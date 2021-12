EXKLUZÍVNY PRIESKUM Koalícia úplne pohorela! Medzi voličmi kraľuje Pellegriniho Hlas a Ficov Smer

BRATISLAVA – Ak by sa parlamentné voľby konali dnes, ich víťazom by sa jasne stala strana Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim, ktorú by volila takmer pätina voličov. Nasledoval by ju Smer-SD a až na treťom mieste a s priepastným rozdielom by skončila SaS.

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre Zoznam.sk vypracovala agentúra Polis. Respondenti v ňom odpovedali na otázku, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by volili, ak by boli parlamentné voľby tento víkend.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Až 19,9 percenta uviedlo, že by to bol Hlas-SD. Tomu by to v parlamente zaručilo 35 mandátov. Druhý by skončil Smer-SD so ziskom 16,8 percenta a 29 mandátmi. Tretie miesto by obsadila strana SaS, avšak od druhého Smeru ju delí priepastný rozdiel. Svoj hlas by jej odovzdalo 8,8 percenta voličov a v parlamente by liberáli obsadili 15 kresiel.

Zdroj: Agentúra Polis

Strany OĽaNO a Sme rodina by dostali rovnako 6,1 percenta hlasov a v parlamente by každá obsadila 11 kresiel. Tesne za nimi by skončilo Progresívne Slovensko so 6 percentami, nasledovalo by KDH s 5,9 percentami, Republika s 5,8 percentami a Aliancia s 5,5 percentami. Všetkým týmto stranám by v Národnej rade pripadlo po 10 mandátov. Brány parlamentu by ako posledná prekročili kotlebovci z ĽS NS so ziskom 5,2 percenta hlasov a 9 mandátmi

Zdroj: Getty Images

Pod hranicou zvoliteľnosti sa nachádza SNS s 3,8 percentami, Za ľudí s 3,6 percentami a Dobrá voľba s 3,2 percentami. Zvyšné strany by dostali od voličov menej ako 3 percentá hlasov.

Preferencie sú vyrátané z 58 percentnej účasti. Nerozhodnutých bolo 23 percent respondentov, voliť by určite nešlo 19 percent. Prieskum sa konal od 17. do 22. decembra 2021 na vzorke 1111 respondentov starších ako 18 rokov.

Zdroj: Agentúra Polis

Prieskum sa tiež pozrel na to, komu by voliči dali svoj hlas, ak by nemohli voliť nimi uvedenú stranu. V tomto prípade by najväčšia časť z nich strane volila Smer-SD. Urobilo by tak 18,1 percenta z nich. Druhá skončila SaS so 14,1 percentami a tretí v tesnom závese je Hlas-SD so 14 percentami.

Výsledky sú vyrátané z 25 percentnej účasti. V tomto prípade bolo totiž až 52 percent respondentov nerozhodnutých a 23 percent by voliť nešlo.