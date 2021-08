VIDEO Blokáda hlavného mesta: Protestujúci stoja v skupinkách, počasie im nepraje, námestie obkolesili ťažkoodenci

Pred prezidentským palácom je do 200 ľudí.

BRATISLAVA - Dnes mal byť pre protestujúcich veľký deň s veľkým D, no zatiaľ to vyzerá na presný opak. Pred Prezidentským palácom, kde sa schádzajú protestujúci ľudia, je asi dvesto ľudí, no ich počet sa zvyšuje. Tých mali pritom zvážať vo veľkých počtoch autobusy do Bratislavy, kde chceli dokonca podľa predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu "zablokovať Bratislavu". Toto však nevyzerá na veľkú revolúciu.