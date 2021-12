Na čo počas Vianoc veria naši politici? Voľba medzi Santa Clausom a Ježiškom dopadla pomerne jednoznačne

archívne video

Zuzana Dolinková (Hlas-SD)

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Od malička som bola vychovávaná v kresťanskej rodine. K viere vediem aj moje deti a kresťanské tradície sú súčasťou nášho života. Preto u nás chodí v noci z piateho na šiesteho decembra vždy Mikuláš a na Štedrý deň Ježiško. Pokiaľ si správne pamätám, ako malé dievčatko som relatívne dlho verila na Ježiška a zázraky. Až približne v terajšom veku mojich detí (10 a necelých 12 rokov) som sa presvedčila, že aj keď sme vždy nechávali otvorené okno pre Ježiška, na darčeky pre nás musia zarobiť rodičia. Moja dcéra však na rozdiel odo mňa nenechala nič na náhodu a už ako 6-ročná nechala pred štedrou večerou pod vianočným stromčekom zapnutý telefón s nahrávaním videa, aby vedela, ako ten Ježiško naozaj vyzerá, ako dokáže len cez pootvorené okno, a tak rýchlo pod stromček tak pekne poukladať všetky tie darčeky. Našťastie, Ježiška svietiaci telefón pod stromčekom vyrušil a stihol ho vypnúť ešte predtým, ako darčeky pod stromček položil.

Romana Tabák (OĽaNO)

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

U nás veríme na Ježiška. Nebol to pre mňa šok, keď som sa dozvedela, že Ježiško nenosí darčeky. Uvedomenie prišlo postupne. Keď dieťa rastie, tak mu to tak príde prirodzene počas roka.

Marek Šefčík (OĽaNO)

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Sme veriaci ľudia (ja i moja manželka) a našu vieru sme odovzdali aj svojim deťom. Veríme, že Ježiš, ktorého narodeniny oslavuje celý kresťanský svet prišiel na svet ako dieťa a je Synom Boha. Väčšinou tomu - kto oslavuje narodeniny, niečo želáme alebo prinesieme nejaký dar. Na Vianoce sa spravidla obdarúvame navzájom. Ale čo-to by sme predsa len mali priniesť aj tomu Dieťaťu. Som presvedčený o tom, že by ho v tejto dobe potešilo, keby sme boli k sebe lepší, prívetivejší a priateľskejší. A nejaká modlitba za tých, čo nám neprajú dobro a vnímame ich ako nepriateľov - by bola ešte pekným bonusom navyše.

Richard Vašečka (OĽaNO)

Zdroj: TASR - Michal Svítok

V našej rodine – v tej, ktorej som vyrastal, aj v tej dnešnej, s manželkou a s deťmi – veríme v skutočného Ježiša Krista, ktorý prináša veriacim spásu a večný život. To je podstata Vianoc. Darčeky sme vždy chápali len ako symbol Božej lásky, ktorou nás obdarúva on. Našim deťom hovoríme pravdu: „Darčeky sú od Ježiša.“ Sme totiž presvedčení, že nielen darčeky na Vianoce, ale všetko dobré v našom živote pochádza od Boha. Ako sa darčeky dostanú pod stromček, v tom sme ich – kým boli malé – trochu naťahovali. Nikdy sme však nejako dramaticky nezdôrazňovali „Ježiška“ ako nejakú rozprávkovú bytosť, ktorá nosí darčeky. Keď postupne prichádzajú na to, kde sa berú darčeky pod stromčekom, tak im hovoríme takýto príklad: „Zazvoní poštár. Prináša vám list. Na obálke je napísaný odosielateľ, vaša stará mama. Od koho je list? Od poštára či od starej mamy? Od starej mamy. A darčeky sú od Ježiša. Rodičia sú len poštári.“

Lucia Drábiková (OĽaNO)

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Keď som bola malá, doma sme ako deti verili na Deda Mráza, ten bol vtedy socialistickou verziou Santa Clausa, ale vždy sa mi viac páčil Ježiško, ktorý nosil darčeky sesternici. Ježiš je hlavnou postavou Vianoc, on je to hlavným darom. Na Vianoce oslavujeme Ježiškove narodeniny, mávame pre neho aj tortu. On nám zas dáva darčeky.

Ján Podmanický (nezaradený)

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Samozrejme, že pre nás sú Vianoce sviatkom narodenia Pána Ježiša a deťom aj nosí darčeky. Keď som mal asi sedem rokov mi rodičia vysvetlili, že hoci darčeky mi dávajú pod stromček oni, každý človek je denne obdarúvaný množstvom darov od svojho Stvoriteľa.

Juraj Blanár (Smer-SD)

Zdroj: Topky - Maarty

V slovenských podmienkach sú Vianoce spojené s významnou kresťanskou udalosťou, narodením Spasiteľa. A preto má tento sviatok na Slovenku hlboký duchovný rozmer. Veríme v čaro Vianoc. Ich sila spája rodinu k tomu, aby sme si po celoročnom naháňaní sadli k spoločnému stolu, zhovárali sa a radovali sa spolu. Áno, vianočné sviatky vnímam ako čas nato, aby sme darovali svojim najbližším svoj čas, svoju pozornosť, svoj záujem. To sú najkrajšie darčeky, ktoré nám Vianoce prinášajú. Mám už dospelé deti, takže si nezakladáme na hmotných daroch, ale ten čas si darujeme sebe navzájom my, ich rodičia, a oni nám.

