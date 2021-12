Poslanci Národnej rady odmietli návrhy o dekriminalizácii marihuany a redefinícii znásilnenia

Valášek navrhoval zrušiť tresty za marihuanu pre vlastnú spotrebu do výšky 60-násobku obvyklej jednorazovej dávky. V ďalšom návrhu novely Trestného zákona chcel zmeniť súčasnú definíciu znásilnenia tak, aby sa každá forma sexuálneho styku alebo iná sexuálna aktivita, ku ktorým došlo bez súhlasu zúčastnených osôb, považovali za znásilnenie. Chcel tiež upraviť trestnú sadzbu, ktorá sa mala líšiť podľa spôsobu, akým bolo znásilnenie vykonané. Navrhoval aj zjednotenie dvoch paragrafov, čo by umožnilo zadefinovať novú samostatnú skutkovú podstatu prečinu sexuálneho obťažovania.

V novele zákona o sociálnom poistení chcel poslanec zaviesť mechanizmus zdieľania dôchodkových práv pre osoby, ktoré sa spoločne starajú o výchovu a realizujú starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Novelou tiež chcel Valášek dosiahnuť "zabezpečenie výkonu ústavne garantovaného práva na neznižovanie dôchodkových nárokov počas obdobia starostlivosti o dieťa".

Novela mala zaviesť nové nastavenia vymeriavacieho základu pre platenie príspevkov na dôchodkové poistenie. Osoba by mala vymeriavací základ zhodný s vymeriavacím základom, z ktorého jej bola vypočítaná dávka materskej, minimálne však na súčasne platnej úrovni vo výške 60 % všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov. Ani tento návrh poslanci neschválili.

Prístup VŠ k financiám z Fondu na podporu umenia by sa mohol zlepšiť

Prístup verejných vysokých škôl (VŠ) k finančným prostriedkom poskytovaným prostredníctvom Fondu na podporu umenia by sa mohol zlepšiť. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu umenia, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Novelu predložili poslanci opozičného Smeru-SD Dušan Jarjabek a Jozef Habánik.

V pôvodnom zákone navrhujú poslanci upraviť oblasť, ktorá hovorí o tom, že fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. V zmysle novelizácie by sa podmienka zabezpečenia spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov nemusela vzťahovať na verejné vysoké školy. Účinnosť legislatívnej zmeny navrhujú od 1. apríla 2022.

Ministerstvá uvoľnia 4,1 milióna eur pre športové kluby

Športové kluby majú dostať 4,1 milióna eur na pokrytie výpadku príjmov, vyčleniť ich má Ministerstvo financií (MF) SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Národnej rady (NR) SR a splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO).

"Som rád, že sme našli s ministerstvom financií, ministerstvom školstva a so spoločnosťou Tipos rozumné riešenie, ktoré pomôže zachovať úroveň financovania v rozsahu, s ktorým zväzy počítali. Konkrétne ide o poskytnutie 2 miliónov eur z ministerstva financií a 2,1 milióna eur z ministerstva školstva," priblížil Kučera.

Ministerstvá podľa jeho slov poskytujú tieto peniaze najmä na sanáciu výpadku príjmov športových zväzov za posledný štvrťrok roku 2021, ktorý vznikol pre nižší výber odvodu za výherné žreby. Tento krok ocenili aj poslanci Richard Nemec (OĽANO) a Radovan Sloboda (SaS).

Nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu neuspeli s legislatívnymi návrhmi

Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Tomáš Taraba, Štefan Kuffa, Ján Podmanický a Filip Kuffa neuspeli so svojimi dvoma predloženými novelami. Plénum ich v stredajšom hlasovaní odmietlo.

Novelou školského zákona chceli zakázať v školách "prezentácie a výučbu sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení". Zmenou zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní zas chceli docieliť, aby bolo zakázané na budovách a v budovách štátnych orgánov či inštitúcií, vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, vyvesovať symboly viažuce sa na niektorú ideológiu.

Envirofond by mal mať jednoduchší proces poskytovania dotácií

Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií. Začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie. Vyplýva to z novely zákona o Environmentálnom fonde (EF), ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zvýšiť by sa podľa novely mali aj prostriedky na správu fondu do výšky troch percent z jeho ročného príjmu.

