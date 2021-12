ONLINE Vláda vyriešila tzv. vianočné bubliny: Zákaz vychádzania bude už len v noci! Reštaurácie budú zavreté

BRATISLAVA - Vláda by dnes mala rokovať o niekoľkých kľúčových bodoch. Zrejme najviac rezonuje téma tzv. vianočných bublín, teda stretávania sa s rodinou počas sviatkov. Vláda to po niekoľkých hodinách vyriešila. Zákaz vychádzania bude platiť už len vo večerných hodinách. Reštaurácie ostávajú zavreté.

vláda by dnes mala rokovať o tzv. vianočných bublinách, podľa ministra práce Milana Krajniaka sa rodiny budú môcť počas sviatkov navštevovať, detaily by mali doladiť

na stole je aj zákon o zavedení letného času

rozhodovať by sa malo aj o prvej pomoci plus pre gastro

voliť by sa mal aj predseda Protimonopolného úradu, jediným kandidátom bol Matúš Medvec, aj keď prešiel konkurzom, sú voči nemu výhrady

NAŽIVO Minister zdravotníctva o úprave opatrení pred sviatkami

ONLINE

Aktualizované 16:42 Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík uviedol, že situácia sa na Slovensku mierne zlepšuje a viaceré indikátory klesajú. Klesá počet výjazdov sanitiek, počet úmrtí aj pozitívnych. Pripomína však, že nemocnice sú stále na pokraji kapacít. "Nezabúdajme, že nemocnice sú stále na 82 percentách svojho maxima a stále končia v nemocniciach stovky ľudí," povedal.

Aktualizované 16:37 Návštevy medzi príbuznými sú dovolené

Minister zdravotníctva Lengvarský v úvode potvrdil, že od 17. decembra sa zavádza nočný zákaz vychádzania. "Obmedzenia sa cez deň budú týkať len vstupu do prevádzok, do ktorých môžu ísť len očkovaní a prekonaní," povedal Lengvarský. "Týmto je zrušený zákaz návštev. Cez deň sa občania môžu pohybovať ako chcú." Ostatné opatrenia sú viac-menej rovnaké. Minister Lengvarský po oznámení opatrení šiel do parlamentu, kde sa rozhoduje o reforme nemocníc.

Aktualizované 16:28 Minister dopravy uviedol, že od piatka platí vo IC vlakoch, rýchlikoch a diaľkových autobusových linkách platiť režim OTP. "Kontrolovať by to mali vlakvedúci alebo polícia. Vyhláška nebude, platí to z uznesenia vlády," uviedol minister dopravy Doležal.

Aktualizované 16:21 Vládny kabinet na svojom utorkovom rokovaní odobril nariadenie vlády o záujme SR udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným príslušníkom tretích krajín, ktorí sa rozhodnú pre prácu na Slovensku. S návrhom prišiel minister práce Milan Krajniak.

Rozhodnutie vyplýva z jednej z reforiem plánu obnovy, ktorej cieľom je skrátiť a výrazne zjednodušiť procesy získania pracovného povolenia a povolenia na pobyt pre vysokokvalifikovaných prišelcov z tretích krajín vrátane ich rodinných príslušníkov, a to využitím zrýchlenej schémy pre národné víza.

Aktualizované 16:05 Minister hospodárstva Richard Sulík uviedol, že vyhláška sa bude meniť tak, že otvorené budú všetky prevádzky starostlivosti o ľudské telo pre očkovaných a prekonaných tak, ako on sám hovoril. "Vo vyhláške to bude zmenené. Platí to, že otvorené sú všetky prevádzky starostlivosti o ľudské telo - kaderníctva, pedikúra, manikúra, masážne salóny, solária, kozmetické salóny, ešte aj na psa tam niečo nájdete," uviedol s tým, že išlo o chybu hygienika.

Sulík hovorí, že s Borisom Kollárom na vláde prosili, aby sa reštaurácie mohli otvoriť. "Nenašli sme zhodu na vláde. Dnes to ešte nevyšlo. Dúfam, že reštaurácie čoskoro otvoríme," povedal s tým, že to budú neustále prehodnocovať.

