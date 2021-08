Viete, ako zachrániť človeka po zásahu bleskom? TOTO je najdôležitejšie!

Takmer na týždennom poriadku sa toto leto Slovenskom preženú silné búrky, ktoré so sebou prinášajú silný vietor, prívalové lejaky, ale aj intenzívnu bleskovú aktivitu. Napriek predpovediam počasia však nikdy nevieme, či nás búrka nechytí práve v čase, keď budeme na túre, prípadne niekde v prírode, napríklad stanovať. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby preto ľuďom odporúča, ako sa v takýchto nepredvídateľných situáciách správať.

Podľa hovorkyne linky 155 Aleny Krčovej je dôležité pri výlete do hôr sledovať meteorologické predpovede a tým pádom aj túry plánovať s ohľadom na počasie. Okrem toho by turisti za žiadnej situácie nemali preceňovať svoje schopnosti.

Dôležité je nebyť najvyšší bod

„V prípade blížiacej sa búrky by sme nemali zostávať v blízkosti kovových premetov, napríklad kovových krížov, reťazí alebo stúpačiek, ktoré za normálneho počasia slúžia ako bezpečnostný prvok. V búrke môžu priťahovať blesky, je potrebné sa od nich vzdialiť,“ upozornila Krčová milovníkov turistiky. Okrem toho je podľa jej slov najbezpečnejšie nezdržiavať sa v exteriéri, ale naopak, byť v interiéri. Ak to však situácia nedovoľuje, by sme sa nemali zdržiavať na otvorenom veľkom priestranstve.

„Všetko, čo smeruje dohora, napríklad samostatne stojace stromy, stožiare, vyvýšené miesta, akékoľvek vysoké objekty, sú prirodzené bleskozvody. Bezpečné nie sú ani jaskyne a skalné previsy, ktoré tiež priťahujú blesky,“ vysvetlila Krčová. Ako dodala, rovnako by sme pre vlastnú bezpečnosť nemali nosiť nič na pleci či nad sebou. Ide hlavne o udice, náradie, alebo dáždniky.

Rovnako je dôležité, aby turisti neboli ako najvyšší objekt na holých a mokrých skalách, ale aby sa pomalou šuchtavou chôdzou snažili dostať mimo toto priestranstvo. Už sa totiž tento rok stal prípad, kedy do manželského páru nepriamo udrel blesk – ten totiž udrel do mokrej zeme a elektrický výboj tak zasiahol aj dvojicu, pričom oboch zranil.

V lese si treba dávať veľký pozor!

„Počas búrky však nesmieme ostávať ani na okraji lesa. Bezpečnejšie je to v jeho strede alebo aj v nižšom lesnom poraste, ktorý je od človeka trošku vyšší. Ideálne je skryť sa v lesnom poraste, nikdy nie pod samostatne stojacim stromom, nevyčnievať, čupnúť si so spojenými nohami, schúliť sa so sklonenou hlavou a tak prečkať búrku,“ konštatovala Krčová. Pripomenula, že ľudia do bezpečia nesmú bežať, ale presúvať sa pomalou šuchtavou schôdzou. Rovnako Slováci nesmú zabúdať na to, aby sa počas búrky nekúpali na otvorených vodných plochách a v prípade, ak sme najvyšším objektom, ani netelefonovali.

Krčová ľudí upozornila, že ak vo svojej blízkosti vidia človeka, ktorý vykazuje zranenia po údere bleskom, prípade boli svedkami tejto udalosti, treba mu okamžite privolať pomoc. „Len v prípade účinnej a rýchlej pomoci má človek po zásahu bleskom nádej na prežitie. V prípade, že nereaguje a nedýcha, začneme s oživovaním. Nemusíte sa báť, operátor tiesňovej linky vás bude počas poskytovania prvej pomoci inštruovať, stačí počúvať ho a riadiť sa jeho pokynmi,“ upozornila Krčová.

Jednym z hlavných prvkov prvej pomoci človeka, ktorého zasiahol blesk, je, aby sme mu priechodnili dýchacie cesty. Treba na to využiť prvú pomoc – hlavu treba zakloniť a stláčať hrudník. Konkrétne sa používa 30 stlačení na dva vdychy. „Pokračujeme v ňom až do príchodu záchranných zložiek. Ak je po zásahu bleskom postihnutý v bezvedomí, ale dostatočne dýcha, otočíme ho do stabilizovanej polohy, a privoláme pomoc,“ uzavrela Krčová.

