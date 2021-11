KORONAVÍRUS Pellegrini vyzval vládu k vysvetľovaniu opatrení, verejnosť k ich dodržiavaniu

Tlačová konferencia strany Hlas-SD

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Vláda by mala protipandemické opatrenia vysvetľovať ľuďom jasne a pravdivo, mala by informovať aj o tom, na čo sa zameriavajú a aký majú mať účinok. Skonštatoval to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini. Apeloval aj na ľudí, aby boli opatrní a dodržiavali opatrenia. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by tiež malo podľa neho zverejňovať viac dát o hospitalizovaných, aby ľudia nepodliehali dezinformáciám. Pellegrini tiež informoval, že vládny návrh na zmenu legislatívy v súvislosti s treťou vlnou pandémie v pléne Národnej rady (NR) SR jeho poslanci nepodporia.