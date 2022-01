Dolinková o COVIDE: Mrzí ma, že sa opakuje scenár z minulého roka! Žijeme v chaose a neistote

BRATISLAVA - Členku mimoparlamentnej strany Hlas Zuzanu Dolinkovú mrzí, že sa aj tento rok opakuje rovnaký scenár, ako ten minulý. Podľa nej sa vždy násť cesta, ktorá spája, no priznáva, že je to ťažké. COVID jej ukázal, že sa dá ísť za hranice možností a zvládať mnoho vecí naraz.

Dolinkovú hnevá, že sme ako krajina nedokázali urobiť oveľa viac preto, aby sme dnes boli zdravší a slobodnejší. "Som smutná z toho, že ani nadchádzajúce sviatky si hlavne naše deti a starí rodičia nemohli užiť predvianočné prípravy v tom pravom zmysle slova a zrejme ani prežiť sviatky so všetkým, čo k nim patrí," uviedla.

Žijeme v neistote, chase a strese

"Mnohé deti nemohli zase chodiť do školy, mnohé sú choré a ak by sme v našich domovoch nemali vianočné stromčeky, svetielka a výzdobu a vonku nebol sneh, možno by mnohí v tomto chaose ani nevnímali, že sa blížia Vianoce," skonštatovala politička.

Zdroj: archív Z. D.

"Žijeme v neistote, chaose, chorobe, bezmocnosti, nevrlosti a strese. Aj preto by sme sa už dnes mali snažiť všetci konať tak, aby sme takto o rok mali už naozaj tie pravé Vianoce," uviedla s tým, že nejde len o o to, aby sme zažili pravé Vianoce my a naši blízki, ale aby ich konečne mali aj zdravotníci, z ktorých mnohí budú aj tento rok stáť pri nemocničných lôžkach "v overaloch, respirátoroch, rukaviciach, štítoch a obetavo sa starať o chorých".

COVIDOVÉ obdobie je pre mňa neskutočnou skúškou

Pre Dolinkovú je covidové obdobie neskutočnou skúškou tolerancie a trpezlivosti vo všetkých oblastiach. "Doma, v rodine, vo vzťahu k deťom, v práci, ale aj celkovo v medziľudských vzťahoch všade okolo nás. A to napriek tomu, že som si myslela, že moja miera trpezlivosti a empatie bola vždy vysoká, COVID ma naučil, že aj tieto hranice dokážeme stále posúvať vyššie a vyššie," priznala.

Zdroj: archív Z. D.

Nie všetci sme podľa nej takto nastavení. "Často je snaha vcítiť sa, snaha pochopiť a diskutovať o názore druhého pre mnohých z nás priam nadľudský výkon. A to spôsobuje stav, kedy je naša spoločnosť tak polarizovaná ako dnes. Želala by som si, aby sa každý jeden z nás pokúsil trochu znížiť, stíšiť, najprv porozmýšľať a potom konať," povedala. V týchto časoch veľmi citlivo vníma nedostatok obyčajnej ľudskosti a načúvania. "Je to nevyhnutné k tomu, aby sa ľudia stali ľuďmi, a aby sme ľahšie dokázali zvládať problémy a prekážky," uviedla.

Čo bolo pre ňu najťažšie počas dvoch rokov najťažšie?

"Ako mama dvoch školopovinných detí cítim veľký deficit v ich plnohodnotnom vzdelávaní a sociálnych vzťahoch detí vo všeobecnosti. Obávam sa, že do budúcnosti tieto covidové časy zasiahnu oveľa, oveľa viac predovšetkým deti ako nás ostatných," myslí si. Preto práve pre deti musíme podľa nej urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme konečne covidové obdobie čím skôr prekonali.

COVID ukázal, že sa dá ísť za hranice možností

COVID však má pre členku Hlasu aj pozitívne stránky. "Určite som sa nielen ja, ale predpokladám, že viacerí z nás, museli naučiť oveľa efektívnejšie manažovať svoj čas. Aj keď som si možno myslela, že v tomto som dosť dobrá, COVID ukázal, že sa dá ísť oveľa viac za hranice možností," opísala.

"V jednom čase byť v praxi súčasne učiteľkou, vychovávateľkou, kuchárkou, na pracovnom home office, online meetingoch, v prípade neodkladných záležitostí aj na osobných stretnutiach, desiatky telefonátov, dvakrát COVID pozitivita detí, návštevy lekárov a všetko čo je s tým spojené, bežný chod domácnosti, nákupy, a to všetko samozrejme pod záštitou mamy... sa pri spätnom prehrávaní si priebehu dňa zdá ako čistý sci-fi film," udôverila sa politička.

Vždy sa dá nájsť cesta, ktorá spája

Osobne a objektívne musí byť pre každého nepochybne toto obdobie náročné. "COVID ma zase raz uistil v tom, aká dôležité je empatia, solidarita, pomoc, pokoj, rozvaha, ľudskosť, pokora a tolerancia. Rovnako ma uistil v tom, že všetko sa vždy dá, ak sa chce. Aj keď je to ťažké, vždy sa dá nájsť cesta, ktorá spája, ktorá je kompromisom a snáď aj nádejou na lepšie časy," povedala.

Dolinková sa utvrdila v tom, že aj keď je to nesmierne náročné a myslíme si, že to nemôžeme dokázať, vždy sa dá začať odznova. "Že ak chceme, dokážeme sa zmobilizovať a kráčať ďalej. Táto doba by mala byť pre nás všetkým mementom k tomu, že ak preukážeme vôľu, budeme spolupracovať a rešpektovať sa, a nie si hádzať polená pod nohy, vieme sa posúvať vpred. A že povyšovať egá nad vyššie záujmy je cesta ku dnu a nie k úspechu," dodala.