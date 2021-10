Faux pas na stretnutí Hegera s Orbánom: Hups….ALE veď to nie je predsa naša zástava!?

BRATISLAVA – Bola to veľká sláva na Dunaji. Slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa stretol so svojím maďarským náprotivkom Viktorom Orbánom v severomaďarskom Ostrihome. Stretnutie si vyslúžilo mediálnu pozornosť, obaja štátnici hovorili o vzájomných vzťahoch a atmosféru dotvárali zástavy oboch štátov. Alebo vlastne ani nie.

Obaja politici sa stretli v pondelok pri príležitosti 20. výročia obnovy Mosta Márie Valérie spájajúceho Slovensko a Maďarsko symbolicky práve na tomto moste. Ten po rekonštrukcii slávnostne odovzdali opäť do užívania 11. októbra 2001 za účasti vtedajších premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu a Viktora Orbána, ako aj komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena.

V slávnostnom duchu sa nieslo aj to terajšie stretnutie, hoci nie až v takej miere, ako pred 20 rokmi, kedy prestrihnutie pásky z brehov sledovali desaťtisíce divákov. Malo však menšiu chybičku krásy. Ako to už pri takýchto udalostiach býva, chýbať nemohli ani zástavy oboch štátov.

To, čo vialo na moste, malo však od našej zástavy ďaleko. Farby v zložení biela, modrá a červená síce sedeli s tou našou, no chýbalo na nej to podstatné – náš štátny znak. Bez neho to pôsobilo dojmom, ako keby sa s maďarským premiérom nestretol ten slovenský, ale ruský.

Zdroj: Reprofoto - TV JOJ

Spolupráca a dobré vzťahy

Zdá sa však, že malé faux pas lídrov oboch krajín z miery nevyviedlo. Reč bola o bilaterálnych vzťahoch a spolupráci. "V rámci dvojstrannej komunikácie chceme pokračovať v napĺňaní a vo využívaní mechanizmov základnej zmluvy, ktorá je osvedčeným rámcom bilaterálnej spolupráce," uviedol slovenský premiér Euard Heger. Podčiarkol aj význam energetických prepojení oboch krajín, ktoré posilňujú energetickú bezpečnosť nielen Slovenska a Maďarska, ale aj celého regiónu.

"Nepriateľstvo medzi krajinami strednej Európy je nezmyselné. Zárukou nášho prežitia je priateľstvo a uzatváranie spojenectva," povedal pri tejto príležitosti Viktor Orbán, ktorý podotkol, že Slováci a Maďari po skúsenostiach agresie okupantov minulého storočia nie sú nepriateľmi, majú totiž spoločný jeden osud.

Diskusia bola aj o citlivej téme skupovania poľnohospodárskej pôdy v susedných krajinách, ktorá dominovala posledným dňom. Heger sa v tejto súvislosti vyjadril k aktuálnym krokom s tým, že je rád, že vláda Maďarska zrušila uznesenie o nákupe.