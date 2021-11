KORONAVÍRUS Lengvarský zverejnil súbor tvrdých opatrení: Týchto 24 pravidiel nás čaká

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Situácia na Slovensku sa naďalej zhoršuje, od pondelka bude väčšina Slovenska čierna viaceré nemocnice už hlásia plný stav. Kompetentní sa preto rozhodli zakročil a na vláde schválili viaceré opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť situáciu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský však prišiel so súborom tvrdých pravidiel, ktoré by mohli ešte viac pomôcť krajine vymaniť sa z pazúrov delta vlny. Týmito pravidlami sa budeme musieť najbližšie obdobie riadiť!