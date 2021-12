EXKLUZÍVNE Na Slovensku identifikovali prvé prípady variantu OMIKRON

Na Slovensku identifikovali prvé tri prípady variantu omikron. Pre Topky.sk to potvrdil zdroj z ministerstva zdravotníctva. Podľa našich informácií boli všetci pozitívne testovaní na omikron v rizikových krajinách. Informáciu neskôr potvrdil aj premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Tí aktuálne pomáhajú v očkovacom centre v Ivachnovej v rámci akcie Darujme si Vianoce.

Variant omikron v sebe obsahuje viac ako 30 mutácií a šíri sa oveľa rýchlejšie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho označila za znepokojivý. Nový variant sa však v Holandsku objavil skôr, než ho identifikovali v Juhoafrickej republike.

Musíme predísť uzavretiu hraníc

Slovensko by malo prediskutovať sprísnenie kontrol na hraniciach a ich ochranu. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Tvrdí, že treba predísť úplnému zatvoreniu hraníc. Aj keď je omikron potvrdený minimálne v desiatich krajinách Európskej únie, nie je podľa Klusa dôvod na paniku. "Je dobré byť pripravený, lepšie ako byť prekvapený. Keďže je to v schengenskom priestore, naše šance realizovať akékoľvek zásadné zmeny sú dosť obmedzené," povedal štátny tajomník.

Zoznam krajín, pri ktorých je pre omikron povinná karanténa, prestáva mať zmysel, dodal. "Slovensko je v tejto situácii závislé od okolitých štátov. Na ich letiská prichádzajú občania z tzv. tretích krajín," podotkol Klus. Treba podľa neho predísť zatváraniu hraníc, pretože to je škodlivé pre občanov aj jednotný trh Európskej únie.

Povinná karanténa

Od stredy (1. 12.) bude po príchode na Slovensko povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili zo zahraničia. Karanténa platí pre všetkých, a to bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia COVID-19. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach, ktorá je reakciou na nový koronavírusový variant omikron.

ZOZNAM rizikových krajín: Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely

Úrad verejného zdravotníctva informoval, že pre tieto osoby nateraz neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne.

ÚVZ SR vydalo výzvu, prihlásili sa desiatky ľudí

Na výzvu Úradu verejného zdravotníctva pre cestujúcich reagovalo viac ako 120 ľudí. "Vzhľadom na nový variant omikron sme prispôsobili organizáciu sekvenovania vzoriek tak, aby pozitívne vzorky od ľudí, ktorí prišli z potenciálne rizikových krajín, boli sekvenované prioritne," priblížil úrad s tým, že sekvenuje všetky pozitívne vzorky od osôb, ktoré sa zaregistrovali v systéme eHranica.

ÚVZ vyzvalo ľudí, ktorí za posledných 14 dní navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely, aby sa urýchlene nahlásili na e-mailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Uviesť treba meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa osoba aktuálne zdržuje. Nahlásených kontaktuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup. ÚVZ prosí ľudí, aby výzvu brali vážne a neodignorovali ju.

Omikron sa šíri raketovou rýchlosťou

Variant koronavírusu, teraz označovaný ako omikron, prvýkrát identifikovali minulý týždeň výskumníci v Juhoafrickej republike. V uplynulých dňoch ju zaznamenalo aj mnoho ďalších krajín, vrátane Európy. neskôr sa však ukázalo, že ho v Holandsku sa objavil skôr, ako sa predpokladalo. Pôvodne sa predpokladalo, že prvé prípady v Holandsku boli zaznamenané u štrnástich ľudí, ktorí prileteli v piatok 26. novembra z Juhoafrickej republiky.

K dvom prípadom nákazy však v Holandsku došlo ešte predtým, ako Južná Afrika 24. novembra prvýkrát nahlásila nový kmeň vírusu Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). "Zatiaľ nie je jasné, či dotknutí ľudia boli aj v Južnej Afrike," uviedol holandský úrad verejného zdravotníctva (RIVM) a dodal, že úrady začali trasovanie kontaktov nakazených. Viaceré krajiny prijímajú prísne opatrenia v súvislosti s cestovaniím, na hraniciach a rušia lety z najviac postihnutých krajín.

Vedci z celého sveta sa v súčasnosti snažia prísť na to, či je omikron, ktorý má oproti ostatným variantom o poznanie väčšie množstvo mutácií, nákazlivejší, smrteľnejší alebo či dokáže odolávať očkovaniu. Názory sa zatiaľ líšia. Omikron sa začal šíriť zrejme oveľa skôr než ho identifikovali. Aktuálne sa nachádza vo viacerých krajinách sveta a rozšírený je aj v Európe. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok (26. 11.) označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta.