Plačková sa označila za motivátorku: Drogy neberiem! Pred sudcom vypovedala o extáze aj marihuanovom koláčiku

Z desiatich obvinených, u ktorých žiadal prokurátor väzobné stíhanie, poslal sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman šiestich do väzby. Zuzana Plačková, jej manžel René Strausz, Lukáš Masaryk a Marek Cibulka sú stihání na slobode. Prokurátor podal v prípade Plačkovej a jej manžela sťažnosť, preto konečný verdikt vyhlási Najvyšší súd. Ten konanie vytýčil na 7. októbra.

V prípade štyroch obvinených, ktorí ostali na slobode, sudca Pulman nevidel dôvody na väzobné stíhanie a obvinenie pokladal za neopodstatnené. Vyplýva to z anonymizovaného uznesenia, ktoré sme získali na základe žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám.

Poctivý človek a motivátorka

Sudca na stredajšom neverejnom zasadnutí vypočul všetkých obvinených. Keďže ich bolo veľa, rozdelení boli do dvoch skupín - piati, ktorí mali predávať pervitín a piati, ktorí zase mali dílovať kokaín. Medzi druhou skupinou bola aj Plačková a jej manžel. Z uznesenia o obvinení vyplýva, že na nich vypovedali ďalší obvinení.

Na Plačkovú mal mať údajne vplyv cez drogy aj Peter Šoka, ktorý nakoniec skončil vo väzbe. Plačková a Strausz sa však od užívania a predávania drog dištancovali. "Je mi krivdené, pretože mám dostatočne vysoký príjem a nie som odkázaná na to, aby som predávali drogy," povedala Plačková pred sudcom, pričom podotkla, že jej mesačný príjem je 100-tisíc až 200-tisíc eur. Ako poznamenala, ten pochádza z predaja jej kolagénu, výživových doplnkov, či oblečenia a kozmetiky.

Plačková na Instagrame robí aj reklamy a ako sama uviedla, takto pracuje minimálne s desiatimi spoločnosťami. "Nemôžem vylúčiť, že niekto ma chce účeovo zničiť, nerozumiem tomu. Som poctivý človek, motivátorka, ľudí motivujem k čestnosti. Sama odvádzam zo svojich spoločností plnú výšku DPH, čo je 40 - 50-tisíc mesačne. Motorové vozidlá mám vedené na firmu a na leasing," vypovedala obvinená Plačková.

Mala marihuanový koláčik a extázu

Influencerka ďalej vypovedala, že je odporkyňa drog. "Možno som mala niekedy v minulosti kúsok marihuanového koláčika na dovolenke na Jamajke a ešte ako mladé dievša, sa mi zdá, že som fajčila marihuanu, možno nejaká extáza tam bola, ale nie sú to veci, ktoré potrebujem k životu," vyjadrila sa influencerka.

Ďalej dodala, že vie, že drogy ničia životy a náhodou by sa na to "namotala" a všetko, čo si buduje, by si tak zničila. Aj po tomto, čo sa teraz udialo, bude pre ňu problém očistiť si meno a napraviť škody, ktoré vznikli. Uviedla, že nebude klamať a že pozná ľudí, ktorí berú drogy, zväčša ide o príležitostných užívateľov na zábavách, party. Veď celá Bratislava je toho plná.

Kokaín a kaviár

V podobnom duchu vypovedal aj Plačkovej manžel René Strausz. Ten opísal, ako predával výrobky pod značkou Cocaine and Caviar. "Dostal som sa k tomu tak, že keď som neurobil skúšky, ktoré musia taxikári pravidelne absolvovať a asi dva mesiace som kvôli tomu musel stáť. Tak som vykonával rôznu prácu pre známeho podnikateľa, ktorý sa zaoberá rôznym podnikaním. V tom čase si tento podnikateľ dával vyrobiť oblečenie a spýtal sa ma, či aj ja nechcem vyrobiť nejakú mikinu," opisoval pred sudcom Plačkovej manžel.

