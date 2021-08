Šokujúce ODVOLANIE štátnej tajomníčky: Kolíková reaguje! Je to nešťastné rozhodnutie Remišovej

BRATISLAVA – V súvislosti s výmenou na poste štátneho tajomníka ministerstva kultúry ide o politickú nomináciu strany Za ľudí, ktorá vyplýva z koaličnej zmluvy. Pred stredajším rokovaním vlády to zdôraznila šéfka rezortu Natália Milanová (OĽaNO) a odbila zároveň ďalšie otázky týkajúce sa témy. Koaliční predstavitelia nebudú komentovať veci, ktoré vyplývajú z koaličnej zmluvy.

Milanová potvrdila, že návrh na odvolanie Zuzany Kumanovej, doterajšej nominantky Za ľudí vo funkcii, a nomináciu podpredsedníčky Za ľudí Viery Leščákovej na rokovanie predloží. V programe rokovania vlády sa tento bod objavil až neskôr.

Jednu šikovnú ženu strieda na poste štátnej tajomníčky ministerstva kultúry druhá. O personálnej výmene vo vedení rezortu kultúry, ktorú v stredu schválila vláda, to po rokovaní kabinetu povedal minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič.

"Pani Kumanovú mám rád, myslím si, že je to veľmi šikovný človek, ale rovnako musím povedať, že mám rád Vierku Leščákovú, takže si myslím, že veľmi dobrú štátnu tajomníčku strieda veľmi dobrá štátna tajomníčka," povedal Matovič. Zdôraznil, že nebude vstupovať do nominácie strany Za ľudí a rozhodnutia jej predsedníčky Veroniky Remišovej, ktorá výmenu iniciovala. "Koaličná dohoda hovorí jasne o tom, že si nekádrujeme navzájom nominácie," upozornil Matovič. Dodal, že personálnu zmenu odsúhlasili všetci prítomní ministri na vláde.

O politických nomináciách, ktoré sú v právomoci strany Za ľudí, hovorila v súvislosti so zmenou svojej štátnej tajomníčky pred i po rokovaní vlády aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Odmietla súčasne špekulovať o kontexte personálnej výmeny. "Nebudem sa miešať do vnútrostraníckej témy strany Za ľudí," zdôraznila.

Odvolávanie Zuzany Kumanovej z funkcie štátnej tajomníčky rezortu kultúry je nešťastné. Vníma to tak ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Dôvodom je podľa nej to, že Kumanová vyslovila opačný názor na fungovanie strany, ako má jej líderka Veronika Remišová. Kolíková sa nezúčastnila tej časti rokovania vlády, ktorá sa mala návrhu na odvolanie Kumanovej venovať. Zatiaľ nepovedala, ako bude ďalej jej frakcia v rámci strany postupovať.

"Som presvedčená o tom, že naozajstným dôvodom na odvolanie Zuzany Kumanovej ako štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry (MK) SR je to, že mala iný názor ako pani predsedníčka na otázky, ktoré súvisia so samotnou stranou Za ľudí," skonštatovala Kolíková. Podobne to podľa nej bolo aj pri výmene Tomáša Lehotského ako vedúceho kancelárie strany a Romana Krpelana ako generálneho manažéra strany.

Kolíková odvolávanie Kumanovej vníma ako osobné rozhodnutie Remišovej. Poznamenala však, že ako štatutárka strany má Remišová na podanie takéhoto návrhu priestor aj v zmysle koaličnej zmluvy. Kumanovú však Kolíková považuje za odborníčku a myslí si, že by bolo dobré mať ju vo vláde.

Kolíková priznala, že posledné udalosti s odvolávaniami štátnych tajomníkov z jej strany a následne zo strany Remišovej sú istou šachovou partiou. Naďalej je presvedčená o potrebe mimoriadneho snemu, ktorý by zaujal stanovisko aj k vedeniu strany.

Aktualizované 13:36 Vláda odvolala štátnu tajomníčku Kumanovú, na post vymenovala Leščákovú

Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová v stredu končí vo svojej funkcii. Návrh na jej odvolanie a zároveň menovanie jej nástupkyne Viery Leščákovej schválila v stredu vláda. Kumanová bude mať o 14:30 tlačovú konferenciu.

