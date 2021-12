Rómske Vianoce: Na stole nechýba gója, chodí sa od domu k domu! Poslanec Pollák prezradil, ako to vyzerá u nich

Niečo o tom, ako vyzerajú rómske Vianoce nám prezradil poslanec Peter Pollák mladší (OĽaNO). "Viem o niektorých rodinách, čo si do štedrej večere pridali napríklad tradičnú góju. Alebo marikle. Je to ale striktne individuálna záležitosť," prezradil. Gója je tipické rómske jedlo, pripravované hlavne počas vianočných sviatkov. Ide o bravčové, prípadne umelé črevá, ktorú sú naplnené zemiakovým cestom a upečené v rúre. Marikle sú zasa múčne placky.

Zdroj: Getty Images

Od domu k domu

Pollák tiež prezradil, že v niektorých rómskych komunitách sa veľmi často a veľa vinšuje. "Chodí sa od domu k domu. Často nie len v rámci komunity. Okrem toho existuje mnoho rodín, ktoré si štedrú večeru presunuli o hodinu skôr. Večeru majú už o piatej, lebo sa riadia starým časom. Skrátka veria, že už je šesť," priblížil. On sám je z Levoče a ako tvrdí, v ich komunite sa dodržiavajú tie klasické, slovenské tradície.

Za klavírom

On sám má aktuálne mladú rodinu a malého synčeka, tieto Vianoce si preto tvorí vlastné tradície. Na Štedrý deň to bola napríklad pomoc s prípravou štedrej večere a následne spievanie kolied za klavírom. Pred večerou samozrejme nemôže chýbať modlitba. Ako prezradil, s partnerkou pochádzajú z rôznych regiónov, no tradície chcú určite zachovať z oboch strán. Medzi ne patrí šošovicová polievka, ale aj mačanka. Samozrejme – zemiakový šalát a ryba a aj opekance s makom – teda bobaľky. Štedrá večera je v oboch ich rodinách tradične bez mäsa, takže kapustnica u nich prichádza na rad až po polnoci.

Zdroj: Getty Images

Čo sa týka povestného rómskeho temperamentu a zábavy, priznal, že radi si chodia vyvetrať svoj temperament na štefanské zábavy. "Akurát počas pandémie to rozhodne nie je vhodné a teda urobíme si bašavel pekne doma pri klavíri," dodal s úsmevom.