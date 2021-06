FOTO Predseda vlády Heger sa ukázal s novou hovorkyňou: Toto je nová kráska po boku premiéra!

Heger má novú hovorkyňu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Kým predchodca Eduarda Hegera Igor Matovič nemal v pozícii predsedu vlády veľavravný a možno ani žiadny hovorcovský tím, jeho nástupca na to ide úplne inak. Už pred istým časom sme informovali o jeho novom ženskom tíme poradcov, no až teraz sa na verejnosti ukázal so svojou novou, oficiálnou hovorkyňou. Tá prišla na vládu v svetielkujúcich šatách!