Zemetrasenie u Remišovej: Končí ďalší štátny tajomník!

Antalovi má prekážať miešanie politiky do odbornej práce. O uvolnenie požiadal v stredu. Informujú o tom Hospodárske noviny. „Nedokážem dlhšie pracovať v prostredí, ktoré nie je kompatibilné s mojimi hodnotami a cieľmi a kultúrou práce. Najviac mi však prekáža miešanie politiky do čisto odbornej a profesionálnej práce,“ uviedol pre denník. K jeho odvolaniu na vláde by mohlo prísť už budúci týždeň.

Zdroj: TASR

Remišová však vidí veci inak. S prácou štátneho tajomníka dlhodobo vraj nebola spokojná. "Poslednou kvapkou však bol IT projekt mobilné ID, ktorý nebol dobre pripravený a kritizovala ho aj IT komunita. Aj preto sa ministerka minulý týždeň rozhodla odvolať pána Antala z orgánov štátnej firmy Slovensko IT," znie oficiálne stanoviko ministerstva.

Ako dodali, Remišovej prioritou je dobrá spolupráca s IT komunitou a absolútne bezkorupčné prostredie, bez akýchkoľvek konfliktov záujmov. "Rezignáciou Mareka Antala sa bude ministerka zaoberať po návrate zo zahraničnej cesty, keďže dnes zastupuje Slovensko na summite Iniciatívy Trojmorie v bulharskej Sofii," ozavreli.

Antal prišiel do politiky zo súkromnej sféry, kde ša špecializoval na oblasť IT. Do parlamentu bol zvolený po voľbách 2020 na kandidátke strany Za ľudí. V poslaneckých laviciach mal nastúpiť ako náhradník práve za Veroniku Remišovú. Nakoniec však po jej boku putoval na ministerstvo. Ako štátny tajomník mal na starosti oblasť informačných technológií, digitalizáciu a kyberbezpečnosť.

Antal je tak druhým štátnym tajomníkom, ktorý u Remišovej takto končí. V marci tohto roka požiadal o uvoľnenie z funkcie aj Vladimír Ledecký. Oficiálne kvôli tomu, že sa mu nepodarilo presadiť svoje zámery na pomoc vylúčeným komunitám. "Pre moje názory, postoje a dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti som však nenašiel vo vedení ministerstva pochopenie," vysvetlil v tom čase.