Smer kritizuje, že Mikulec sa mal stretávať s Matejom Zemanom: Ministra chcú opäť odvolávať

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD má v pondelok (23. 8.) podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Na tlačovej konferencii to oznámil šéf strany Robert Fico s tým, že nebude čakať na september, nakedy je presunutá schôdza o Mikulcovom odvolávaní, ktorá sa mala konať v júli.

Fico tvrdí, že Mikulec mal navštevovať takáčovca Mateja Zemana v jeho byte a koordinovať s ním výpovede. Smer-SD Mikulca opätovne kritizuje aj za to, že mal zobrať úplatky. Minister vnútra podľa Fica osobne pozná takáčovca Mateja Zemana a pravidelne chodil za ním do bytu, aby s ním koordinoval výpovede. Odvoláva sa aj na medializované fotografie, podľa ktorých navštevuje Mikulec ženu, ktorá býva v rovnakom bytovom dome ako Matej Zeman. To považuje Fico za príbeh, ktorý si minister vymyslel. Matej Zeman je jedným z trojice obvinených svedkov v mediálne známych policajných kauzách. Zásah voči nim bol prerušený, v dôsledku čoho je Matej Zeman v pátraní. Fico je presvedčený, že zásah sa zastavil na pokyn Mikulca. Matej Zeman je podľa šéfa Smeru-SD jedným z tzv. udavačov, ktorí si vymýšľajú svedecké výpovede.

"Neveríme ani pol slova Mikulcovi, ako si vymyslel príbeh s nejakou dievčinou. V poriadku, keby nebol on ten, kto rozhodol o prerušení zásahu voči Matejovi Zemanovi," skonštatoval Fico. Šéf Smeru-SD kritizoval obštrukciu zo strany koalície pri mimoriadnej schôdzi, na ktorej chceli koncom júla odvolávať Mikulca. "Vládna koalícia nechce o tom rokovať, lebo sa týchto informácií bála," povedal s tým, že v pondelok podávajú nový návrh. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) má do siedmich dní zvolať schôdzu.

Fico tiež dodal, že Mikulec mal mať ešte ako riaditeľ vojenského spravodajstva kontakty na skupinu takáčovcov. Mal využívať ich služby na riešenie svojich osobných sporov. Člen bratislavskej skupiny takáčovcov Matej Zeman je jedným z trojice obvinených svedkov v mediálne známych policajných kauzách. Po ňom a po podnikateľovi Petrovi P. vyhlásili pátranie. Csabu Dömötöra v tomto prípade odsúdili za krivú výpoveď na 32 mesiacov podmienečne s odkladom na päť rokov. Petra P. zobral do väzby v sobotu (14. 8.) Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v inej korupčnej veci. Matej Zeman je obvinený v kauze manipulovania svedeckých výpovedí. Aktuálne by sa mal nachádzať v Chorvátsku, kde podľa svojich vyjadrení požiadal o politický azyl. Je ochotný vypovedať prostredníctvom telemosta.