René si podľa vlastných slov dal vyrobiť mikinu práve so spomínaným nápisom, lebo ju videl na nejakom zahraničnom reperovi. Neskôr si zmyslel, že by také mikiny mohol vyrábať aj on, tak dal vyrobiť pár kusov pre kamarátov. Značku zaregistrovanú nemal, pretože im bola odmietnutá.

Sudca sa stotožnil s námietkami obhajoby

V prípravnom konaní bolo vypočútých aj niekoľko svedkov, ktorí usvedčujú zvyšok obvinených. Podľa sudcu pre prípravné konanie z ich výpovedí možno uzavrieť, že pri šestici obvinených, ktorí skončili vo väzbe, existuje dôvodné podozrenie, že skutočnosti uvádzané svedkami, nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný.

Okrem svedeckých výpovedí, troch obvinených usvedčuje aj odpočúvanie a záznamy telekomunikačnej prevádzky. "Rovnako je potrebné poukázať aj na výsledky domových a iných prehliadok, ktoré nasvedčujú aj páchaniu ďalšej trestnej činnosti," podotkol sudca. Policajti totiž pri domových prehliadkach zaistili takmer 9 kilogramov metamfetamínu, ktorého hodnota je minimálne 490-tisíc eur, ale aj finančnú hotovosť, zelenú sušinu, neokolkované cigarety, laboratórium na pestovanie marihuany aj s rastúcou marihuanou, 74 kusov guľových nábojov a 23 kusov brokových nábojov.

"Sudca pre prípravné konanie však považuje za potrebné uviesť, že sa stotožnil s námietkami obhajoby obvinených najmä vo vzťahu ku kvalifikácii konania obvinených, pretože skutočne v tomto štádiu konania nezisťuje dostatočné penzum dôkazov na to, aby bolo možné prijať záver o naplnení znakov zločineckej skupiny. Priliehavejším sa jednoznačne javí skôr charakter skupiny organizovanej, čo môže byť v konečnom dôsledku na škodu celého konania, nakoľko tu ide o zjavnú nadkvalifikáciu," píše sa v anonymizovanom uznesení.

"Tento postup orgánov prípravného konania však neznamená nezákonnosť, ako na to obhajoba poukazuje a už vôbec z neho nie je možné prijať záver o nedôvodnosti trestného stíhania a v tom smere neexistencii materiálnych podmienok väzby," dodal Pulman.

Úvod do lepšej spoločnosti

Pri Plačkovej a Strauszovi sudca konštatuje, že sú usvedčovaní výpoveďou iného obvineného, pričom ide o výpoveď "z počutia" v tom smere, že sa mu mal chváliť iný obvinený tým, že Plačková a Strausz sú jeho vstupenkou do vyššej spoločnosti na predaj kokaínu a pervitínu.

"Výpoveď obvineného možno považovať za pravdivú, že cez vzťah s menovanými sa druhý obvinený dostal k možnostiam predaja kokaínu, najmä uvedením do spoločnosti v Bratislave, ale to samo osebe nepreukazuje, že sa na predaji kokaínu aktívne zúčastňovali obvinení Plačková a Strausz. A už vôbec to nedokazuje ich členstvo v zločineckej, či organizovanej skupine," uviedol sudca Pulman. Dodal aj to, že ani u jedného z týchto obvinených sa nenašli dôkazy, ktoré by potvrdzovali trestnú činnosť, z ktorej sú obvinení.

"Sudca pre prípravné konanie potom konštatuje, že z doteraz vykonaných dôkazov u týchto osôb obvinených nie je možné dospieť k záveru, že zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchali obvinení Masaryk, Cibulka, Strausz a Plačková," dodal sudca.

Prokurátor podal sťažnosť

Ihneď po vyhlásení rozsudku podal prokurátor sťažnosť. O Plačkovej a Strauszovi tak bude rozhodovať Najvyšší súd u 7. októbra o 13-tej hodine. Či nakoniec pôdu do väzby alebo nie, sa rozhodne až potom.

Zatiaľ sú obaja stíhaní na slobode a odmietajú, že by boli zapletení v tom, z čoho ich vinia. "Dajte si pozor s kým sa stretávate, lebo ani nebudete vedieť ako a dajú vás do jednej skupiny s takými ľuďmi," povedala Plačková pred novinármi.

