NAŽIVO Matovič predstavil prvé výsledky očkovacej lotérie: Zaregistrovalo sa 160-tisíc ľudí

Minister financií Igor Matovič dnes predstaví prvé výsledky necelý deň po spustení registrácie na očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus.

KORONAVÍRUS Je to lotéria alebo len ďalšie Matovičovo fiasko? Ľudia hlásia množiace sa SMS správy či padajúci web

NAŽIVO Igor Matovič k očkovacej lotérii

Igor Matovič v úvode vyzval ľudí, aby sa očkovali a čím skôr sme dosiahli kolektívnu imunitu. "Chcel by som poprosiť na úvodu ľudí, aby sme nehádzali do jedného vreca všetkých, ktorí sa nechcú očkovať ako antivaxerov. Mnohí sa boja," povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Za necelých 20 hodín sa do lotérie zaregistrovalo do 15:00 160-tisíc ľudí. "Nechceme si ľudí kupovať, chceme im aj odpovedať na otázky a nejasnosti," uviedol. Zároveň požiadal RTVS, aby vyberala "neopozeraných" odborníkov. Cien bude viac ako 110-tisíc za celé obdobie 12 týždňov, ceny budú za viac ako 20 miliónov eur.

"Najkľúčovejší nástroj je, keď človeka ktorý váha, presvedčí nejaký človek, ktorému dôveruje. Teda najkľúčovejší je náš jazyk," povedal Matovič.

Očkovacia prémia

Ministerstvo financií spustilo registráciu včera takmer dva týždne po predstavení očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu. Niektorí z vládnych predstaviteľov si nemyslia, že je to práve šťastné riešenie čo sa motivácie k očkovaniu týka. Každý, kto sa už dal alebo sa ešte len dá zaočkovať, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie bude jednoduchý. Zaočkovaná osoba sa musí zaregistrovať na stránke bytzdravyjevyhra.sk a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry.

Zdroj: MF SR

Dôležité je, že do žrebovania o očkovaciu prémiu sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa teda budú môcť aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do prémie, automaticky v nej ostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Čím skôr sa teda zaočkujú, tým budú mať väčšiu šancu na výhru. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru.

Sprostredkovateľský bonus

Druhou možnosťou je sprostredkovateľský bonus, ktorý sa vyplatí na základe odporúčania očkovania, ak sa daná osoba potom skutočne zaočkuje. Najviac tak môže jeden človek odporučiť na očkovanie 50 ľudí. Zaočkovaná osoba sa musí zaregistrovať na spomínanom webe ministerstva, kde získa špeciálny kód a ten musí odovzdať tomu, kto ho na dané očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si vďaka tomuto kódu potom uplatní finančnú odmenu.

Zdroj: bytzdravyjevyhra.sk

Peňažná stúpa tým viac, čím je vek zaočkovaného vyšší. Najnižších 30 eur bude za osobu do 50 rokov, 60 eur bude za človeka vo veku od 51 do 60 rokov. Najviac získa ten, ktorý odporuči očkovanie človeku, ktorý je starší ako 60 rokov – 90 eur. Prvú dávku musí dotyčný absolvovať po prvom júli, druhú najneskôr do 31. októbra. Ak druhú dávku odporučený človek nedostane, sprostredkovateľ bonus vôbec nezíska. Peniaze za odporučenie by sa pritom podľa MF SR zdaňovať nemali.