Očkovanie TREŤOU dávkou pokračuje: Registrovať sa môžu ďalšie skupiny! Problémy riešime urýchlene

BRATISLAVA - Očkovanie treťou dávkou sa už na Slovensku začalo a od pondelka ho otvoria aj pre ďalšiu skupinu. Členka konzília odborníkov Alena Koščálová zároveň dodala, že tí, ktorí sú zaočkovaní a prekonali koronavírus, sa nemusia dať očkovať treťou dávkou, no bude im to umožnené.

Od pondelka 25. októbra sa spúšťa možnosť registrácie na očkovanie treťou dávkou pre osoby nad 55 rokov veku, pre osoby od 18 rokov s pridruženými ochoreniami a pre osoby so zvýšeným rizikom nákazy.

VIDEO Ak ste plne očkovaní a prekonali ste COVID, tretia dávka nie je potrebná: Otvára sa registrácia pre ďalšiu skupinu

Ak sa zaočkuje 80 percent z rizikovej skupiny, prihlásiť sa budú môcť všetci

"Keď sa zaočkuje približne 80 percent záujemcov z tejto rizikovej skupiny, otvorí sa očkovanie treťou dávkou aj pre záujemcov zo všeobecnej populácie,” povedala Koščálová. Na Slovensku sa treťou dávkou očkuje dva týždne, prihlásených bolo 23-tisíc ľudí a zaočkovaných je už niečo vyše 7-tisíc ľudí. Momentálne sa očkujú najmä ľudia s poruchami imunity.

"Začalo sa už aj s očkovaním rizikovým skupín, ktorí potrebujú booster dávkou, tá je podávaná 6 mesiacov po podaní druhej dávky," uviedla členka konzília odborníkov a primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UN Bratislava - Kramáre Alena Koščálová. Patria sem zdravotníci, očkovať sa začali aj klienti a zamestnanci ZSS.

Ak ste nedostali SMS alebo si nie ste istý, či patríte k rizikovej skupine, kontaktujte lekára

Zaznamenali aj niekoľko problémov. "Urýchlene sa hľadajú riešenia. Zachytili sme, že niektorí ľudia dostali SMS napriek tomu, že majú pocit, že nespadajú do skupiny, ktorá by mala byť očkovaná a naopak ľudia, ktorí by v tejto skupine byť mali, SMS nedostali," uviedla odborníčka. Odporúča, aby sa ľudia skontaktovali so svojím všeobecným lekárom, špecialistom alebo vakcinačným centrom.

VIDEO Dušičky budú bez obmedzení: 5 rád odborníkov! Riziko, že v čiernom okrese stretnete pozitívneho, je vysoké

"Ide o skupinu, ktorá je ťažko identifikovateľné, preto je priordzené, že takéto problémy sa stávajú. Je dôležité, aby bola táto skupina zaočkovaná," dodala na margo rizikovej skupiny. Vyzvala ľudí, aby využili registračný systém a zjednodušili tak prácu vakcinačným centrám.

Ak ste prekonali COVID, ďalšiu dávku v zásade nepotrebujete

Mnohých zaujíma, či potrebujú tretiu dávku napriek tomu, že sú plne zaočkovaní a ochorenie COVID-19 ešte k tomu prekonali. "Platí, čo sme komunikovali minule, že tí, ktorí sú plne zaočkovaní a prekonali COVID v zásade nepotrebujú tretiu dávkou, pretože ochorenie u nich funguje ako booster," vysvetlila Koščálová.

Napriek tomu zaznamenali záujem aj v rámci tejto skupiny, preto očkovanie treťou dávkou umožnia aj tým, ktorí sú plne zaočkovaní, a zároveň prekonali koronavírus. "Napriek tomu, že nie je možno úplne potrebné," uviedla s tým, že očkovanie treba zvážiť, ak mali ľudia v tejto skupine ľahký, resp. mierny alebo bezpríznakový priebeh, prípadne prekonali koronavírus pred viac ako rokom.

Treťou dávkou je zaočkovaných vyše 7-tisíc ľudí

Treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bolo k štvrtku (21. 10.) na Slovensku zaočkovaných 7212 osôb. Vyplýva to z informácie, ktorú zverejnil na svojej stránke Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Celkovo bolo na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotných informácií (NCZI), na ktoré sa štátny ústav odvoláva, zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 2 487 216 osôb a druhou dávkou 2 287 277 osôb.

Na Slovensku sa pri tretej dávke nateraz očkuje vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. Rezort zdravotníctva sprístupnil možnosť registrácie na podanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 oficiálne v stredu 13. októbra podvečer. Očkovanie treťou dávkou je dobrovoľné, určené je pre pacientov s oslabenou imunitou. V prípade ľudí, ktorí sú očkovaní AstraZenecou, je kombinácie vakcín povolená. Poradiť sa môžete s vašim lekárom.

Tretia dávka od Pfizeru má vyše 95-percentnú účinnosť

Posilňujúca dávka proticovidovej vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech je účinná na 95,6 percenta. Vyplýva to z údajov zatiaľ nerecenzovanej štúdie, ktoré tieto farmaceutické firmy zverejnili vo štvrtok, informujú agentúry AFP a Reuters.

Tretia fáza klinických testov, na ktorej sa zúčastnilo zhruba 10-tisíc dobrovoľníkov starších ako 16 rokov, ukázala podľa vedcov "relatívnu účinnosť vakcíny na úrovni 95,6 percenta proti ochoreniu COVID-19 počas obdobia, keď bol dominantným koronavírusový variant delta", uviedli spoločnosti vo vyhlásení. Štúdia tak priniesla prvé výsledky klinického testovania posilňujúcej dávky vakcíny, pričom sa preukázalo, že táto tretia dávka má "priaznivý bezpečnostný profil".

Ako uvádza agentúra Reuters, účastníci testov dostali tretiu dávku v priemere 11 mesiacov po druhej dávke, pričom časť z nich dostala placebo. V skupine, ktorá dostala tretiu dávku, sa neskôr objavilo päť prípadov nákazy covidom. V skupine, ktorá dostala ako posilňovaciu dávku placebo, sa vyskytlo 109 nakazených. Z porovnania týchto dvoch údajov vychádza záver o viac ako 95-percentnej účinnosti. "Tieto výsledky poskytujú ďalšie dôkazy o výhodách tretej dávky. Snažíme sa ľudí účinne ochrániť pred touto chorobou," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla.

Farmaceutické firmy ďalej uviedli, že podrobné výsledky štúdie čo najskôr predložia na posúdenie americkému Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), Európskej agentúre pre lieky (EMA) a ďalším regulačným úradom. Európsky aj americký regulátor už predtým schválili podanie tretej dávky vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna pacientom s oslabenou imunitou. Rozhodnutie o tom, ktoré skupiny obyvateľov by mali dostať posilňujúcu dávku ako prvé, EMA ponechala na jednotlivých štátoch.