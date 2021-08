Nočné búrky spôsobili kalamitu! Banská Bystrica vyhlásila mimoriadnu situáciu: Škody sú obrovské

BRATISLAVA – Čistá katastrofa. Tak by sa dala nazvať spúšť, ktorú napáchali na celom území Slovenska nočné búrky a intenzívne lejaky. Vzduchom lietali konáre stromov, kvetináče či obsah kontajnerov. K slovu sa tiež dostali silné lejaky. Mnohé obce sa ráno do zobudili do rána, kedy so strachom kontrolujú napáchané škody.