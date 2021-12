KORONAVÍRUS Veľký očkovací boom: Okresy hlásia rekordný záujem

Vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa počas uplynulého víkendu nechalo zaočkovať 5020 ľudí. Podľa slov riaditeľky Úradu NSK Heleny Psotovej ide v porovnaní s predchádzajúcimi víkendmi o enormný nárast záujmu.

Celkovo dosahuje v NSK miera zaočkovanosti viac ako 46 percent. V zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) sa postupne približuje k 90 percentám. „Prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 doteraz dostalo 88,8 percenta prijímateľov sociálnych služieb. Druhou dávkou bolo zaočkovaných 87,4 a treťou 67,4 percenta prijímateľov služieb,“ uviedla Psotová.

U zamestnancov ZSS v Nitrianskom kraji dosahuje zaočkovanosť prvou dávkou vakcíny 73 a druhou dávkou 72 percent. Tretiu dávku doteraz dostalo 31 percent pracovníkov v ZSS. „Ochorenie na COVID-19 sme zaznamenali v šiestich ZSS. Pozitívnych je deväť klientov a 15 zamestnancov,“ skonštatovala Psotová.

Ako pripomenula, kraj bude očkovať aj počas nasledujúceho víkendu. Vo VOC na Slančíkovej ulici v Nitre sa budú v sobotu aj v nedeľu (18. a 19. 12.) podávať registrovaným i neregistrovaným záujemcom vakcíny od Pfizer/BioNTech, Moderny i Johnson & Johnson. V oba víkendové dni sa bude očkovať vakcínami od Pfizer/BioNTech a Moderny aj vo VOC v poliklinikách v Šali a v Štúrove.

Zvýšený záujem evidujú aj v Košickom samosprávnom kraji

Košický samosprávny kraj (KSK) v posledných týždňoch eviduje zvýšený záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Kým v októbri zaočkovali 6400 ľudí, v novembri to bolo 30.600. Ako uvádza na svojej webovej stránke, zvýšil sa aj počet ľudí, ktorí prichádzajú na prvú dávku vakcíny. Počas víkendu podali vakcínu 1781 prvoočkovaným.

Kraj pripomína, že od soboty (11. 12.) je súčasťou celoslovenskej kampane Darujme si Vianoce, ktorú pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými krajmi. „Všetci si prajeme šťastné a zdravé Vianoce, preto sme sa pridali k tejto iniciatíve a zvýšili sme naše očkovacie kapacity. Potrebu vakcinácie vysvetľujú aj známi východniari z oblasti medicíny, kultúry a športu v krátkych videách pod heslom Prosím, dajte sa zaočkovať,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že dosiahnutie vyššieho percenta zaočkovaných bude znamenať vyššiu šancu, že v nemocniciach skončí menej pacientov v kritickom stave.

Zdroj: Getty Images

KSK spustil aj vlastnú mobilizačnú kampaň v prospech očkovania pod názvom „Prosím“ a zvýšil počet miest výjazdového očkovania. Počas aktuálneho týždňa bude očkovať na približne 70 miestach. Očkovacie tímy vyrazia za imobilnými, za klientmi zariadení sociálnych služieb a očkovať sa budú aj v krajských veľkokapacitných centrách, očkovacom autobuse či v improvizovaných očkovacích kójach.

„Výjazdový očkovací tím nájdu obyvatelia v Slanskej Hute, Markušovciach, Sejkove, Obišovciach, Kalši či Medzeve. Ambulancia na kolesách bude k dispozícii v Spišskej Novej Vsi, Sobranciach, Sečovciach, Krompachoch, Strážskom aj v Gelnici,“ uvádza kraj s tým, že už tradične bude očkovanie k dispozícii aj v košických nákupných centrách Atrium Optima, Aupark, Galéria, Tesco na Trolejbusovej ulici aj v mestskej časti Nad Jazerom. V Spišskej Novej Vsi funguje očkovacia kója v obchodnom stredisku Madaras a zaočkovať sa je možné aj v železničnej budove stanice Košice.

