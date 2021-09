Špeciálny prokurátor Lipšic šokuje: Počíta s tým, že ho môže zadržať inšpekcia! Varoval aj svoju rodinu

BRATISLAVA - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic počíta aj s možnosťou, že by ho mohol zadržať tím Úradu inšpekčnej služby, a informoval o tom aj svoju rodinu. Dodal, že to jeho ani jeho kolegov nezastaví v práci.

archívne video

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic bol hosťom relácie Braňa Závodského na Exprese. Špeciálny prokurátor komentoval aj aktuálne prebiehajúci súd s jeho dlhoročným predchodcom Dušanom Kováčikom. Ten práve teraz prednáša svoju záverečnú reč a je možné, že už dnes sa dozvie aj verdikt súdu.

Prokurátor Michal Šúrek, ktorý prípad Dušana Kováčika dozoruje, má Lipšicovu plnú dôveru a podľa neho odviedol veľký kus práce. "Nebolo to príjemné ani jednoduché trestne stíhať svojho bývalého šéfa. Každý, kto si vypočul jeho záverečnú reč, pravdepodobne bude mať rovnaký názor ako ja," povedal špeciálny prokurátor.

Na jednom z pojednávaní sa objavil aj bývalý premiér Robert Fico. Lipšic povedal, že jeho účasť nevníma nijako, ale vníma iné veci. "No vnímam, že veľa aj verejne činných osôb sa snaží z bývalých vysokých predstaviteľov, dokonca aj niektorých oligarchov vytvárať pomaly politických väzňov. Dávajú im signály, že veď sa to možno ešte otočí. Dávajú také signály, aby im nevypovedali a boli ticho," povedal Lipšic.

Na zadržanie je pripravený

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic hovoril aj o aktuálnych kauzách a horúcej téme zadržania štyroch vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa policajnej inšpekcie Petra Scholtza. Všetci skončili vo väzbe a obvinení sú z manipulovania trestného konania a zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Sám Lipšic je pripravený aj na možnosť, že sám skončí vo väzbe.

"Očakávam čokoľvek. Ak si ale niekto myslí, že tým, že bde viesť účelové tretsné konanie a tým to celé skončí, že sa vzdáme funkcii, tak je na omyle. Možno nás to zabrzdí, ale my to nevzdáme. Aj keď riskujeme veľa," povedal Lipšic.

"Pozrite, pokiaľ človek nič neurobil, nech prídu. Ja spím pokojne. Počítam aj s takouto alternatívou, moja rodina je o tom informovaná. Ak by tak aj urobili, tak sa veľmi mýlia, ak si myslia, že by mojich kolegov alebo aj mňa zastavili," uviedol špeciálny prokurátor.