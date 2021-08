Viskupič tvrdo naložil vlastným kvôli cestovnému ruchu: Pri opatreniach dvakrát merajte a raz režte!

Pred koronavírusom boli turisti na Slovensku doslova na každom kroku a obzerali krásy našej krajiny. Teraz je však všetko inak a turistov vídame skôr sporadicky. Podľa Mariána Viskupiča z SaS za to môže fakt, že sme začiatkom leta „zbrklo a bez analýzy dát prijali drakonické opatrenia pri prechode našich hraníc. Prijatím karanténnych opatrení sme zásadne zasiahli do možnosti mnohých turistov, ale i Slovákov žijúcich v zahraničí, navštíviť v lete Slovensko.“

Ako dodal, svet sledoval, ako zareagujeme a ako rozhodne Ústavný súd o vyhláške, ktorá umožňovala zaočkovaným a prechodne aj očkovaným prvou dávkou vyhnúť sa karanténe. Napokon sa táto výnimka nechala len plne zaočkovaným osobám. Zahraniční turisti však zareagovali tak, že zrušili pobyty na Slovensku. „Zrušili dopravu autobusmi, zrušili pobyty v kúpeľoch, zrušili pobyty v hoteloch, zrušili cestovanie po Slovensku a nebudú sa tu ani stravovať. Prišli sme o turistov v lete, ale málokto dnes plánuje pobyt na Slovensku aj na jeseň. A aj zima je s otáznikom,“ uviedol Viskupič na sociálnej sieti.

Robiť to isté a očakávať iný výsledok je naivné

Ako následne uviedol, posledné mesiace boli pre Slovensko obdobie, kedy sa málo analyzovali dáta, ale rýchlo sa rozhodovalo o opatreniach a tieto rozhodnutia sa až pričasto menili. „Pre život spoločnosti, pre rozhodovanie firiem, pre občanov sú dôležité SIGNÁLY, ktoré vláda, parlament, konzíliá a starostovia vysielajú. Musíme sa zlepšiť, zjednodušiť komunikaciu a učiť sa od iných krajín EÚ. To nie je hanba! Opakovať po úspešných ich koncepty je prejav schopnosti sa poučiť. Ak sme spravili chyby, neopakujme ich... Robiť stále to isté a očakávať iný výsledok, je naivné,“ konštatoval a dodal, že prijatím vyhlášky, podľa ktorej môžu na Slovensko prísť len plne zaočkované osoby bez toho, aby museli ísť do karantény, sme turistom vyslali signál, že príchod na Slovensko nebude tak jednoduchý, ako si niektorí mysleli.

„Veľmi silno sme obmedzili príchod neočkovaných, zásadne sme znemožnili príchod detí a mládeže, rodín.Ostatné krajiny v Európe aj pri násobnom výskyte covidu, ak vôbec zaviedli nejaké opatrenia, tak sa správajú veľmi rozumne,“ vysvetlil a dodal, že napríklad Cyprus pri vysokých počtoch nakazených turistov na letiskách testoval, ale krajina sa nijak nezatvorila, prípadne, že obľúbené dovolenkové destinácie ako Grécko či Chorvátsko na príchod turistov do krajiny pripravili špeciálne aplikácie. Naopak, susedné Česko a Maďarsko nevyužívajú žiadnu možnosť a návšteva krajiny je bez obmedzení.

Niet komu variť a koho ubytovať

„Dnes máme na Slovensku prázdne hotely, ubytovne, penzióny. Majitelia samozrejme v neistej dobe najímajú a zamestnávajú minimum personálu (a naši šikovní kuchári a čašníci zabezpečujú turistické služby v zahraničí). Máme prázdne reštaurácie alebo nie sú otvorené vôbec a ani ich už nikto neotvorí. Autobusy, mikrobusy a vozidlá dopravcov stoja na parkoviskách a šoféri čerpajú voľno (ale hlavne tiež už jazdia v zahraničí). Niet koho ubytovať, niet komu navariť, niet koho voziť. Od Bratislavy po Poloniny,“ upozornil Viskupič. Avšak, z patovej situácie má riešenie.

Podľa jeho názoru je potrebné dvakrát merať a raz rezať. Vysvetlil, že pri prijímaní opatrení sa nemyslelo na vplyv na gastrosektor, cestovný ruch a hotelierstvo a rovnako sa nemyslelo na to, čo to spôsobí vo všeobecnosti. Konštatoval, že pri prijímaní každej legislatívy by si kompetentní mali položiť základné otázky.

A tými sú, či je vhodná vzhľadom na epidemiologickú situáciu a či je vôbec správna a potrebná, malo by sa myslieť na straty na duševnom zdraví v postihnutých sektoroch ako je gastro, hotelierstvo a cestovný ruch, ale mali by sme aj sledovať, ako v boji s pandémiou postupujú susedné krajiny, prípadne sa nebáť navrhnutú legislatívu vrátiť späť a upraviť ju. „Slovensko je dnes na chvoste krajín postihnutých pandémiou. Na chvoste znamená: N A J L E P Š I E. Nebolo by lepšie mať radšej menej prísne pravidlá a funkčný cestovný ruch? Život musí pokračovať a musíme sa naučiť žiť aj s covidom. Pretože našim nevítaným spoločníkom bude ešte dlho,“ uzavrel Viskupič.