Rozhodne vláda

"O schválení rozhoduje vláda," povedala Milanová. Odmietla pred začiatkom zasadnutia ministrov hovoriť o tom, či je stotožnená s výmenou, vyjadriť sa chce až po vláde. Na dohodu vo vnútri koalície o menovaní a odvolávaní nominantov sa odvolal pri svojom vyjadrení k téme aj predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO).

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) rozvinul, že koaličné strany majú dohodu nespochybňovať navzájom nominantov iných strán. "Ak túto zmenu navrhla predsedníčka strany Za ľudí, môžem mať na to nejaký subjektívny názor, ale v koaličnej dohode sú tieto veci jasné dané," dodal Naď.

Zástupcovia Rómov vyzývajú Hegera

Zástupcovia rómskej občianskej spoločnosti vyzvali premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby spolu s ministrami zvážili na stredajšom rokovaní vlády SR odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzany Kumanovej. Žiadajú ho o to v otvorenom liste, pod ktorý sa podpísalo viac ako 40 rómskych osobností.

"Sme presvedčení, že nominácia pani Kumanovej bola výborným krokom a jej pôsobenie na poste štátnej tajomníčky dodalo Rómom nádej, že sú v tejto krajine akceptovaní aj na tej najvyššej úrovni," uviedli v liste vysokoškolskí pedagógovia, žurnalisti, aktivisti, starostovia, ale aj rómski umelci.

O odvolanie Kumanovej požiadala Remišová

O odvolanie Kumanovej, ktorá sa v rámci rezortu venovala prioritne menšinovej a regionálnej kultúre, požiadala ministerku kultúry Milanovú vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Svoj krok komentovala tým, že rozhodnutie o výmene na pozícii štátnej tajomníčky rezortu kultúry patrí v zmysle koaličnej dohody do kompetencie strany Za ľudí. "Rozhodnutie o výmene na pozícií štátnej tajomníčky ministerstva kultúry patrí v zmysle koaličnej dohody do výlučnej kompetencie strany Za ľudí. Zmenou na poste štátnej tajomníčky chceme podporiť vzdelávací rozmer kultúry, pretože pre stranu Za ľudí je vzdelávanie kľúčovou témou," uviedla v stanovisku Remišová.

Na post štátneho tajomníka rezortu má nastúpiť bývalá poslankyňa parlamentu a podpredsedníčka Za ľudí Leščáková. "Skúsenosťami z oblasti vzdelávania zároveň nadviaže na prácu pôvodného nominanta na tomto poste Vladimíra Dolinaya, ktorý taktiež prišiel z pedagogického prostredia. Viera Leščáková vystrieda na tomto poste Zuzanu Kumanovú, ktorá sa dlhodobo venuje rómskej problematike a veríme, že v odbornom angažovaní v tejto oblasti bude aj pokračovať," dodala.

Politické čistky pokračujú

Frakcia okolo Márie Kolíkovej v tom má jasno. Podľa nich má Leščáková nulové skúsenosti v oblasti kultúry. "Zuzana Kumanová neurobila žiadnu chybu, má len iný názor na vnútrostranícku diskusiu v strane. Je to ďalšie odvolávanie za iný názor," uviedli v stanoviku poslanci okolo Kolíkovej. Kumanová je najvyššie postavenou Rómkou v štátnej správe a jedinou Rómkou, ktorá sa zúčastňuje rokovaní vlády. Ako štátna tajomníčka ministerstva kultúry sa venovala podpore menšinovej kultúry, regionálnej kultúry aj kultúrnej diplomacii v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí.

"My, členovia frakcie strany Za ľudí považujeme toto odvolanie za pokračovanie politických čistiek v našej strane, ktorá opúšťa hodnoty na ktorých ju založil Andrej Kiska," uviedla frakcia a pripomenula odvolanie ďalších, dnes už bývalých členov strany, ktorí boli odvolaní zo svojich funkcií za to, že podporili zvolanie mimoriadneho snemu. Išlo o Vladimíra Ledeckého, Mareka Antala, Tomáša Lehotského a Romana Krpelana. Zo strany odišli ešte traja členovia Miroslav Kollár (Spolu), Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) a Andrea Letanovská (Spolu).