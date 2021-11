TRAPAS? Zvláštna komunikácia koalície: Posielajú si odkazy cez Facebook! V hlavnej úlohe Heger a Pčolinský

BRATISLAVA – Reforma súdov a nemocníc v súčasnosti vytvára celkom silné pnutie v koalícii. Kým OĽaNO a SaS sú za to, aby sa aktuálna mapa súdov a nemocníc upravila, Sme rodina je tvrdo proti. Dospelo to až do takého štádia, že si poslanci a premiér Eduard Heger posielajú odkazy cez sociálne siete. Dôvod? Výjazd viacerých členov vlády do Humenného!

Premiér Eduard Heger, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v utorok vycestovali do regiónov, aby zodpovedali najpálčivejšie témy posledných týždňov – reformu nemocníc a súdnej mapy. V Humennom diskutovali s primátormi, starostami a predstaviteľmi súdnictva a nemocníc a vysvetlili im svoje predstavy.

Archívne VIDEO Súdna mapa nepripravená a je to veľmi zlé, myslí si predseda NR SR Boris Kollár

"Budeme ďalej pozorne počúvať, budeme ďalej zhromažďovať fakty, diskutovať o nich," uviedol Lengvarský na margo reformy nemocníc. Opätovne zdôraznil, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. V súdnictve je podľa Kolíkovej slov reforma „kľúčová“ pre odstránenie korupcie zo súdov.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Lengvarský aj Kolíková skonštatovali, že oba rezorty vedú o podobe reforiem s koaličným partnerom Sme rodina, ktorý je aktuálne proti, diskusie. "Cítil som tam aj nejaké porozumenie a pochopenie pre zdravotnícku reformu," skonštatoval Lengvarský.

"Všetkým je nám jasné, že Slovensko nie je v dobrom stave. Preto ho potrebujeme dostať opäť do formy," odôvodnil potrebu reforiem Heger. Upozornil, že ak sa nevykonajú, situácia v týchto rezortoch sa bude zhoršovať. Na šírenie strachu o dosahoch reforiem nevidí žiadne dôvody.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na výjazd troch členov vlády však reagoval predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. A kritikou nešetril. Pčolinský sa na sociálnej sieti zamyslel, že je zaujímavé, že predstavitelia vlády vycestovali do Humenného. Podľa jeho slov sa totiž ani jedna z reforiem nedotkne tohto mesta, pretože sa nepočíta so zrušením Okresného súdu ani tamojšej nemocnice. „Stretnú sa na mestskom úrade s primátorom, ktorý kandidoval za masívnej podpory OĽaNO. Pán premiér a ministri, choďte radšej do Vranova vysvetľovať “reformy”, tam sa ľudia obávajú týchto geniálnych nápadov, nie tam, kde sa nič nedeje….,“ konštatoval Pčolinský.

Zdroj: FB / Peter Pcolinsky

Na jeho slová zareagoval samotný premiér Eduard Heger. Ten Pčolinskému odkázal, že sa nemocnice rušiť nebudú a počítať sa má aj s tým, že zostane väčšina pracovísk na súdoch. Ako následne upozornil, musí sa zmeniť systém zdravotnej starostlivosti, ktorú označil za nekvalitnú. „Občania si rovnako zaslúžia aj rýchlejšie a transparentnejšie súdne rozhodnutia,“ konštatoval.

Ako vysvetlil, na diskusii boli prítomní zástupcovia samospráv, nemocníc a súdov z Vranova nad Topľou, Sniny, Svidníka, Prešova, Košíc, Stropkova, Humenného, Medzilaboriec a ďalších okolitých obcí, ktorých sa reformy týkajú. „Išlo o otvorenú a konštruktívnu debatu, kde sme vyvrátili mnoho nepravdivých tvrdení. Hráme s otvorenými kartami, lebo iba tak môžeme dať Slovensko do formy. Ak Sme rodina potrebuje ešte ďalšie vysvetlenie k reformám, som otvorený diskusii,“ napísal premiér.

Zdroj: FB / Peter Pcolinsky

Na reakciu reagoval aj Pčolinský – ten premiérovi odkázal, že má pravdu, že sa nezruší nemocnica, ale ak zrušia 6 zo 7 oddelení, z nemocnice ostane len „doliečovák“. Ministrovi zdravotníctva však vytkol, že až minulý týždeň prišiel do ich poslaneckého klubu len minulý týždeň. „A hneď chcete naše hlasy? Kde ste boli doteraz? Áno, dnes boli v Humennom aj zástupcovia z Vranova a myslím si, že veľmi jasne vám povedali, čo si myslia,“ uviedol Pčolinský, podľa ktorého z diskusie odchádzali znechutení. Poukázal aj na to, že ministerka spravodlivosti poslaneckému klubu Sme rodina pred mesiacom tvrdila, že rušenie súdov je nevyhnutné na ich lepšie fungovanie. „Dnes hovorí, že nič také netvrdila a netreba nič rušiť, ale len zväčšiť obvody. Takto sa to Edo nerobí, do psej matere,“ napísal na záver.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Do diskusie sa zapojili aj ďalší politici – napríklad aj mama Petra Pčolinského a exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského Marcela Pčolinská. V súčasnosti pôsobí ako starostka obce Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou. Tá kritikou rovnako nešetrila. „Pán premiér, až dvaja zástupcovia samosprávy z vranovského okresu sa tam dostali a viem, ako si to vybavovali. Ísť do Humenného, kde nechcete meniť nič, je alibizmus,“ konštatovala Pčolinská. Ako dodala, podľa jej názoru nie je reforma reformou vtedy, keď sa likvidujú lôžka, ale vtedy, keď sa vybavujú prístrojmi a technikou.

Zdroj: FB / Peter Pcolinsky

Do diskusie sa pridal aj poslanec za OĽaNO a bývalý tenista Karol Kučera. „Otázka je, či Sme rodina stojí o konštruktívne vysvetlenia a hlavne riešenia, keď ich predseda potrebuje verejne písať takéto statusy, ktoré s koaličným správaním a postupmi nemajú nič spoločné,“ napísal na sociálnej sieti. Pčolinský je však predsedom ich poslaneckého klubu, nie strany – tým je predseda parlamentu Boris Kollár.

Zdroj: FB / Peter Pcolinsky

Celú záležitosť si všimla aj satirická stránka Prezident. „Koaličná rada už rokuje transparentne, aj cez Facebook. Dokonca aj tenisti sa zapájajú,“ napísali ironicky.