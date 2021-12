Vianočné darčeky v ohrození? Známy doručovateľ hlási veľký výpadok, očakávajte meškajúce zásielky!

Reč je o spoločnosti Slovak Parcel Service (SPS), na ktorej problémy upozornili Hospodárske noviny. Na značné problémy počas pandemického a zároveň vianočného obdobia už narazili niektorí zákaznici aj sami, a to hneď, ako si otvorili web SPS.

Zrušenie infolinky a strohý oznam

Na možné omeškanie zásielok sú zákazníci upozornení hneď v druhej časti oznamu a týkajú sa bratislavských okresov, či okresu Martin a ďalších. Na záver oznamu je ešte pre zákaznikov sprostredkovaná informácia, že pre vyťaženosť rušia infolinku a prechádzajú len na elektronickú komunikáciu. Nateraz nie je isté, či je to pre kopiace sa sťažnosti alebo pre iný dôvod.

Zdroj: sps-sro.sk

Pokúsili sa to vysvetliť

Spoločnosť už však dlhšie nechcela o zjavnom probléme mlčať, a tak sa o ňom rozhodli prehovoriť na sociálnej sieti. "Napriek tomu, že sme ako spoločnosť pristupovali zodpovedne k ochrane zdravia našich zamestnancov aj zákazníkov, nepriaznivá pandemická situácia zasiahla aj našich doručovateľov," začala SPS.

Podľa SPS sa problém týka hlavne kuriérov z bratislavského a malackého okresu, ktorí sa v dôsledku koronavírusu museli karantenizovať. "To narušilo pravidelnosť našich kuriérskych služieb v týchto regiónoch – napriek ich okamžitému nahradeniu výpomocnými kuriérmi. Týmto náhlym výpadkom zamestnancov môže dôjsť k meškaniu zásielok, za čo sa ospravedlňujeme," popisuje situáciu spoločnosť. Niektorým zákazníkom v týchto oblastiach tak môže prísť "Ježiško" až o značnú dobu neskôr, ako by mal.

Vianoce sú v ohrození

SPS jedným dychom dodáva, že celú situáciu intenzívne monitorujú a robia všetko preto, aby zásielky doručili adresátom čo najskôr. "No vzhľadom na exponovanosť našich kuriérov, ktorí v súčasnom období pracujú na 200 %, nemôžeme v uvedených regiónoch garantovať doručenie zásielok do Vianoc. Na zvyšnom území Slovenska poskytujeme naše služby v štandardných lehotách a napriek rekordným denným objemom zásielok doručujeme balíky vyše stotisíc spokojným zákazníkom každý deň," pokračuje SPS.

Zdroj: Getty Images

S pochopením sa stretli len zriedka, niektorí zákazníci si pre balíky chceli prísť osobne

Reakcia zákazníkov na tieto oznamy bola pomerne zmiešaná, no prevažne negatívna. Aj keď u niektorých sa našlo pochopenie pre vzniknutú situáciu, ostatní to spoločnosti nedarovali. "Držíte mi balíky od 7.12. a nekomunikujete, a ani s e-shopmi! Ďakujem za info, že nám pokazíte sviatky," píše nahnevaný zákazník pod statusom. Našli sa aj takí, ktorí si pre zaneprázdnenosť firmy chceli ísť balíky do "depa" vyzdvihnúť osobne, no neuspeli. "Už som si poň chcel ísť osobne, ale pán na vrátnici ma nepustil," posťažoval sa ďalší.

Zdroj: Facebook/SPS

Keďže SPS zrušilo pre vyťaženosť spomínané infolinky, teraz odporúčajú klientom, aby navštívili ich web, na ktorom sú vraj všetky informácie o zásielkach. "Tento spôsob informovania sa ukázal ako najefektívnejší a dokážeme flexibilne reagovať na vecné podnety našich zákazníkov,“ sľubuje spoločnosť SPS.