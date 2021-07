Ďalšia OČKOVACIA kampaň je v nedohľadne: Chystá sa nový dizajn, no peniaze stále chýbajú! Ľudí v Čakárni je menej

V Čakárni je momentálne niečo vyše 30-tisíc ľudí. Napriek tomu, že médiá neustále informujú o dôležitosti očkovania a politici vyzývajú ľudí takmer každý deň, sa želaný efekt nedostavil. Práve naopak. Počet ľudí v Čakárni klesá. Rezort zdravotníctva však pracuje aj na ďalšej očkovacej kampani s novým dizajnom, ktorá by mala osloviť inú cieľovku. Problémom sú chýbajúce financie.

VIDEO Rezort zdravotníctva pripravuje očkovaciu kampaň s novým dizajnom, financie však stále chýbajú

Nový dizaj

Na novom dizajne sa pracuje po dohode s premiérom Eduardom Hegerom. Jadro diskusie podľa premiéra spočíva v tom, čo všetko má byť jej súčasťou. Zdôraznil, že je potrebné hovoriť o ochrane zdravia. Skonštatoval, že slovo očkovanie sa "sprofanovalo a ľudia nevedia, čo si pod tým majú predstavovať". Rezort financií podľa neho určite očkovaciu kampaň nesabotuje. Poukázal však na vyjadrenia opozičných politikov a kritizoval spochybňovanie vakcinácie z ich strany. Namieta tiež šírenie hoaxov a dezinformácií v tejto súvislosti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kampaň chcú zamerať na iné vekové skupiny a viesť ju iným smerom aj kvôli tomu, že všetci, ktorí sa chceli zaočkovať, sa už podľa ministra zaočkovali. „Intenzívne o tom diskutuje a verím, že čoskoro to uzavrieme,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po stredajšom rokovaní vlády. Skôr ako kampaň, minister presadzuje opatrenia, ktoré sú smerované na najrizikovejšie skupiny.

Minister by mal hovoriť so zástupcami poisťovní o väčšej motivácii lekárov, ktorí očkujú či o presnom cielení mobilných tímov do niektorých regiónov, kde je slabšia zaočkovanosť. „Takže ja skôr preferujem konkrétne úlohy predtým, ako by sme sa mali baviť o kampani. Tá kampaň beží tým, že sa o tom stále bavíme,“ uviedol. Verí však, že tento mesiac sa kampaň rozbehne naplno.

Na kampaň stále chýbajú peniaze

Problémom sú však peniaze. Tender je vypísaný a ministerstvo už hľadá agentúru, no bez finančnej injekcie to zrejme nepôjde. Ako ďalej minister uviedol, ministerstvo zdravotníctva stále nedostalo financie na očkovaciu kampaň. Podľa Lengvarského sa rozpočet na očkovaciu kampaň hýbe okolo 3,8 milióna. „To sú tie finančné prostriedky, ktoré neboli pridelené,“ povedal šéf rezortu po stredajšom rokovaní vlády.

Nespresnil však, aké konkrétne sumy sú pridelené na jednotlivé časti kampane. „Nebudem komentovať balíky peňazí na kampane,“ odpovedal. Momentálne sa čaká na to, ako jeho návrhy posúdi expremiér Igor Matovič, ktorý je momentálne v čele rezortu financií. Ku kampani sa kriticky vyjadril minulý týždeň, podľa neho si Lengvarský nesplnil svoju domácu úlohu. Matovič opakovane kritizuje aj to, že vakcinácia postupuje pomaly.

„Ministerstvo financií je v prvom rade na to, aby strážilo efektívne míňanie našich verejných zdrojov a prostriedkov. Nie na to, že nakŕmime médiá bez akýchkoľvek zliav a potom médiá budú o mne pekne písať a pekne vysielať, aký som ja sladký a dobručký minister,“ argumentuje Matovič.

Matovičov rezort má posúdiť doplnené údaje k žiadosti

Ministerstvo už doplnilo potrebné údaje k žiadosti o zvýšenie finančných zdrojov na podporu očkovacej kampane. Práve tie od rezortu vyžadoval Matovičov rezort. V rezorte sú pripravení doplniť žiadosť aj o ďalšie podklady. Minister financií ešte minulý týždeň uviedol, že dôvodom, prečo jeho rezort zatiaľ neodobril finančné prostriedky určené na mediálnu podporu očkovacej kampane, je to, že strážia efektivitu vynakladania verejných prostriedkov.

VIDEO Igor Matovič sa vyjadril k Lengvarskému

Z tohto dôvodu sa rezort financií obrátil na MZ SR, aby informovalo, v akých médiách a s akými vyrokovanými zľavami bude poskytnutý reklamný priestor na očkovaciu kampaň. MZ SR tvrdí, že informačná kampaň sa na Slovensku realizuje kontinuálne. „Prostredníctvom médií informujeme na dennej báze o tom, že očkovanie je účinnou prevenciou, taktiež o všetkých novinkách a ďalších dôležitých informáciách,“ povedala Eliášová. Minister financií spochybnil účinok reklamných spotov v médiách. „Keď si niekto myslí, že nejaké naivné spoty niekoho, kto sa nechce očkovať, presvedčia, tak je naivný sám,“ skonštatoval Matovič,

Prostriedky boli využité efektívne

Tender na kampaň už je spustený. Zdá sa, že reklamné agentúry sa budú musieť zamyslieť nad tým, ako efektívne osloviť dospelú populáciu. Doterajšia kampaň s názvom Vakcína je sloboda cielila najmä na seniorov. Podľa Lengvarského boli finančné prostriedky na ňu využité efektívne.

