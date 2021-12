Slovenský diplomat František Ružička sa stane predsedom Výkonného výboru OECD

"Slovensko tak po prvýkrát v histórii získalo post predsedu najvýznamnejšieho výboru tejto organizácie, ktorý je zodpovedný za prípravu materiálov a dosiahnutie konsenzu medzi krajinami v bodoch, ktoré sú následne predkladané Rade – najvyššiemu rozhodovaciemu orgánu OECD," priblížil rezort.

Funkčné obdobie bude od 1. januára 2022. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) na sociálnej sieti poprial Ružičkovi veľa úspechov na jeho misii.

Good news from Paris today. 🇸🇰 Amb. @FeroRuzicka elected to the @OECD ExCo Executive Committee President. Wishing him every success in his mission. Delighted by the 1. ever high ranking job for 🇸🇰 since joining the #OECD.