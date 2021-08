V Grécku bude pri požiaroch pomáhať 75 slovenských hasičov, tvrdí Mikulec

Minister vnútra Roman Mikulec

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - V nedeľu ráno vyrazilo do Grécka 75 slovenských hasičov s 30 kusmi techniky. Majú tam pomôcť pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že ide o bezprecedentne najväčší tím vyslaný do zahraničia na podobnú akciu.