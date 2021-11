Majú to antigénové testy definitívne zrátané? Toto ministerstvo chce uznávať len PCR verziu, majú na to dôvody!

PRAHA - Svet v týchto dňoch bojuje s pandémiou len tak, že sa buď očkuje, alebo testuje a zisťuje infekčnosť ochorenia. Na testy sú využívane antigénové testy a oveľa spoľahlivejšie (no s dlhšou dobou určenia výsledku) PCR testy. Práve na druhé spomínané chce dávať Česká republika oveľa väčší dôraz s tým, že antigénové testy už viac uznávať nebudú, len vo výnimočných prípadoch!

Po konzultácii s AntiCovid tímom sa rozhodli pre tento krok

Česká vláda v demisii po súhlase AntiCovid tímu prijme opatrenie, podľa ktorého sa naďalej nebudú uznávať antigénne testy a samotesty na Covid-19, ale iba najspoľahlivejšie PCR testy. Na twitteri to uviedol minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch (ANO).

AntiCovid tím budúcej vládnej koalície vo svojom stanovisku okrem iného odmietol celoplošné povinné očkovanie proti covidu-19 či tzv. lockdown. Žiada tiež väčšie kapacity testovania a vymáhania opatrení aj inými inštitúciami ako hygienickými stanicami, uviedol v tlačovej správe.

Nechtějí jít cestou boje s epidemií jako v Rakousku, ale souhlasí se zrušením samotestů a antigenních testů, pokud je pro PCR dostatečná kapacita. A ta je. Respektujeme jejich pohled a na pondělní vládu proto půjdeme s opatřením, které zavede OTN jen s PCR testy.

Antigény sa u nás používali na skríning spred roka

Po vzoroch ostatných krajín je zrejme len otázkou času, kedy k niečomu podobnému pristúpia aj ostatné krajiny a možno aj Slovensko. My však máme v rámci antigénových testov zrejme ešte poriadne veľkú zásobu vzhľadom aj na celonárodný skríning.

Stanovisko AntiCovid tímu si terajšia česká vláda vyžiadala s ohľadom na blížiacu sa výmenu kabinetu. Vláda ANO a ČSSD tento týždeň podala demisiu, nahradí ju vláda koalície Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátov so Starostami a nezávislými (STAN). AntiCovid tím v piatok popoludní návrhy predložil ešte na posúdenie Národnému inštitútu pre zvládnutie pandémie. Jeho vznik inicioval budúci kabinet, je v ňom 28 odborníkov z rôznych odborov.

Na núdzový stav ešte nie je dôvod

Vyhlasovať v Českej republike núdzový stav z dôvodu koronavírusovej epidémie nie je zatiaľ treba, aj keď jeho vyhlásenie nemožno vylúčiť, uviedol v nedeľu predseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podľa šéfa ľudovcov zatiaľ stačí rámec, ktorý poskytuje pandemický zákon. Podľa spravodajského servera Novinky.cz to Jurečka povedal v diskusnej relácii Partie na televíznej stanici Prima, kde diskutoval s niekdajším českým premiérom Vladimírom Špidlom.

So zrušením antigénov v Česku súhlasia

Vojtěch na twitteri uviedol, že ho stanovisko sklamalo. "Hovoria hlavne to, čo robiť nemáme. V odporúčaní, čo naopak robiť máme, nevidím žiadne nové, konkrétne kroky, ktoré by sme aktuálne už nerobili," uviedol Vojtěch. Doplnil, že AntiCovid tím nechce rakúsky model. "Ale súhlasí so zrušením samotestov a antigénnych testov, pokiaľ je pre PCR dostatočná kapacita," uviedol Vojtěch.

Pretože kapacitu PCR testov považuje za dostatočnú, kabinetu predloží opatrenie, podľa ktorého bude možné preukazovať sa len PCR testom, doplnil. Vojtěch v piatok hovoril o tom, že by vláda v demisii mala opatrenia schváliť v utorok, dnes však uviedol, že opatrenia predloží vláde v pondelok.

AntiCovid tím tiež vyzval na zvýšenie kapacít PCR testovania a na zvýšenie dostupnosti očkovacích centier. Opatrenia by mali vymáhať aj iné inštitúcie ako hygienické stanice, štát by mal súčasne nastaviť jasnú metodiku, podľa ktorej dodržiavanie pravidiel posudzovať. MZd má tiež napríklad vytvoriť podmienky na čo najrýchlejšie očkovanie treťou dávkou v domovoch seniorov.