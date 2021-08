Náhla zmena v očkovacej lotérii! Organizátori podľahli verejnému tlaku: TOTO sú nové pravidlá

Celý štatút lotérie je zverejnený na webovej stránke MF SR. V doplnenom štatúte myslel rezort aj na zdravotne znevýhodnených. "Rozšírili sme možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby predmetné heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki. Mysleli sme tak nielen na hendikepovaných, ale aj seniorov, ktorí môžu rovnako využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú," uviedol rezort s tým, že takúto možnosť budú mať aj ľudia, ktorí zo svojich profesijných dôvodov nemôžu v priamom prenose zodpovedať heslo.

Hosť príde s obálkou v prestihu

K doplneniu sa vyjadrila aj RTVS, ktorá nedeľné večerné žrebovanie vysiela. PR manažér Filip Púchovský vysvetlil, že heslo prinesie do štúdia hosť v obálke a po otvorení ho nahlas prečíta, následne bude heslo zobrazené na LED stene v štúdiu, kde bude dostupné až do ukončenia hovoru so súťažiacim z daného súťažného kola.

Nezdary z minulého týždňa

Aj keď prvá súťažiaca z minulého týždňa vyhrala 100-tisíc eur a mala to šťastie, že prenos sledovala pravdepodobne inak ako cez internet, zvyšní súťažiaci už také šťastie nemali. Mali na to svoje dôvody, buď boli v práci, alebo práve nesledovali televíziu. Posledná súťažiaca Zuzana však všetko splnila a pri prenose RTVS v ten večer sedela, no sledovala ho cez internet a v 20-sekundovom intervale nestihla fyzicky zodpovedať zobrazené heslo.

VIDEO Zuzana naposledy kvôli omeškaniu signálu prišla o 400-tisíc eur:

Chcú sa už vyhnúť fiasku

"Heslo sa niekoľkokrát zobrazí aj v lište na televíznych obrazovkách. Celkový čas, počas ktorého budú môcť diváci vidieť súťažné heslo, tak násobne prekročí možné priemerné oneskorenie spôsobené rôznymi druhmi prenosu signálu vysielania," vysvetlil Púchovský. Doplnil, že po úspešnom telefonickom spojení so súťažiacim sa moderátori uistia, či sleduje televízny prenos a či videl alebo počul správne heslo. Následne bude odštartovaná časomiera, počas ktorej bude musieť súťažiaci povedať heslo v správnom tvare pre uznanie prémiovej výhry.

"Dramaturgia zohľadňuje aj zdravotne znevýhodnených súťažiacich a ich možnosti zapojenia sa do súťaže. Nedeľná relácia bude tlmočená do posunkového jazyka a k dispozícii budú aj skryté titulky pre divákov so sluchovým postihnutím," poznamenal Púchovský a dodal, že rovnako aj heslo niekoľkokrát zopakujú aj hostia a moderátori, aby ho mohli zachytiť aj súťažiaci so zrakovým postihnutím.

Rezort financií doplnil, že do piatka prijalo na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk viac než 865.000 registrácií na očkovaciu prémiu. V tohtotýždňovom nedeľnom žrebovaní tak bude zhruba 1,5 milióna žrebov.