Aktualizované 15:59 Ministerka Veronika Remišová uviedla, že štát od budúceho roka začne digitalizovať všetky životné udalosti. Prvou bude odbúranie byrokracie pri narodení dieťaťa. Zároveň sa teší z toho, že boli opatrenia zmenené. Tvrdí, že vláda pokračuje v uvoľňovaní pre očkovaných a prekonaných, ktoré presadzuje a vyzvala ľudí na očkovanie treťou dávkou.

Aktualizované 15:45 Zákaz vychádzania bude platiť už len v noci od 20-ej do piatej rána nasledujúceho dňa. Zníži sa tým aj počet výnimiek.

VIDEO Na vláde sa dohodli na opatreniach počas Vianoc, Kollár odchádza spokojný, reštaurácie sa však nepodarilo otvoriť

Aktualizované 15:27 Roman Mikulec po rokovaní vlády uviedol, že sa bude držať právnej úpravy a následne vymenuje kandidátov na policajného šéfa.

Aktualizované 15:17 Vláda zároveň schválila od piatka 17. decembra aj OTP režim vo vlakoch, IC rýchlikoch a diaľkových autobusoch.

Aktualizované 15:10 Vláda uvoľnila opatrenia, zákaz vychádzania bude platiť v noci

Od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov. Rovnako výnimka platí aj na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia. V utorok o tom rozhodla vláda.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 14:55 Vláda stiahla z rokovania návrh na vymenovanie Matúša Medveca za predsedu Protimonopolného úradu. Bol jediný kandidát konkurzu.

Aktualizované 14:08 Reštaurácie sa zatiaľ nepodarilo otvoriť. "Bojoval som, no nepodarilo sa to," uviedol.

Aktualizované 14:06 Predseda parlamentu Boris Kollár potvrdil, že vláda sa dohodla ohľadom režimu počas Vianoc. "Zaujímalo ma, ako sa budú riešiť Vianoce, registrovaní športovci, mladí žiaci a deti do 18 rokov. Toto mi ležalo na srdci a som spokojný a spokojný odchádzam," povedal Kollár s tým, že sa doriešili aj prevádzky. Detaily oznámi premiér a minister zdravotníctva.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 12:46 Kolíková sa nestotožňuje s viacerými rozhodnutiami generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Osobitne s tými, ktoré súvisia s využívaním paragrafu 363 Trestného poriadku (TP). Šéfka rezortu spravodlivosti to uviedla novinárom počas utorkového rokovania vlády v reakcii na prvý rok generálneho prokurátora vo funkcii.

VIDEO Vláda schválila návrh dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA

Aktualizované 12:40 Kolíková informovala aj o tom, že vláda schválila materiál, ktorý pomôže podnikateľskému prostrediu počas pandémie. Spoločnosti by nemali spadnúť rovno do konkurzu, majú byť chránené.

Aktualizované 12:37 Nariadenia vlády sú všeobecnejšie ako vyhlášky ÚVZ SR

Protiepidemické nariadenia vlády sú všeobecnejšie ako vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, reagovala Kolíková na nedorozumenia pri interpretácii otvárania prevádzok starostlivosti o ľudské telo. Nedorozumenia podľa nej súvisia so snahou čím rýchlejšie reagovať na vzniknutú situáciu. Hovorí, že ponechanie dlhého časového priestoru pred sprísňovaním opatrení môže prispieť ku krátkodobému zvýšeniu mobility.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Právna úprava na vláde je všeobecnejšia ako tá, ktorú vydáva ÚVZ SR vo vyhláškach. Bola tu rozsiahla debata aj pri posledných opatreniach, bavili sme sa aj o konkrétnych prevádzkach, ktoré by mali byť zahrnuté vo vyhláškach," uviedla ministerka novinárom počas utorkového rokovania vlády.

Aktualizované 12:30 Kompetencie ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa posilnia. Verejné vypočutia pred výborom budú mať iba konzultačný charakter, minister nimi nebude viazaný. Odvolať šéfa polície, ale aj inšpekcie bude možné aj bez udania dôvodu. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorú v pondelok (13. 12.) podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.

