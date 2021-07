Remišovú opustil ďalší človek: Bývalý štátny tajomník otvorene! Neodchádza sa mi ľahko

BRATISLAVA - O tom, že druhý štátny tajomník Marek Antal, ktorý pôsobil po boku Veroniky Remišovej jej dáva zbohom, sme sa dozvedeli už pred niekoľkými dňami, no dnes sme prišli do styku aj s konkrétnymi dôvodmi. Tie Antal popísal v pomerne rozsiahlom statuse.

Odchádzam z ministerstva len po roku pôsobenia vo funkcii. Presne touto vetou začal svoj veľmi dlhý status už zrejme bývalý druhý štátny tajomník na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Zmena základov, nie "iba fasád"

"Rozhodol som sa tak po dlhej úvahe a neodchádza sa mi ľahko. Podarilo sa nám rozbehnúť veľa dobrých vecí, a to nehovorím o malých zlepšeniach, ale o zmenách, ktoré majú šancu reformovať štátne IT. A to bola moja ambícia, keď som na ministerstvo šiel. Vedel som, že to bude náročný a dlhý proces, veď štátne IT nie je motorový čln, je to skôr zámorský parník. Neprichádzal som s cieľom žiadnych quick wins, a preto som presvedčený, že zmeny, ktoré sme naštartovali sa ukážu časom a budú mať veľký dopad. Začali sme meniť “základy”, nie iba “fasády”," popisuje prvotný dojem z práce na ministerstve Antal.

Rozhodnutia má robiť ten, kto nesie zodpovednosť

Antal následne vymenoval množstvo zmien na rezorte, ktoré si môžete v celku pozrieť v statuse nižšie a ku ktorým po jeho nástupe pristúpili v rámci IT.

"Zvonku vyzerá štátna správa oveľa jednoduchšie ako zvnútra. A takisto nie všetky skúsenosti zo súkromnej sféry sú prenositeľné do tej štátnej. Ale nikdy som neoľutoval to, že som sa na túto misiu dal. Stretol som na ministerstvách a úradoch veľa šikovných a odhodlaných ľudí. V zmenách je potrebné pokraćovať a nenechať sa znechutiť. A ja verím, že tím dostane podporu (politického) vedenia a nebude sa báť vziať na seba zodpovednosť. Áno, názory z externého prostredia sú dôležité a vždy bude niekto nespokojný. Rozhodnutia má robiť ten, kto nesie zodpovednosť. Inak to povedie k alibizmu a pasivite," uzavrel Antal.