátu si určite uvedomujú, že jednou z motivácii k očkovaniu sú aj benefity pre očkovaných. Ak by som mal hovoriť za seba, otvoril by som pre OP aj reštaurácie a vo fitnescentrách by som povoli vstup viacerým klientom. Mnohé fitká totižto neotvorili, keďže pri 6 klientoch by mali náklady vyššie než zisk.

Vo vlakoch, rýchlikoch a diaľkových autobusových linkách sa zavedie režim OTP. Je to správny krok?

Ak sme povolili návštevy, musíme ľuďom umožniť aj cestu k rodine. To minimum, čo sa dá urobiť, je zvedenie režimu OTP. Myslím si, že pre neočkovaných a neprekonaných nie je až taký problém si ten test pred cestou urobiť. Tento krok teda považujem za správny.

Mám v okolí veľa lekárov, ktorí sú proti očkovaniu. Sú takí, ktorí to rázne radia svojich pacientom, sú takí, ktorí to povedia jemnejšie, ale nabádajú ich nedať sa očkovať. Vy ako lekár to vnímate ako? Čo by ste týmto lekárom odkázali?

Aby porozmýšľali nad tým, či má zmysel naďalej sa venovať lekárskej praxi, ak sa neriadia princípmi medicíny založenej na dôkazoch, ale princípmi šarlatánstva a konšpiráciami. Podľa môjho názoru, odhováranie pacientov od očkovania, pokiaľ nemajú kontraindikáciu, je non lege artis postup. Rešpektujem názor kolegov, ktorí očkovaniu nie sú naklonení, no mali by si ho nechať len pre seba, keďže medicína nie je o pocitoch ale o faktoch, za ktorými stoja jednoznačné dôkazy o účinnosti a bezpečnosti.

Spoločnosť je dnes dosť rozdelená, vyburcované sú aj nálady, čo vidíme na občasných protestoch, či už väčších, alebo lokálnych. Čo by ste im odkázali?

Aby si uvedomili to, že sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého. Že nedodržiavaním opatrení neohrozujú len seba, ale v konečnom dôsledku každého jedného občana.

Jedným z dôvodov nízkej zaočkovanosti je podľa mnohých aj dosť slabá očkovacia kampaň. Čo si o tom myslíte? Je dostatočná alebo nie?

Asi všetci vedia aj vidia, že očkovacia kampaň mohla byť lepšia. Z môjho pohľadu ale mohli byť aktívnejšie samosprávy. Väčšina obcí všetko nechala len na štát, prípadne kraj a dobrovoľníkov. Je to ale dané určite tým, že mnohí starostovia sú proti očkovaniu z politického presvedčenia, čo je smutné, a preto pre zvýšenie zaočkovanosti nič neurobili. Ak by každá obec bola prokatívna, dnes by sme mali zaočkovaných možno 70 % obyvateľov. Viera v starostu môže byť prospešná, ale aj nebezpečná.

Myslíte si, že sa v budúcom roku zvýši zaočkovanosť aspoň na 60 - 70 %? Pomôže tomu ešte niečo alebo je to na Slovensku nereálny cieľ? Vy sám ste začali očkovaciu lotériu so zaujímavými cenami a uviedli ste, že záujem o očkovanie jemne stúpol.

Podľa mňa nie sme mentálne nastavení tak, aby sme mali zaočkovanosť cez 60 %. Zmenilo by to iba povinné očkovanie. A pri povinnom očkovaní mám pocit, že sa s ním začne skôr niekde v pralese ako u nás, keďže našinec má oveľa viac zaručených informácii ako všetci vedci sveta a naši politici majú pred nepopulárnymi rozhodnutiami triašku a angor mortis. Ja pravdaže súhlasím s povinným očkovaním rizikových skupín, teda najmä občanov nad 60 rokov.

Na záver by ma zaujímalo, aké budú u vás ako lekára Vianoce, resp. sviatky? Oddýchnete si?

Sviatky, prázdniny a víkendy sú pre zdravotníkov bežnými pracovnými dňami. Ani mne sa pravdaže nevyhne služba počas sviatkov, tak ako väčšine kolegov. Berieme to už ale ako samozrejmosť, a tak to berú aj naše rodiny. Už nejeden Štedrý večer som strávil na oddelení. Verím, že počas Vianoc sa situácia okolo Covid-19 zlepší, že pacienti začnú ubúdať a trochu si oddýchneme. Typicky ale po poklese pacientov s Covid-19 začnú pribúdať tí nekovidoví so zanedbaným zdravotným stavom, dalo by sa teda povedať, že sa presunieme z dažďa pod odkvap. O tom je ale naša práca.