Aktualizované 12:27 Ani Korčok ani Naď sa nechcú vyjadriť k tomu, aký režim na sviatky si predstavujú oni ako ideálny. "Dostali sme povolenie od premiéra informovať o dohode o obrannej spolupráci. Nebolo by fér, keby sme hovorili o niečom, o čom sa rokuje," povedal Korčok. Obaja ministri tvrdia, že sa o tom porozprávajú medzi ministrami a následné prijmú uznesenie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 12:26 Vláda v utorok schválila návrh Ministerstva financií (MF) SR na zníženie štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu. "Predmetom predkladaného návrhu sú pohľadávky, respektíve časť pohľadávok SR voči zahraničiu, ktoré sú po lehote splatnosti, a z rokovaní s dlžníckym štátom je zrejmé, že tento ich nesplní alebo nemôže splniť. Predmetom predkladaného materiálu sú aj pohľadávky voči právnickým osobám (podnikom), ktoré vznikli z realizácie barterových operácií," spresnil rezort financií.

Aktualizované 12:22 Dohoda o obrannej spolupráci bude podliehať ratifikácii parlamentom a prezidentkou. Šéf rezortu zahraničia Ivan Korčok uviedol, že Slovensko je poslednou krajinou na východnom krídle NATO, ktorá takúto dohodu nemá. Už pred niekoľkými rokmi DCA prijali aj Poľsko a Maďarsko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 12:21 Návrh na úpravu opatrení a tzv. vianočných bublinách by sa mal preberať na vláde v týchto chvíľach.

Aktualizované 12:19 Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že sa schválili návrh dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA. Materiál bude predmetom medzirezortného pripomienkového konania, potom by sa mal návrh schvaľovať na vláde a v parlamente. Upozornil, že aj napriek dohode o spolupráci bude každý pobyt zahraničných vojsk na našom území schvaľovať vláda.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 12:06 Podľa Kolíkovej sa dnes majú na vláde prehodnocovať aj súčasne platné opatrenia. Richard , ktorý radil všetkým službám, aby otvorili, to komunikoval inak. "Bolo to nešťastné."

Aktualizované 11:54 Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková počas rokovanie vlády. "K materiálu o Vianociach sme sa ešte nedostali, vôbec sme o nich nerokovali," povedala ministerka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:05 O prvej pomoci pre gastro, ktorú predstavil v nedeľu spolu s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom financií Igorom Matovičom, budú rokovať na ďalšej mimoriadnej vláde.

Aktuaizované 10:04 Minister práce Milan Krajniak uviedol, že s návrhom na to, ako by malo stretávanie medzi rodina počas sviatkov fungovať, má prísť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. "Má prísť s návrhom, aké budú pravidlá," uviedol.

Aktualizované 10:00 Ministerstvo vnútra by chcelo vyhlásiť verejné obstarávanie na telové kamery pre policajtov na jar. Malo by ísť približne o 190 kamier. Podklady na súťaž vzídu z prebiehajúcich prípravných trhových konzultácií. "Chceme naozaj zistiť, ako to funguje v praxi, či prenos dát bude fungovať do našich IT štruktúr ministerstva vnútra, a potom sa rozhodne ďalší postup," načrtol Mikulec.

Aktualizované 9:55 Na policajného prezidenta sú v aktuálne dvaja kandidáti, oznámil minister vnútra Roman Mikulec. Mená zatiaľ povedať nechcel. Nevylúčil, že ak by prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zmenu zákona o voľbe šéfa polície a bolo by to v jeho rukách, menoval by Štefana Hamrana, ktorý je dočasne poverený riadením zboru.

Vláda rokuje o viacerých bodoch

Predsedom Protimonopolného úradu (PMÚ) by sa mohol stať súčasný šéf Úradu priemyselného vlastníctva Matúš Medvec. Ten sa ako jediný kandidát zúčastnil minulý piatok (10.12.) verejného vypočúvania a päťčlenná výberová komisia na čele s vedúcim úradu vlády Júliusom Jakabom ho odporučila vláde. Kabinet by mal o tomto návrhu rozhodnúť na utorkovom rokovaní.

Výrobca prevodoviek Magna PT by mal na rozšírenie výroby v Kechneci pri Košiciach získať investičný stimul od štátu vo výške 13,278 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje do roku 2023 investovať do budov, strojov, prístrojov a zariadení spolu viac ako 144 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý na rokovanie vlády predkladá ministerstvo hospodárstva.

Kabinet má v pláne prerokovať aj viaceré materiály z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028 kladie dôraz predovšetkým na prácu s mladými ľuďmi a ich neformálne vzdelávanie. Ministri majú diskutovať aj o Globálnom dohovore UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, ktorý by mal prejsť ratifikáciou.