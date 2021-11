Reforma národných parkov podľa protestujúcich nie je dobrá: Ministerstvo nesúhlasí

BRATISLAVA - Reforma národných parkov pripravená cez poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny nie je dobrá. Reforma by mala udržať ľudí na chránenom území, a zároveň rešpektovať vlastníctvo. Vyplynulo to z vyjadrení súkromných vlastníkov lesov, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka k novele, o ktorej rokuje parlament. V stredu popoludní sa zhromaždili pred Národnou radou (NR) SR, aby vyjadrili svoj nesúhlas. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) s ich kritikou plánovaných zmien nesúhlasí.

"Vyjadrujeme plnú podporu takej reforme chránených území na slovenskom vidieku – národných parkov, prírodných parkov a chránených krajinných oblastí -, ktorá zabezpečí, aby boli obyvateľom žijúcim, pracujúcim, podnikajúcim v chránených územiach zaistené vhodné ekonomické a sociálne podmienky, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj aktivít, umožňujú a podnecujú udržanie obyvateľstva v území, kde zabezpečujú zdravé životné a pracovné prostredie, typickú identitu a tradičné využívanie prírodných zdrojov," priblížil požiadavky predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov (ÚRZVNL) Milan Ovseník.

Podľa Iniciatívy poľnohospodárov (IPIF) je zlé a neprijateľné, keď štát v dokumentoch súvisiacich s legislatívnou úpravou národných parkov chce obmedziť či dokonca zrušiť vlastnícke práva fyzických osôb. Štát môže podľa IPIF slobodne rozhodovať o svojom vlastníctve, ale tak, aby to bolo v prospech celej spoločnosti. Nemal by pritom nijako obmedzovať ústavou zaručenú nedotknuteľnosť vlastníctva. Zaradením pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb do zonácie podľa nich v podstate zruší právo slobodne nakladať so svojim majetkom.

"Sme absolútne proti tomu, lebo taký veľký zásah do slovenského vidieka, do slovenskej krajiny nemôže riešiť nejaký poslanecký návrh zákona. To musí byť vládny návrh so všetkými pripomienkovými konaniami a dopadovými štúdiami, ktoré si legislatíva vyžaduje. Toto zrýchľovať nemá zmysel," povedal na verejnom zhromaždení Milan Dolňan, predseda Slovenskej lesníckej komory, ktorá je členom Vidieckej koalície.

Zdroj: Topky/Maarty

Iný pohľad na problematiku priniesla petícia Osloboďme národné parky, ktorá prekročila hranicu 50.000 podpisov. Odmieta, aby národné parky boli primárne zdrojmi dreva, staveniskami rezortov, atrakcií či poľovnými revírmi. Žiadajú, aby štátne pozemky v nich prestali spravovať lesohospodárske podniky, ale aby ich spravovali samotné národné parky tak, ako je to všade v zahraničí. Žiadajú, aby sa zonáciou postupne dosiahla v každom národnom parku bezzásahová jadrová zóna s rozlohou aspoň 75 % tak, ako to požaduje medzinárodný štandard IUCN.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vo svojom vyjadrení odmietlo nátlakové praktiky a lži namierené proti reformnej legislatíve, hoci ide o legislatívu, ktorá má priniesť regiónom viac financií a nové šance rozvoja.

Zdroj: Topky/Maarty

Poľutovaniahodné je podľa MŽP konanie čelných predstaviteľov organizácie súkromných vlastníkov pozemkov a Slovenskej lesníckej komory. Tieto organizácie podľa envirorezortu organizujú akcie s politickými pohnútkami, pričom ochrana slovenského vidieka je iba falošnou zámienkou. "Snaha zmariť prílev financií do zaostalých regiónov SR v skutočnosti poškodzuje záujmy občanov a sociálneho rozvoja slovenských regiónov. Je to dosiaľ najokatejšie spolitizovanie organizácií súkromných vlastníkov lesov a tiež komory poľovníkov," tvrdí ministerstvo.