Ľuboš Blaha (Smer-SD)

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Keď som bol malý, nemali sme ani Ježiška ani Santu, ale Deda Mráza. Boli sme taká socialistická rodina - prekvapivé, že? Dodnes hovorím svojim deťom, že im darčeky donesie Dedo Mráz, ale keďže manželka presadzuje Ježiška, tak sa Dedo Mráz moc nechytá a deti skôr veria v Ježiška. Zmieril som sa s tým, pre mňa je kľúčové, aby sa deti tešili - Vianoce sú o láske a detskej radosti.

Nepamätám sa, koľko som mal rokov, ale pamätám si, ako som sa ako malý skrýval pri stromčeku, aby som Deda Mráza načapal. Staršia sestra ma odradila, vymyslela super príbeh, že keby som ho zazrel, premenil by sa na snehovú vločku a neboli by darčeky. Dávalo to perfektný zmysel, presvedčila ma. My dnes máme iný trik - s deťmi hľadáme zvonček po dome, ktorý som vopred skryl a ktorým treba Ježiška privolať - kým ja s deťmi pátram po zvončeku, manželka robí, čo treba.

Milan Laurenčík (SaS)

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Keďže som sedemnásobný starý otec, tak opäť verím na Ježiska, lebo ho usilovne zastupujem, aby som pri stromčeku videl rozžiarene očká mojim vnúčat.

Santa Klausa sme u nás v Terchovej nemali, ku nám chodieval Mikuláš a do čižmy dával darčeky alebo palicu. Keďže mám teraz aj dve vnúčatá, ktoré sa narodili v Anglicku, tak už aj Santa Claus nosí darčeky im. Už si nepamätám na čas, keď som zistil že Mikuláš aj Ježisko bol moja mamina, ale snažil som sa, aby o tento zážitok neprichádzali ani moje štyri deti a dokonca som oblečený do obleku Mikuláša vchádzal oknom do izby a nosil im darčeky. Bol to neskutočný zážitok, keď mi recitovali básnicky a sľubovali, že budú cely rok poslúchať.

Peter Cmorej (SaS)

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Veríme v Ježiška. Santa Clausa má môj 4 a pol ročný syn asociovaného so sobmi a vďaka bielej brade je pre neho Santa Claus tá istá osoba ako Mikuláš.

Mne sa môj detský sen zrútil, keď som mal asi päť rokov a dozvedel som sa, že bicykel, ktorý mi priniesol Ježiško, predtým patril chlapcovi z vedľajšieho vchodu.

Juraj Šeliga (nezaradený)

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

S rodinou si na Vianoce pripomíname príchod Ježiša na tento svet. Nie je to len o ňom ako o osobe a o biblických rozmeroch tohto sviatku, ale aj o tom všetkom, čo Vianoce symbolizujú už po stáročia. Je to vďaka, pokoj, mier a láska. A Ježiško je samozrejme skutočný, neviem odkiaľ máte informáciu, že nie je. :)

Roman Foltin (SaS)

Zdroj: Topky/Maarty

Doma veríme v Ježiška. Pevne verím, že moje deti tomuto milému klamstvu ešte nejaký rôčik uveria. Písanie listov, čakanie na Ježiška a pohľad na šťastné deti pri otváraní darčekov. To je na nezaplatenie.

Ja osobne som prestal veriť v Ježiška asi okolo ôsmich rokov, keď som ako malý chlapec našiel v skrini u rodičov skryté darčeky. Ako najstarší z troch bratov som sa ešte nejaký čas tváril, že Ježiško existuje a už v tom nízkom veku som vedel, že ani svojim bratom nechcem pokaziť čaro Vianoc a štedrého večera.

Radovan Sloboda (SaS)

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Doma veríme v Ježiška a úprimne sa nevieme dočkať, čo nám prinesie.

Asi okolo 6 rokov som sa dozvedel, že darčeky nenosí Ježiško, ale rodičia. Dokonca som bol na to hrdý, že to viem a že patrím do "veľkého sveta dospelých".

Radovan Kazda (SaS)

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

V našej domácnosti sa na Vianoce ešte stále stretávajú štyria ľudia, ktorí sú však už všetci dospelí, takže sa nám rozpadla kolektívna identita viery v Ježiška. To nás v tieto sviatky, paradoxne, naďalej spája.

Na Vianoce nosí dary Ježiško. Nepamätám si, kedy som prestal dôverovať informácii, že dary distribuuje priamo on. Bolo to však vo veku primeranému k prítomnosti o dva roky staršej sestry.

Tomáš Taraba (nezaradený)

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Vianoce sú kresťanským sviatkom a prežívame ho celá rodina v tomto duchu. Jeziš Kristus nebol len nejaký dobrý človek, ale kresťania veria, že je Bohom, ktorý sa stal človekom. V našej rodine preto veríme v tohto skutočného Ježiša a nie vo vymysleného Santa Clausa. Boh je pôvodcom všetkého dobrého, je pánom života a smrti a preto všetky dobra majú v ňom pôvod. V tomto duchu aj naše deti vedia, že všetko majú tak v jeho milosti. Talenty, život a aj bežné veci života.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}