SHMÚ vydal výstrahy: Varuje pred výdatným snežením aj nebezpečnou poľadovicou

So snežením treba počítať vo viacerých okresoch Banskobystrického a Žilinského kraja a tiež v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji a okrese Rožňava v Košickom kraji. Podľa meteorológov môže napadnúť desať až 15 centimetrov nového snehu, predstavovať to môže potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu a pohyb ľudí. Výstrahy platia od soboty od 12.00 h predbežne do nedele (26. 12.).

Zdroj: SHMÚ

SHMÚ zároveň pripomína, že naďalej platia aj výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Tie sa môžu tvoriť v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Výstrahy platia predbežne do nedele do 10.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Na celom západnom i väčšine stredného Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia)," podotýka SHMÚ. Výstrahy predbežne platia do 22.00 h, v južnejších okresoch do nedele (26. 12.) do 6.00 h.

Zdroj: SHMÚ