Predvianočné obdobie je zlatou baňou pre zlodejov: VIDEO Týmto chybám počas nákupov sa radšej vyhnite!

BRATISLAVA - Už o pár dní budeme všetci zasadať k štedrovečernému stolu. Posledné nákupy, prípravy, veľké upratovania, balenie darčekov. Všetko musí byť stopercentné. Spolu s príchodom Vianoc však do ulíc vychádza aj čoraz viac zlodejov, ktorí číhajú doslova na každom rohu. A to aj v obchodoch. Polícia radí, ako sa vyhnúť zbytočným problémom!

Týždeň pre Vianocami každý z nás využíva na doladenie posledných detailov - stromček by mal byť ozdobený, darčeky zabalené, byt uprataný, chladnička plná. Spolu s predvianočným zhonom, ktorý je aj kvôli lockdownu a opatreniam tento rok o to väčší, však na nás číhajú aj ďalšie nepríjemnosti. A tie sa zvyčajne ukážu aj spolu so zlodejmi. Tí doslova číhajú na každom kroku a čakajú na vhodnú príležitosť, ako sa dostať k svojmu cielu.

VIDEO Nedeľná chvíľka prevencie z pohľadu polície: Pri nákupoch pozor na zlodejov! Číhajú na každom kroku

"Zlodeji sú na vašu prípadnú nepozornosť počas predvianočného zhonu pripravení a ich praktiky sú rôzne. Číhajúci zlodej dokáže využiť chvíľku vašej nepozornosti a odcudziť vaše osobné veci alebo financie," upozornila polícia, ktorá pre Slovákov pripravila manuál, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam. Spolu s ním zverejnila aj video, v ktorom ukazujú na najväčšie chyby počas nákupov. A týkajú sa najmä ženského módneho doplnku - kabelky.

Zdroj: Getty Images

Najčastejšie chyby

Prvý prípad krádeže nastáva vtedy, ak sa kabelke nevenuje dostatočná pozornosť. Ak je nestrážená a náhodou ju dotyčná osoba nemá pri tele alebo na dosah ruky, zlodej veľmi rýchlo využije príležitosť, aby z nej vytiahol peňaženku. Obeť si častokrát nemusí krádež všimnúť až do momentu, kedy sa rozhodne platiť - po peňaženke, ktorá tam dovtedy bola, zrazu ani chýru, ani slychu.

Druhý prípad je rovnako nebezpečný - a tým je odloženie kabelky do priestoru vozíka, ktorý je určený pre dieťa. Aj v takom prípade zlodeji využijú chvíľu nepozornosti, keď obeť venuje inej činnosti a kabelku nestráži. "Pri nakupovaní buďte vždy ostražití a nenechávajte si svoje kabelky či príručné tašky voľne položené v nákupnom vozíku. Naopak držte si ich po celý čas nákupu blízko pri tele," odporúča polícia.

Zdroj: Getty Images

Tretí prípad sa týka nakladania nákupu do auta. V žiadnom prípade by nakupujúci nemali nechávať kabelku ležať na prednom sedadle odomknutého auta, kým nakladajú nákup do kufra. Stačí sekunda a kabelka je totiž preč - v rukách zlodeja.

"Nenoste pri sebe veľký obnos peňazí a podľa možností používajte na platobnú kartu, PIN kód si nikdy nezapisujte do mobilu alebo na lístok odložený v peňaženke alebo ktorý budete nosiť v blízkosti vašej platobnej karty. Peňaženku alebo doklady si nenechávajte na miestach, z ktorých je možné sa ich ľahko zmocniť, napríklad v zadnom vrecku nohavíc alebo navrchu (často rozopnutej) kabelky," uzavrela polícia.