Počet ľudí k Čakárni klesá Zdroj: Čakáreň dáta

Pôvodná kampaň sa mu pozdávala, ďalší diel sa, bohužiaľ, zatiaľ nerealizoval. „Myslím si, že tí, ktorí sú presvedčení, že sa chcú očkovať, sa očkovali. Ostatných asi nepresvedčíme masívnou kampaňou v médiách, ale skôr individuálnym prístupom alebo inými mechanizmami, ktoré k nim vakcíny dostanú,“ uviedol, s tým, že niektorí nie sú zaočkovaní možno preto, lebo na to nemajú možnosti, nie žeby nechceli.

Zdroj: Čakáreň dáta

Neexistuje dôvod, prečo by štát nemal zaplatenú riadnu kampaň

Prezidentka Zuzana Čaputová nedávno podpísala novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením COVID-19 z dielne rezortu financií. K zvýšeniu miery zaočkovanosti je však podľa prezidentky potrebné tiež uvoľniť finančné prostriedky na informačnú kampaň k očkovaniu. Uviedla, že ak je možné ľudí motivovať na očkovanie prostredníctvom lotérie a finančného bonusu, nemôže existovať dôvod, prečo by štát nemal mať zaplatenú aj riadnu informačnú kampaň o dôležitosti vakcinácie v boji s covidom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dôvody, pre ktoré sa neuvoľnili peniaze na očkovaciu kampaň, sú nepochopiteľné a ministri si to musia medzi sebou vysvetliť. Je potrebné, aby si to ministri medzi sebou vysvetlili. „Dôvody sú pre mňa nezrozumiteľné vzhľadom na to, že očkovacia kampaň je úplne legitímna stratégia. Robia to takmer všetky krajiny sveta práve preto, aby vysvetlili očkovanie a jeho výhody a význam pre spoločnosť. Je treba, aby to robila aj SR. Viem, že očkovacia kampaň je pripravená. Dôvody, pre ktoré sa to nedeje alebo nie sú na to uvoľnené peniaze, sú pre mňa nepochopiteľné a je veľmi potrebné, aby si to ministri medzi sebou vysvetlili,“ povedala.

Vláda môže nariadiť uvoľnenie peňazí na kampaň

Uvoľnenie prostriedkov na očkovaciu kampaň môže jednoducho stanoviť uznesenie vlády. Pred stredajším rokovaním kabinetu to povedal minister hospodárstva Richard Sulík. „Premiér musí navrhnúť uznesenie, vláda to odsúhlasí a minister musí toto nariadenie splniť,“ povedal. „Je to chyba, tie peniaze už dávno mali byť na ministerstve zdravotníctva a rezort mal s nimi disponovať,“ zdôraznil Sulík o aktuálnom stave.

Investovať potrebujeme

Ak je do niečoho potrebné investovať peniaze, tak je to očkovacia kampaň, uviedla vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová. Podotkla, že je potrebné podporovať očkovanie. Kampaň je podľa nej potrebné zacieliť najmä na seniorov. Zároveň tvrdí, že je potrebné podporovať mobilné očkovacie tímy, očkovanie cez praktických lekárov a využiť všetky možné dostupné prostriedky tak, aby sa zvýšila zaočkovanosť.

„Každý jeden zaočkovaný človek prispieva k tomu, že tretia vlna bude slabšia, že ekonomika bude otvorená a že budeme žiť normálnym a slobodným životom,“ povedala. Podľa nej zaočkovaní ľudia by mali mať výhody.

Kampaň, ktorá beží

Na začiatku roka sa komunikovalo primárne v online prostredí. Vytvorila sa informačná webstránka www.slovenskoproticovidu.sk. Začiatkom mája spustilo ministerstvo prvú fázu celoslovenskej mobilizačnej kampane s ohľadom na dôraz na zaočkovanie starších ľudí. Prvá fáza kampane trvala do 27. júna a šírila sa najmä online prostredníctvom televízie a tiež rádií.

Počas mája zároveň seniori pri vyplácaní starobných dôchodkov dostali informačný leták o očkovaní. Eliášová poukázala aj na televízne spoty, v ktorých vedci a osobnosti komunikovali hlavné apely kampane. Dodala, že na rozhlasových staniciach sa realizuje rozhlasová kampaň Zaočkuj babku. Počuť možno aj vedecké odporúčania o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

V online priestore má MZ SR podľa hovorkyne pripravené videospoty odborníkov, ktorí sa vyjadrujú vo virtuálnom priestore k najčastejším otázkam. Regionálna kampaň sa zasa zameriava na zvýšenie povedomia o účasti na očkovaní prostredníctvom stotožnenia s podpornou osobnosťou. Kampaň potrvá do 15. októbra, prispôsobuje sa aktuálnemu vývoju. MZ SR popritom pracuje na ďalších komunikačných riešeniach, ktoré postupne predstaví.