Zdroj: TASR/Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP, File

Počas oboch víkendových dní (18. - 19. 12.) bude opäť v prevádzke veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach. V nedeľu bude otvorené aj očkovacie centrum v Michalovciach a v pondelok (20. 12.) bude k dispozícii vakcinačné centrum v Spišskej Novej Vsi. Od spustenia očkovania podal KSK spolu viac ako 319.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho vyše 66.000 výjazdovo. Detailný harmonogram očkovania je zverejnený na webovej stránke KSK.

Samospráva počas víkendu zaočkovala takmer 8300 ľudí

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) cez víkend (11. - 12. 12.) zaočkoval vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede, Skalici a v Trnave spolu 8282 ľudí. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.

V rámci kampane Ministerstva zdravotníctva SR a samosprávnych krajov "Darujme si Vianoce" navštívili veľkokapacitné očkovacie centrum na Sibírskej ulici v Trnave ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) a herci Divadla Jána Palárika v Trnave.

Zdroj: Getty Images

"Za dva dni sme zaočkovali takmer 8300 ľudí, čo je v rámci prvého víkendu kampane najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Ďakujem za to zdravotníkom a personálu, ktorý koordinoval očkovanie v našich centrách. Najvyšší záujem bol o tretiu dávku, a to najmä medzi staršími ročníkmi. V očkovaní budeme pokračovať aj na budúci víkend. Všetkých pozývam, aby ochránili zdravie seba a svojich blízkych," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Nárast zaočkovaných hlásia aj v Prešovskom kraji

Prvý týždeň očkovacej kampane Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Kraj ťa potrebuje priniesol oproti predchádzajúcemu týždňu nárast počtu zaočkovaných o takmer 62 percent. Počas siedmich dní ponúkol kraj 40 očkovacích termínov v piatich okresných mestách a 17 obciach a podal spolu 7204 vakcín, z toho 1419 prvoočkovaným. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

"Mobilné jednotky kraja podali za päť pracovných dní (6. - 10. 12.) v obciach 447 vakcín proti ochoreniu COVID-19. V 203 prípadoch boli aplikované ich prvé dávky. Od pondelka do piatka sa vo večernom režime očkovania v nákupných domoch podalo spolu 861 vakcín," konkretizovala s tým, že počas víkendu krajskí zdravotníci očkovali až v 12 rôznych termínoch. Otvorené boli všetky tri veľkokapacitné očkovacie centrá v Prešove, Poprade a Humennom, kde sa spolu prioritne preočkovávalo treťou dávkou vakcíny od Pfizer/BioNTech.

Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic

Spolu sa v nich podalo 4229 vakcín, z toho bolo 232 prvých dávok. Vakcinácia bola umožnená tiež v troch nákupných domoch, kde sa prišlo zaočkovať či preočkovať 1253 ľudí, z ktorých 247 dostalo prvú dávku vakcíny. PSK prišiel s vakcínou v sobotu (11. 12.) aj do mesta Vranov nad Topľou, kde sa podalo 173 vakcín, a do Svitu, kam sa prišlo zaočkovať či preočkovať spolu 241 záujemcov.

"Sme prakticky neustále v teréne, otvárame pre verejnosť čoraz viac očkovacích termínov, sme v obciach, nákupných domoch, ale aj denných stacionároch, prichádzame k imobilným. Za tým všetkým je vysoké nasadenie nielen našich ľudí, ale predovšetkým lekárov, sestier či záchranárov," vyjadril sa v nedeľu (12. 12.) počas očkovacej akcie v jednom z prešovských nákupných centier predseda PSK Milan Majerský.

Dôležitosť zdravotníkov vyzdvihla na podujatí, ktoré prišli podporiť aj známe osobnosti, aj prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. "My zdravotníci sme nikdy neboli konfrontovaní s takým množstvom utrpenia a úmrtí ako teraz a zanecháva to na nás obrovské stopy," pripomenula.

Riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice a podpredseda PSK Peter Bizovský v súvislosti s nasadením zdravotníkov skonštatoval, že nemocnice na Slovensku si počas tretej vlny prešli "peklom" a podľa neho bolo šťastím, že časť obyvateľov bola zaočkovaná. "Pri nezaočkovanosti by kapacity kyslíkových lôžok, ako aj lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou nestačili a mnohí ľudia by sa do nemocníc nedostali," povedal.