FOTOREPORTÁŽ Tropický víkend v Bratislave: Nával ľudí na jazerách a plné parkoviská

Plné Zlaté piesky

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Leto sa síce podľa kalendára začína až zajtra, no prvý tropický víkend už máme takmer za sebou. Priniesol so sebou poriadne horúčavy, na ktoré jedni túžobne čakali, druhí ich ale zas preklínajú. Mnohí vyrazili k vode s cieľom schladiť sa a oddýchnuť si od bežných povinností. A takto to vyzeralo v Bratislave.