EF by mal každý rok zverejniť špecifikácie na predkladanie žiadostí do 31. marca. "Súčasne budú jednotlivé špecifikácie činností zverejňované samostatne a nie ako jeden dokument pre všetky činnosti, ako to bolo doteraz, v dôsledku čoho budú jednotlivé špecifikácie pre žiadateľov prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie," uviedol v materiáli rezort životného prostredia, ktorý novelu predložil.

Zvýšenie prostriedkov na správu EF má podľa ministerstva skvalitniť činnosť fondu. Zabezpečiť by sa malo zriadenie elektronickej schránky. Tá by mala umožniť elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie financií z rozpočtu EF. Rezort uvádza, že pre ďalšie pôsobenie fondu je potrebná elektronická komunikácia so žiadateľmi vrátane automatizovaného spracovávania a vyhodnocovania podaných žiadostí o podporu. Envirofond by mal tiež zvýšiť kontroly a preverovanie žiadostí.

"Navrhované zmeny by mali zabezpečiť vyššiu ochranu prostriedkov z Environmentálneho fondu pred ich zneužitím v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky," tvrdí ministerstvo. Novelou by sa mali podporiť obce, ktoré katastrálnym územím zasahujú do národných parkov. Podpora by mala byť zameraná na modernú a ekologickú infraštruktúru, zníženie svetelného znečistenia, spracovanie rozvojových dokumentov a štúdií, informačné centrá zamerané na ochranu národných parkov, formy turizmu a environmentálneho vzdelávania, praktickú starostlivosť a manažment chránených častí prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia SR v materiáli pripomína, že zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia prídu obce o výpadok príjmov z dane z nehnuteľnosti. Výpadok by tak mohol byť sanovaný podporou, skonštatovalo.

Vojenské spravodajstvo zaznamenalo v roku 2020 nárast presunu hrozieb do kyberpriestoru

Vojenské spravodajstvo (VS) v roku 2020 zaznamenalo stúpajúci trend presunu hrozieb do informačného a kybernetického priestoru. Zachytilo tiež častejšie a intenzívnejšie kybernetické útoky a vplyvové operácie s cieľom polarizovať spoločnosť a oslabiť legitimitu štátnych inštitúcií, a to aj v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Vyplýva to zo správy o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2020, ktorú v stredu odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Pred poslancov prišiel správu v stredu dopoludnia počas neverejnej časti schôdze predstaviť minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). O jej zverejnení a obsahu informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. V oblasti kybernetickej bezpečnosti zaznamenalo Centrum pre kybernetickú obranu SR Vojenského spravodajstva viacero pokročilých kybernetických kampaní. Príkladom je globálna kampaň realizovaná skupinou KIMSUKY, ktorá je spájaná s činnosťou vojenskej spravodajskej služby Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Jej cieľom bola krádež citlivých informácií z prostredia vývoja a výskumu vojenskej techniky.

Správa konštatuje tiež nárast aktivít cudzích spravodajských služieb na území SR, pričom v roku 2020 to boli najmä spravodajské služby Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky. Išlo o snahu zvyšovať vplyv a podkopávať dôveru v politický systém SR a dôveryhodnosti voči EÚ a NATO či získavanie kontaktov a preniknutie do Ministerstva obrany (MO) SR s cieľom získavania utajovaných informácií.

K poklesu došlo z pohľadu počtu migrantov, ktorí prišli do Európy, a to konkrétne o 26 percent v porovnaní s rokom 2019. Medziročne bol zaznamenaný tiež výrazný pokles narušení vzdušného priestoru SR na slovensko-ukrajinskej hranici. V domácom prostredí bola zaznamenaná zvýšená aktivizácia a koordinácia osôb a subjektov, ktoré sa hlásia k podpore pravicovo-extrémistických myšlienok, ako aj polovojenských a militantne orientovaných zoskupení.

Výstupy Vojenského spravodajstva v roku 2020 boli v prevažnej miere (60 %) zamerané na región Spoločenstva nezávislých štátov a Ukrajiny. Najviac zo spracovaných výstupov bolo venovaných bezpečnostnej situácii (69 %), ďalej vojensko-hospodárskym záujmom a vojenskej bojovej technike (14 %), asymetrickým hrozbám (12 %) a cudzím spravodajským službám (5 %).