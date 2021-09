Ďalší okres na východe sa brodí v problémoch: Za všetko môže svadba s nevestou z Bardejova!

STARÁ ĽUBOVŇA – Situácia s koronavírusom na Slovensku sa naďalej zhoršuje. Okresy sa zafarbujú do červena či bordova, opatrenia v boji s koronavírusom sa sprísňujú. Ľudia si napriek tomu vedia nájsť „cestičky úniku“, aby nemuseli svoje dlho plánované akcie zrušiť. Avšak, za posledný týždeň rapídne narástli pozitívne testovaní v jednom okrese. Môže za to najmä jedna vec.

Ide o okres Stará Ľubovňa. Tento okres je v súčasnosti červený a za pondelok v ňom pribudlo až 37 prípadov. Okres, ktorý bol donedávna na tom relatívne v poriadku, sa teraz brodí v problémoch. Ako prvý o tom informoval portál spis.korzar.sme.sk.

Ešte do 15. septembra sa dali denné prírastky pozitívnych testov rátať na prstoch jednej ruky. Teraz by tých rúk bolo treba niekoľko. Zlom nastal po odchode pápeža, vo štvrtok 16. septembra, kedy pribudlo 15 pozitívne testovaných. Následne to bolo 19, 21, 27, až do pondelka, kedy ich pribudlo 37.

Zdroj: TASR/DPA via AP/Michael Kappeler

Dôvod? Organizovaná svadba. Totižto, ešte v sobotu 11. septembra sa v jednej obci staroľubovnianskeho okresu – Šarišskom Jastrabí konala svadba. Nevesta, spolu s jej rodinnými príslušníkmi, pochádzala z Bardejova, kde sa situácia začala rapídne zhoršovať. Pár dní po svadbe sa u ľudí začali objavovať príznaky, pozitívne boli aj testy. To, že ide o ohnisko, potvrdili portálu aj miestni hygienici.

Zdroj: Dáta bez pátosu

„Ak porovnáme 36. a 37. kalendárny týždeň, tak v 36. týždni sme evidovali 21 pozitívnych prípadov na ochorenie covid-19, v 37. ich už evidujeme 99. Z toho 42 nám pribudlo priamo v obci Šarišské Jastrabie,“ konkretizovala Mária Mancalová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s tým, že v obci mali za celý september 51 prípadov, pričom len za posledný týždeň ich bolo 42. Ide tak o viac ako štvornásobný nárast. „Je to presne ten typ hromadného podujatia, na ktoré sa neustále poukazuje, že môže byť spúšťačom takýchto ohnísk epidemiologického výskytu pozitívnych prípadov,“ uviedla hygienička s tým, že ďalšie šírenie očakávajú v rámci rodín.

Zdroj: Dáta bez pátosu

K celej veci sa vyjadrili aj dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu. Podľa Ivana Bošňáka Stará Ľubovňa vykazovala vo štvrtok pozitivu testov 60 percent, za posledný týždeň bol pozitívny každý tretí človek. "Za 10 dní vyskočila 7-dňová incidencia na 10-tisíc obyvateľov z relatívne nízkych čísel na 10-násobok," upozornil Bošňák.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Z ich ich grafov je zrejmé, že situácia v okrese je alarmujúca. „Pozitívnych máme koncentrovaných v pár regiónoch a tam je to úloha regionálnych hygienikov sa pozrieť na históriu osláv za posledný víkend a na okolie zistených pozitívnych. V klube "silných" vítame Starú Ľubovňu, ku ktorej pribudne čoskoro Svidník, Kežmarok a Sabinov - kam sa presunuli po zákaze v Bardejove oslavy minulý víkend - (vďaka za info našim informátorom),“ uzavreli.