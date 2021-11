Zuzana sa nevie dostať k 3. dávke: Rezort upozorňuje! Dávky pre neregistrovaných sú obmedzené

BRATISLAVA - Koncom októbra spustilo ministerstvo zdravotníctva očkovanie treťou dávkou. Primárne majú dostať booster dávku ľudia nad 55 rokov primárne z rizikových skupín a so zníženou imunitou. Pani Zuzana nepatrí ani k jednej zo skupín, no od podania druhej dávky u nej uplynulo už 9 mesiacov. K tretej dávke sa nevie dostať. Čo treba v takom prípade robiť?

Pani Zuzana ešte nemá 55 rokov a nepatrí ani do jednej zo skupín, ktoré majú aktuálne v očkovaní treťou dávkou prednosť. V januári a februáru pracovala každý víkend ako dobrovoľnícka počas celoplošného testovania, čo jej umožnilo dať sa zaočkovať medzi prvými. Momentálne sa však k tretej dávke nevie dostať.

VIDEO Očkovaní budú mať prístup k prevádzkam aj v čiernych okresoch, uviedol premiér

Prednosť majú ľudia nad 55 rokov, rizikové skupiny a tí so zníženou imunitou

Ministerstvo zdravotníctva už predtým upozornilo, že očkovať sa môžu všetci od 18 rokov. Aj v rámci tejto skupiny by sa však mali hlásiť najmä ľudia so zníženou imunitou. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský povedal, že pri podávaní tretej dávky budú uprednostňovaní ľudia nad 55 rokov a tí s oslabenou imunitou.

Aktuálne je 3. dávkou zaočkovaných 114 777 ľudí. Zdroj: Veda pomáha

Práve preto je možné, že ostatní si na tretiu dávku počkajú, cieľom je zaočkovať aspoň 80 percent z tejto skupiny. Mladší zdraví ľudia sa preto musia pripraviť na to, že na tretiu dávku si po prihlásení počkajú. Rovnako je na tom aj Zuzana, ktorá sa rozhodla ísť do jedného z vakcinačných centier, ktoré očkujú bez registrácie.

Zuzana vyskúšala tri očkovacie miesta, bez úspechu

Narazila však na problém. Vyskúšala tri očkovacie miesta. V jednom z obchodných centier očkovali len vakcínou Pfizer, ktorú Zuzana dostať nemôže, keďže je očkovaná dvoma dávkami Moderny. Druhé očkovacie centrum očkovalo cez týždeň aj Modernou, v deň, keď tam Zuzana prišla, však očkovali inou vakcínou. "Stála som v dlhom rade, keď mi pán ukázal stránku MZ SR, podľa ktorej sa v daný deň očkovalo len vakcínou Janssen," povedal pre Topky.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke

Preto sa vybrala na tretie očkovacie miesto a deň predtým si pozrela, ktorou vakcínou sa očkuje. "Prišla som tam ráno o 6:50, keď nám zdravotník oznámil, že majú toho veľa a máme prísť na 14:30. O 14:15 som bola naspäť a odovzdala papiere. O 14:40 mi zdravotník (ako aj všetkým neregistrovanym) vrátil papier, že nás nezaočkujú, pretože nemajú vakcínu," uviedla Zuzana s tým, že na vakcínu sa nedostala ani pred ňou, ktorá mala prišla na 2. dávku. Podobný problém má aj jej rodinný známy.

Očkovať sa dá aj bez registrácie, nie každý sa dostane na rad

Ministerstvo zdravotníctva spustilo očkovanie 3. dávkou bez registrácie pre záujemcov bez ohľadu na vek a registráciu na 3. dávku pre ľudí nad 55 rokov koncom októbra. "Zoznam očkovacích miest je zverejnený na webe a rezort ho na týždennej báze aktualizuje. V zozname je presne uvedené, ktoré očkovacie centrum očkuje ktorou vakcínou," uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Poskytovatelia si vyhradzujú právo zmeny časov očkovania.

Zdroj: Getty Images

"Počet dávok vakcín pre osoby bez registrácie je obmedzený," upozorňuje rezort. Aj preto sa môže stať, že nie vždy sa dostane každý na rad. Ministerstvo zdravotníctva však odporúča všetkým záujemcom, aby sa zaregistrovali cez formulár na stránkach korona.gov.sk. Dôvodom je lepšie plánovanie vo vakcinačných centrách.

Ak sa záujemcovia o tretiu dávku rozhodnú očkovať aj bez predchádzajúcej registrácie, stačí ak sa vo vakcinačnom centre preukážu platným Digitálnym COVID preukazom EÚ o absolvovaní očkovania druhou dávkou. "Pracovník vakcinačného centra overí podmienky uplynutia stanoveného časového obdobia od podania druhej dávky. Ministerstvo zdravotníctva však odporúča každému záujemcovi o podanie tretej dávky registráciu. Tá mu zabezpečí a garantuje termín a podanie vakcíny," upozorňuje rezort.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) aktuálne eviduje 213 839 registrácií na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. "Registrovať sa na ňu môžu ľudia nad 18 rokov, ktorí sú 6 mesiacov po ukončenom očkovaní 2. dávkou, alebo prípadne 4 týždne po ukončenom očkovaní 2. dávkou a zároveň sú v zozname imuno-kompromitovaných. Tretiu dávku vakcíny by však mali dostať ako prvé najviac ohrozené skupiny," uviedla pre Topky hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.

Kedy sa môžem očkovať?

Očkovanie treťou dávkou je odporúčané každému nad 55 rokov po polroku od podania 2. dávky očkovacej látky. Ľudia, ktorým polročná lehota uplynula, dostanú informačnú SMS s prideleným PIN kódom, zároveň sa môžu aj registrovať.

"Aj pri registrácii na očkovanie, aj pri očkovaní bez registrácie platí, že pri imunokompromitovaných pacientoch (ľudí so zníženou imunitou) tretiu dávku vakcíny môžu dostať najskôr po 4 týždňoch od podania druhej dávky," uviedol rezort s tým, že sa vyžaduje sa odporúčanie od lekára na podanie tretej dávky. Čo sa týka ostatných, tí môžu dostať tretiu dávku najskôr šesť mesiacov po podaní 2. dávky vakcíny.

Mám sa očkovať 3. dávkou, ak som očkovaný a prekonal som COVID?

Pre ľudí so zníženou imunitou sa tretia dávka vakcíny odporúča aj v prípade prekonania koronavírusu. Pre všetkých ostatných plne očkovaných ľudí, sa podanie tretej dávky neodporúča vzhľadom na to, že prekonanie ochorenia COVID-19 u nich pôsobí ako tretia, teda posilňujúca (booster) dávka. Ak však takýto človek podanie tretej dávky požaduje, bude mu to umožnené.

Akú vakcínu dostanete?

Očkovaní vakcínou Vaxzevria (predtým AstraZeneca) a vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech dostanú ako tretiu dávku vakcínu Comirnaty od spoločností Pfizer/BioNTech.

Očkovaní, ktorým boli aplikované prvé dve dávky vakcíny Spikevax (predtým Moderna) , dostanú tretiu dávku tej istej očkovacej látky od toho istého výrobcu.

Tretiu, resp. druhú dávku pre imunokompromitovaných pacientov (ľudí so zníženou imunitou) očkovaných Sputnikom V a jednodávkovou vakcínou Janssen , bude na tretiu dávku určená vakcína od spoločností Pfizer/BioNTech.