Čoskoro prekročíme kľúčovú hranicu: Ručná brzda v COVID automate! Lockdown je na spadnutie

Dve koaličné strany s tvrdým lockdownom súhlasia, dve sú proti. SaS a Za ľudí žiadajú výhody pre očkovaných. Koalícia teda musela nájsť kompromis. V COVID automate sa však spomína aj aplikovanie prísnych celonárodných obmedzení. Čo to znamená?

"Lockdown-nelockdown"

Minulý týždeň vláda schválila nový COVID automat, ktorým reflektovala najmä aktuálnu kritickú situáciu v zdravotníctve. Podľa nových pravidiel majú do nákupných centier, prevádzok či reštaurácií neočkovaní vstup zakázaný. Povolený majú vstup len do esenciálnych prevádzok, ktorých zoznam však Úrad verejného zdravotníctva značne rozšíril a ako tvrdý lockdown to určite nevyzerá.

Situácia sa však zhoršuje aj naďalej. V pondelok hovoril minister zdravotníctva o potrebe zavedenia tvrdého lockdownu pre všetkých na tri týždne. Situácia je kritická a za pár dní stúpol počet hospitalizovaných a z hľadiska denného prírastku nových pozitívnych prípadov v prepočte na milión obyvateľov sme na tom najhoršie na svete.

Zhoda sa našla, pravidlá budú jemnejšie

Bohužiaľ, zdá sa, že koalícia síce zhodu našla, no o tvrdý trojtýždňový lockdown nepôjde. Keďže by sa mali ponechať isté výhody pre zaočkovaných. Po koaličnej rade sa vyjadril aj minister práce Milan Krajniak. Opatrenia podľa neho budú iné, než sa očakávalo. "Nemôžem povedať, že to bude pre všetkých," povedal. Podľa Juraja Šeligu však bola dohoda na konkrétnych opatreniach jednohlasná. "Všetky presné a jasné informácie podľa spoločnej dohody oznámi pán premiér s koaličnými lídrami," povedal.

Podľa nového COVID automatu je kľúčová hranica 3200 hospitalizovaných. Doterajší rekord z druhej vlny je 3836 hospitalizovaných. Tento rekord sme dosiahli 1. marca tohto roka. Aj keď sme sa do tohto momentu dostať nemali, opak je pravdou. V posledných týždňoch pribúdajú rekordné čísla pozitívnych prípadov a zdá sa, že čoskoro prekonáme aj stanovenú hranicu.

Čoskoro prekonáme kľúčovú hranicu

Aktuálne máme totiž hospitalizovaných už 3182 ľudí s koronavírusom. Do prekročenia hranice chýba už len 18 hospitalizoavných, pričom len včera ich pribudlo vyše 160. Podľa novej verzie COVID automatu to znamená jeho vypnutie. "V prípade pokračujúceho zhoršovania, pokračujúci rast prípadov (Rt > 1) a prekročenia 3.200 hospitalizovaných pacientov bude Slovenská republika na prahu humanitárnej katastrofy. V tejto fáze odporúčame prijatím uznesenia Vlády SR vypnúť Covid Automat a aplikovať prísne celonárodné obmedzenia," uvádza sa v novej verzii.

Čo presne znamenajú prísne celonárodné opatrenia, či budú platiť pre všetkých pravidlá ako v čiernych okresoch alebo sa pod prísnymi obmedzeniami rozumie tvrdý lockdown, ktorého detaily prezradí vláda zajtra, sme sa z ministerstva nedozvedeli. Ministerstvo zdravotníctva odpovedali všeobecnou formulkou. "Ako sme už informovali prijaté opatrenia budú prezentované po zajtrajšom rokovaní vlády," uviedlo pre Topky tlačové oddelenie ministerstva zdravotníctva. Podľa všetkého by však vypnutie COVID automatu malo prísť v čase prekročenia hranice a zavedenia lockdownu, farby, ktoré rozdeľujú okresy, tak prestanú platiť.

Ako by teda mohol lockdown vyzerať?

O finálnej podobe nových pravidiel bude dnes rozhodovať vláda. Podľa informácií portálu Topky.sk by mal lockdown platiť od štvrtka 25. novembra do 15. decembra. Zároveň by mal návrh obsahovať aj vyhlásenie núdzového stavu na 21 dní, ktorým by mala vláda možnosť povolať zdravotníkov či armádu.

V rámci núdzového stavu je teda možné počas lockdownu obmedziť aj pohyb, to by malo platiť v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Obmedzenie pohybu by sa nemalo vzťahovať na cestu do práce, cestu do obchodu (potraviny, lekáreň, drogéria, potreby pre zvieratá, cesty do banky a pod.), cestu na poštu, cestu na pohreb, na test, cestu do prírody a pod. Školy by sa zatvárať nemali.

Takýto lockdown je nám známy už z druhej vlny a trval niekoľko mesiacov. Sve koaličné strany však boli proti úplnému lockdownu, požadovali výnimky pre očkovaných. Zatiaľ nie je jasné, aké výnimky by to mali byť, ale očkovaní by zrejme mali mať prístup do viacerých obchodov napríklad ako sú obchody s oblečením či obuv. Ostatné prevádzky vrátane hotelov, reštaurácií, kaviarní, barov či ubytovacích zariadení majú byť najbližšie takmer tri týždne zatvorené. Po istom čase má vláda vyhodnotiť situáciu, ak sa nezlepší, lockdown bude pokračovať.

Boj s COVIDOM prehrávame

Po tvrdom lockdowne volá aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá včera v emotívnom prejave uviedla, že by sme mali počúvať odborníkov, prestať šíriť bludy o COVIDE a zmeniť prístup. Na Čaputovej hlase bolo cítiť silné rozrušenie a veľké emócie. "Vážení občania, prehrávame. Prehrávame boj s COVIDOM," povedala na úvod. "Neviem, čo ešte viac treba urobiť alebo čo viac treba počuť a vidieť, na to, aby sme zmenili prístup," začala rázne prezidentka.

Pre prezidentku je súčasná situácia aj prístup k zdravotníkom absolútne alarmujúci. "To, čo potrebujeme, je prestať šíriť bludy o COVIDE a tliachať o COVIDE a začať počúvať odborníkov. Konzílium odborníkov má jasné odporúčania, že potrebujeme obmedziť mobilitu a že potrebujeme lockdown," uviedla s tým, že si uvedomuje, že je to nepopulárne opatrenia, no je absolútne nevyhnutné.